Továbbra is hibátlan a Veszprém a futsal NB I-ben

2025.12.03. 23:19
Ötgólos meccset nyert meg a Veszprém (Fotó: vehir.hu, archív)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 16. fordulójának első mérkőzésén a címvédő Veszprém hibátlan maradt, miután 3–2-re nyert Kecskeméten.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
16. FORDULÓ
Kecskemét–Veszprém 2–3

Csütörtökön játsszák
18.00: DEAC–Haladás
19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal
Pénteken játsszák
18.00: Nyíregyháza–Berettyóújfalu
20.45: Újpest–Aramis SE

 

