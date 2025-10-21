Nemzeti Sportrádió

Haaland ismét lecsapott, egy év után újra BL-meccset tudott nyerni vendégként a Manchester City

2025.10.21. 22:52
Erling Haaland folytatta remek sorozatát (Fotó: Getty Images)
BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Villarreal Manchester City
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában, kedden a Manchester City 2–0-ra nyert a Villarreal otthonában.

A 2011–2012-es BL-idényben már találkozott egymással a két csapat, s a csoportkörben mind a kétszer a Manchester City nyert, hazai pályán 2–1-re, idegenben 3–0-ra. Ezúttal is az angolok voltak az esélyesek, akiktől Jérémy Doku már az 1. percben veszélyeztetett, Luiz Júnior védte a jobb alsó felé tartó lövését. A következő helyzetnél már nem úszták meg a kapott gólt a hazaiak, Rico Lewis centerezésére Erling Haaland érkezett, és hét méterről a kapu bal oldalába lőtt. A norvég csatár sorozatban a 12. tétmeccsén volt eredményes – tíz mérkőzésen a City, két találkozón hazája válogatottja színeiben talált be –, és elmondhatta magáról, hogy klubcsapata előző nyolc gólját egyaránt ő szerezte.

A Villarreal egyszer tudott veszélyes lenni a vendégkapura az első félidőben, a 28. percben Pape Gueye bombája suhant el a jobb kapufa mellett. Aztán a manchesteriek a következő nagy helyzetüket is kihasználták, ezúttal Savinho adott be jobbról, Bernardo Silva pedig hét méterről a kapu bal oldalába fejelt. A portugál támadó középpályás 2018. október 23-a óta az első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában csoportkörös vagy alapszakasz-mérkőzésen (a Sahtar Doneck elleni 3–0 alkalmával), a köztes hét év során „csak” egyenes kieséses találkozón talált be, méghozzá 11 alkalommal.

Kényelmesen futballoztak a második félidőben a manchesteriek, míg a „sárga tengeralattjáró” nem tudott támadásban túl sokat felmutatni. Bő negyedóra után a vendégek jelentkeztek lövéssel, Savinho próbálkozott, Luiz Júnior olyan testrészével hárított, ami a férfiaknak fájdalmas pontot jelent. Aztán a 70. perc környéke két hazai lehetőséget is hozott, előbb Gueye bombázott – Gianluigi Donnarumma kiütötte a labdát –, majd Pépé fejelt nem sokkal a jobb kapufa mellé. Haalandnak volt még két lövése, egyszer a kapust találta el, utána viszont bravúrral védett Luiz Júnior, míg a másik oldalon Tani Oluwaseyinek volt kapufája, gól azonban nem született.

A Manchester City egy év után nyert újra idegenben BL-mérkőzést (közben négyszer kikapott, egyszer döntetlent játszott), legutóbb tavaly október 1-jén verte meg Pozsonyban 4–0-ra a Slovan Bratislavát.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 17., B. Silva 40.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Internazionale339–0+99
  3. Arsenal338–0+89
  4. Borussia Dortmund32112–7+57
  5. Manchester City3216–2+47
  6. Bayern München228–2+66
  7. Newcastle United3218–2+66
  8. Real Madrid227–1+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Qarabag225–2+36
11. PSV Eindhoven31118–6+24
12. Tottenham2113–2+14
13. Marseille2115–2+33
14. FC Bruges2115–3+23
15. Sporting2115–3+23
16. Eintracht Frankfurt2116–603
17. Liverpool2113–303
18. Atlético Madrid3127–8–13
19. Chelsea2112–3–13
20. Galatasaray2112–5–33
21. Atalanta2112–5–33
22. Napoli3124–9–53
23. Royale Union SG3123–9–63
24. Juventus226–602
25. Bodö/Glimt224–402
26. Pafosz3211–5–42
27. Bayer Leverkusen3215–10–52
28. Monaco2113–6–31
29. Slavia Praha2112–5–31
30. Villarreal3122–5–31
31. Köbenhavn3124–8–41
32. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
33. Kajrat Almati3121–9–81
34. Benfica332–7–50
35. Athletic Bilbao221–6–50
36. Ajax220–6–60

 

