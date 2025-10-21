Nemzeti Sportrádió

A Napoli hat gólt kapott Eindhovenben, kiütéssel nyert az Internazionale is

2025.10.21. 23:11
Lautaro Martínez szerezte az Inter második gólját Belgiumban (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a PSV és az Internazionale kiütéses győzelmet aratott, idegenben szerzett négy gólt a Borussia Dortmund, a Newcastle pedig könnyedén verte meg odahaza a Benficát.

NEWCASTLE–BENFICA

A mérkőzés első helyzetét a hazaiak hagyták ki a 10. percben, Dan Burn nem tudta jól helyezni fejesét egy Tripper-féle szöglet után. Nem sokkal később már a másik kapunál hördült fel a közönség, de hiába találta magát remek helyzetben Lukébakio, Nick Pope eszén nem tudott túljárni. A belga válogatott szélső a félidő derekán is megvillant, de ezúttal a kapufa akadályozta meg a Benficát a gólszerzésben. A helyzetek ezután jöttek egymás után (Murphy lövése zúgott el a kapufa mellett, majd Guimaraessel babrált ki Trubin), a 32. percben pedig megtört a jég: gyors kontra végén Anthony Gordon lőtte az üres kapuba Jacob Murphy centerezését. A gól megfogta José Mourinho csapatát, mindazonáltal a szünet előtt nem sok hiányzott az egyenlítéshez – ismét Lukébakio tesztelte Pope reflexeit.

A fordulás után is a Newcastle-nek állt a zászló, de a játékrész elején a Trubin vezette védelem túlélte az angol rohamokat. A 70. percben ritkán látható gólt láthatott a St. James’ Park közönsége: egy portugál szabadrúgás után Nick Pope indította gigászi kidobással Harvey Barnest (a keresztezni próbáló Antonio Silva csúnyán elszámította a labda útját), aki a jobb szélről, nehéz szögből lőtt hajszálpontosan a jobb alsó sarokba. Szűk negyedórával később a Benfica utolsó reményei is elszálltak: Woltemade kényszerítőzött Gordonnal, aki kiugratta Barnest, az egyszeres angol válogatott szélső pedig a kilépő Trubin lába között gurított a hálóba – kialakítva a végeredményt. A Benfica csak az első félidőben volt pariban, a fordulás után bedarálta a portugálokat Eddie Howe együttese. 3–0

UNION SAINT-GILLOISE–INTERNAZIONALE

Azonnal ostrom alá vették az Inter kapuját a közelmúltban edzőváltáson áteső (a Monacóba távozó Sébastien Pocognoli helyére David Hubert érkezett) belga bajnok játékosai. A harmadik percben a két védőt is bolonddá tevő Promise David ziccerét védte Sommer, majd egy perccel később előbb Lautaro Martínez mentett a gólvonalon, majd ismét az olaszok svájci kapusának akadt dolga – ezúttal Rasmussen lövése fért volna be a léc alá. A meccs irányítását időközben magához ragadó Inter válasza a 29. percben érkezett, Calhanoglu szögletét a kapu fölé fejelte Esposito. A játékrész vége minden tekintetben a Chivu-féle csapaté volt, Lautaro Martínez előbb a kapu fölé lőtt, majd Scherpen védte az újabb próbálkozását. A 41. percben egy szöglet után Bisseck fejese pattant egy védőről Denzel Dumfries elé, aki kapásból a hálóba sodorta a labdát. A félidő ráadásában milánói kontra végén Lautaro Martínez lőtt a bal felső sarokba, megduplázva csapata előnyét.

A szünet után Hakan Calhanoglu tizenegyesével eldőltek a lényegi kérdések, a belga együttes meg nem tudta megismételni a meccs elején mutatott játékát. A találkozó utolsó harmadában a több nagy helyzetet is kihagyó Francesco Pio Esposito is betalált (a gólpasszt a Roma elleni hétvégi bajnokit eldöntő Bonny adta) – a fekete-kékek könnyed sikert könyvelhettek el. 0–4

KÖBENHAVN–BORUSSIA DORTMUND

A Borussia Dortmund az első valamirevaló helyzetéből gólt szerzett a meccset meglehetősen passzívan kezdő Köbenhavn otthonában, a 20. percben Felix Nmecha 17 méterről hatalmas erővel bombázott a kapu közepébe – a labda olyan gyorsan és furcsán kacsázott a levegőben, hogy Dominik Kotarski a kezét is alig tudta felemelni a lövésre. Amennyire a semmiből jött a BVB vezető gólja, annyira váratlanul – vagy még váratlanabbul – érkezett az egyenlítés: az exdortmundi Youssoufa Moukoko lövését elsőre még bravúrral védte Gregor Kobel, de a kipattanó a svájci kapus csapattársáról, Waldemar Antonról szerencsétlenül a kapuba csorgott.

