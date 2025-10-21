Haaland ismét lecsapott, egy év után újra BL-meccset tudott nyerni vendégként a Manchester City

A 2011–2012-es BL-idényben már találkozott egymással a két csapat, s a csoportkörben mind a kétszer a Manchester City nyert, hazai pályán 2–1-re, idegenben 3–0-ra. Ezúttal is az angolok voltak az esélyesek, akiktől Jérémy Doku már az 1. percben veszélyeztetett, Luiz Júnior védte a jobb alsó felé tartó lövését. A következő helyzetnél már nem úszták meg a kapott gólt a hazaiak, Rico Lewis centerezésére Erling Haaland érkezett, és hét méterről a kapu bal oldalába lőtt. A norvég csatár sorozatban a 12. tétmeccsén volt eredményes – tíz mérkőzésen a City, két találkozón hazája válogatottja színeiben talált be –, és elmondhatta magáról, hogy klubcsapata előző nyolc gólját egyaránt ő szerezte.

A Villarreal egyszer tudott veszélyes lenni a vendégkapura az első félidőben, a 28. percben Pape Gueye bombája suhant el a jobb kapufa mellett. Aztán a manchesteriek a következő nagy helyzetüket is kihasználták, ezúttal Savinho adott be jobbról, Bernardo Silva pedig hét méterről a kapu bal oldalába fejelt. A portugál támadó középpályás 2018. október 23-a óta az első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában csoportkörös vagy alapszakasz-mérkőzésen (a Sahtar Doneck elleni 3–0 alkalmával), a köztes hét év során „csak” egyenes kieséses találkozón talált be, méghozzá 11 alkalommal.

Kényelmesen futballoztak a második félidőben a manchesteriek, míg a „sárga tengeralattjáró” nem tudott támadásban túl sokat felmutatni. Bő negyedóra után a vendégek jelentkeztek lövéssel, Savinho próbálkozott, Luiz Júnior olyan testrészével hárított, ami a férfiaknak fájdalmas pontot jelent. Aztán a 70. perc környéke két hazai lehetőséget is hozott, előbb Gueye bombázott – Gianluigi Donnarumma kiütötte a labdát –, majd Pépé fejelt nem sokkal a jobb kapufa mellé. Haalandnak volt még két lövése, egyszer a kapust találta el, utána viszont bravúrral védett Luiz Júnior, míg a másik oldalon Tani Oluwaseyinek volt kapufája, gól azonban nem született.

A Manchester City egy év után nyert újra idegenben BL-mérkőzést (közben négyszer kikapott, egyszer döntetlent játszott), legutóbb tavaly október 1-jén verte meg Pozsonyban 4–0-ra a Slovan Bratislavát.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 17., B. Silva 40.)