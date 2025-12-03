Továbbra is hibátlan a Veszprém a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 16. fordulójának első mérkőzésén a címvédő Veszprém hibátlan maradt, miután 3–2-re nyert Kecskeméten.
FÉRFI FUTSAL NB I
16. FORDULÓ
Kecskemét–Veszprém 2–3
Csütörtökön játsszák
18.00: DEAC–Haladás
19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E. Futsal
Pénteken játsszák
18.00: Nyíregyháza–Berettyóújfalu
20.45: Újpest–Aramis SE
