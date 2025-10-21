Haaland ismét lecsapott, egy év után újra BL-meccset tudott nyerni vendégként a Manchester City
A 2011–2012-es BL-idényben már találkozott egymással a két csapat, s a csoportkörben mind a kétszer a Manchester City nyert, hazai pályán 2–1-re, idegenben 3–0-ra. Ezúttal is az angolok voltak az esélyesek, akiktől Jérémy Doku már az 1. percben veszélyeztetett, Luiz Júnior védte a jobb alsó felé tartó lövését. A következő helyzetnél már nem úszták meg a kapott gólt a hazaiak, Rico Lewis centerezésére Erling Haaland érkezett, és hét méterről a kapu bal oldalába lőtt. A norvég csatár sorozatban a 12. tétmeccsén volt eredményes – tíz mérkőzésen a City, két találkozón hazája válogatottja színeiben talált be –, és elmondhatta magáról, hogy klubcsapata előző nyolc gólját egyaránt ő szerezte.
A Villarreal egyszer tudott veszélyes lenni a vendégkapura az első félidőben, a 28. percben Pape Gueye bombája suhant el a jobb kapufa mellett. Aztán a manchesteriek a következő nagy helyzetüket is kihasználták, ezúttal Savinho adott be jobbról, Bernardo Silva pedig hét méterről a kapu bal oldalába fejelt. A portugál támadó középpályás 2018. október 23-a óta az első gólját szerezte a Bajnokok Ligájában csoportkörös vagy alapszakasz-mérkőzésen (a Sahtar Doneck elleni 3–0 alkalmával), a köztes hét év során „csak” egyenes kieséses találkozón talált be, méghozzá 11 alkalommal.
Kényelmesen futballoztak a második félidőben a manchesteriek, míg a „sárga tengeralattjáró” nem tudott támadásban túl sokat felmutatni. Bő negyedóra után a vendégek jelentkeztek lövéssel, Savinho próbálkozott, Luiz Júnior olyan testrészével hárított, ami a férfiaknak fájdalmas pontot jelent. Aztán a 70. perc környéke két hazai lehetőséget is hozott, előbb Gueye bombázott – Gianluigi Donnarumma kiütötte a labdát –, majd Pépé fejelt nem sokkal a jobb kapufa mellé. Haalandnak volt még két lövése, egyszer a kapust találta el, utána viszont bravúrral védett Luiz Júnior, míg a másik oldalon Tani Oluwaseyinek volt kapufája, gól azonban nem született.
A Manchester City egy év után nyert újra idegenben BL-mérkőzést (közben négyszer kikapott, egyszer döntetlent játszott), legutóbb tavaly október 1-jén verte meg Pozsonyban 4–0-ra a Slovan Bratislavát.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 17., B. Silva 40.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|3. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|4. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|5. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|6. Bayern München
|2
|2
|–
|–
|8–2
|+6
|6
|7. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|8. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|7–1
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Qarabag
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|11. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|12. Tottenham
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|13. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|14. FC Bruges
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|15. Sporting
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|16. Eintracht Frankfurt
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|17. Liverpool
|2
|1
|–
|1
|3–3
|0
|3
|18. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|19. Chelsea
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|20. Galatasaray
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|21. Atalanta
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|22. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|23. Royale Union SG
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|24. Juventus
|2
|–
|2
|–
|6–6
|0
|2
|25. Bodö/Glimt
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|26. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|27. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|28. Monaco
|2
|–
|1
|1
|3–6
|–3
|1
|29. Slavia Praha
|2
|–
|1
|1
|2–5
|–3
|1
|30. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|31. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|32. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|33. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|34. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|35. Athletic Bilbao
|2
|–
|–
|2
|1–6
|–5
|0
|36. Ajax
|2
|–
|–
|2
|0–6
|–6
|0