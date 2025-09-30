Egy öngól döntött a Chelsea javára José Mourinho mostani csapata ellen

Nem kezdett rosszul a Benfica, ígéretes támadásokat épített, de a vezetést a Chelsea szerezte meg, méghozzá igen korán: a 18. percben a jobbról keresztbe ívelt labdát Alejandro Garnacho egyből visszalőtte a kapu elé, és a menteni igyekvő Richard Ríos közvetlen közelről a saját kapujába bombázott – öngól (1–0).
A szünet előtt nem sokkal Tyrique George megduplázhatta volna a hazai előnyt, de Anatolij Trubin kapus a helyén volt.
A játék nem kápráztatta el a publikumot, de akadt más látnivaló. José Mourinho visszatérése a Stamford Bridge-re már jó ideje beszédtéma, de nem ő volt az egyetlen, aki korábbi klubja ellenfele volt ezen az estén: Enzo Fernández egykori Benfica-játékosként viselte a londoni kékek mezét. Nos, amilyen szeretettel fogadta Mourinhót a Chelsea-drukkersereg, olyan kemény volt a Benfica-tábor az árulónak tekintett argentinnal: amikor a csapatkapitány szöglethez készült a szektoruk előtt, harsogott a gyűlöletkórus, és repült feléje többek között műanyagpohár is. Látván ezt, Mourinho elhagyta a technikai zónáját, hogy rábírja a portugál szurkolókat: hagyják ezt abba.
Ami a második félidei futballt illeti, továbbra is a londoniak birtokolták többet a labdát, de a veszélyes akciók fájón hiányoztak a játékból mindkét oldalon. A hajrára valamelyest felpörögtek az események: a legígéretesebb Benfica-lehetőségénél Fredrik Aursnes éles szögből lőtt, Reece James blokkolta a lövést, és a lisszaboniak a tizenegyest is sikertelenül reklamálták – Daniel Siebert játékvezetőnek igaza volt, az angol nem kezezett.
A végjátékban előkerült a piros lap is, a német bíró Joao Pedrónak mutatta fel: a 60. percben becserélt brazil magasra emelt lábbal szabálytalankodva érdemelte ki a második sárga lapot.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1–0 (Ríos 18. – öngól)
Kiállítva: Joao Pedro (90+6., Chelsea)
További eredmények
Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3–0
Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5–1
Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2–2
Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4–0
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0
Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1–5
Korábban
Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2–1 (Szamardzsics 74. – 11-esből, Pasalic 87., ill. Colisz 38.)
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0–5 (K. Mbappé 25., 52., 73. – az elsőt 11-esből, Camavinga 83., B. Díaz 90+3.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|2
|2
|–
|–
|8–2
|+6
|6
|2. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|7–1
|+6
|6
|3. Internazionale
|2
|2
|–
|–
|5–0
|+5
|6
|4. Tottenham
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|5. Paris SG
|1
|1
|–
|–
|4–0
|+4
|3
|6. Atlético Madrid
|2
|1
|–
|1
|7–4
|+3
|3
|7. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|8. Sporting
|1
|1
|–
|–
|4–1
|+3
|3
|9. FC Bruges
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|10. Royale Union SG
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|11. Arsenal
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|12. Manchester City
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|13. Qarabag
|1
|1
|–
|–
|3–2
|+1
|3
|14. Barcelona
|1
|1
|–
|–
|2–1
|+1
|3
|15. Eintracht Frankfurt
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|16. Liverpool
|2
|1
|–
|1
|3–3
|0
|3
|17. Chelsea
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|18. Galatasaray
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|19. Atalanta
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|20. Bodö/Glimt
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|21. Borussia Dortmund
|1
|–
|1
|–
|4–4
|0
|1
|22. Juventus
|1
|–
|1
|–
|4–4
|0
|1
|23. Bayer Leverkusen
|1
|–
|1
|–
|2–2
|0
|1
|24. Köbenhavn
|1
|–
|1
|–
|2–2
|0
|1
|25. Olympiakosz Pireusz
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|26. Slavia Praha
|2
|–
|1
|1
|2–5
|–3
|1
|27. Pafosz
|2
|–
|1
|1
|1–5
|–4
|1
|28. Newcastle United
|1
|–
|–
|1
|1–2
|–1
|0
|29. Villarreal
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|30. Benfica
|2
|–
|–
|2
|2–4
|–2
|0
|31. PSV Eindhoven
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0
|32. Athletic Bilbao
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|33. Napoli
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|34. Monaco
|1
|–
|–
|1
|1–4
|–3
|0
|35. Ajax
|2
|–
|–
|2
|0–6
|–6
|0
|36. Kajrat Almati
|2
|–
|–
|2
|1–9
|–8
|0