Az első félidőben újabb gól már nem esett, a szünet után azonban a BVB magához ragadta a kezdeményezést, és a maga javára fordította a meccset. Az 59. percben Serhou Guirassy harcolt ki egy tizenegyest, amelyet Rami Benszebaini váltott gólra, míg a 76. percben Nmecha másodszor is betalált – és az utolsó percekben még két gólt láthatott a koppenhágai közönség (Fábio Silva megszerezte a Dortmund negyedik gólját, a hosszabbítás perceiben Viktor Dadason szépített). 2–4

PSV–NAPOLI

Jól indult a Napoli számára a PSV elleni idegenbeli találkozó, az olasz bajnok a gól nélküli első fél óra után a 31. percben Scott McTominay remek fejesével megszerezte a vezetést. Sokáig azonban nem örülhetett a vezetésnek, a PSV ugyanis előbb egyenlített, és ettől olyan lendületbe jött, hogy még a szünet előtt a vezetést is átvette: a 35. percben Alessandro Buongiorno menteni szeretett volna, de helyette szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába csúsztatta a labdát, három percre rá pedig Ismael Saibari egy kontrát fejezett be higgadtan – a szünetben némi meglepetésre a hollandoknál volt az előny (2–1).

Csakhogy ezzel még nem értek véget a nápolyi megpróbáltatások: az 54. percben Dennis Mann két lépésről szerezte meg csapata harmadik gólját. A három pont sorsa akkor dőlt el végleg, amikor a 76. percben Lorenzo Luccát kiállították, s négy perccel később Mann remek átlövéssel megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját. Ezt követően McTominay még betalált, de a meccs vége így is kész katasztrófa lett Antonio Conte csapatának: az utolsó percekben még két gólt szerzett a PSV Ricardo Pepi és Couhaib Driouech révén – kiütéses eindhoveni sikerrel zárult az összecsapás. 6–2

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
PSV (holland)–Napoli (olasz) 6–2 (Buongiorni 35. – öngól, Saibari 38., Mann 54., 80., Pepi 87., Driouech 89., ill. McTominay 31., 86.)
Kiállítva: Lucca (76., Napoli)
FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 2–4 (Anton 33. – öngól, Dadason 90+1., ill. F. Nmecha 20., 76., Benszebaini 61. – 11-esből, Fábio S. 87. )
Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 0–4 (Dumfries 41., La. Martínez 45+1., Calhanoglu 53. – 11-esből, Esposito 76. )
Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 3–0 (Gordon 32., Barnes 70., 83.)
Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 4–0 (Gabriel 57., G. Martinelli 64., Gyökeres 67., 70.)
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (A. García 38. – 11-esből, 54., ill. Pacho 7., Doué 41., 45+3. Kvarachelia 44., N. Mendes 50., O. Dembélé 66., Vitinha 90.)
Kiállítva: Andrich (33., Leverkusen), Zabarnij (37., PSG)
Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 17., B. Silva 40.)
Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 6–1 (Fermín López 7., 39., 76., Lamine Yamal 68. – 11-esből, Rashford 74., 79., ill. El-Kabi 53. – 11-esből)
Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Internazionale339–0+99
  3. Arsenal338–0+89
  4. Borussia Dortmund32112–7+57
  5. Manchester City3216–2+47
  6. Bayern München228–2+66
  7. Newcastle United3218–2+66
  8. Real Madrid227–1+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Qarabag225–2+36
11. PSV Eindhoven31118–6+24
12. Tottenham2113–2+14
13. Marseille2115–2+33
14. FC Bruges2115–3+23
15. Sporting2115–3+23
16. Eintracht Frankfurt2116–603
17. Liverpool2113–303
18. Atlético Madrid3127–8–13
19. Chelsea2112–3–13
20. Galatasaray2112–5–33
21. Atalanta2112–5–33
22. Napoli3124–9–53
23. Royale Union SG3123–9–63
24. Juventus226–602
25. Bodö/Glimt224–402
26. Pafosz3211–5–42
27. Bayer Leverkusen3215–10–52
28. Monaco2113–6–31
29. Slavia Praha2112–5–31
30. Villarreal3122–5–31
31. Köbenhavn3124–8–41
32. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
33. Kajrat Almati3121–9–81
34. Benfica332–7–50
35. Athletic Bilbao221–6–50
36. Ajax220–6–60

 

 

