Egy öngól döntött a Chelsea javára José Mourinho mostani csapata ellen

2025.09.30. 23:01
José Mourinho a Chelsea-drukkerek előtt (Fotó: Getty Images)
Vereséggel zárult José Mourinho kedd esti visszatérése a Stamford Bridge-re: a Chelsea 1–0-ra legyőzte a portugál tréner mostani csapatát, a Benficát a labdarúgó Bajnokok Ligája 2. fordulójának mérkőzésén.

Nem kezdett rosszul a Benfica, ígéretes támadásokat épített, de a vezetést a Chelsea szerezte meg, méghozzá igen korán: a 18. percben a jobbról keresztbe ívelt labdát Alejandro Garnacho egyből visszalőtte a kapu elé, és a menteni igyekvő Richard Ríos közvetlen közelről a saját kapujába bombázott – öngól (1–0).

A szünet előtt nem sokkal Tyrique George megduplázhatta volna a hazai előnyt, de Anatolij Trubin kapus a helyén volt.

A játék nem kápráztatta el a publikumot, de akadt más látnivaló. José Mourinho visszatérése a Stamford Bridge-re már jó ideje beszédtéma, de nem ő volt az egyetlen, aki korábbi klubja ellenfele volt ezen az estén: Enzo Fernández egykori Benfica-játékosként viselte a londoni kékek mezét. Nos, amilyen szeretettel fogadta Mourinhót a Chelsea-drukkersereg, olyan kemény volt a Benfica-tábor az árulónak tekintett argentinnal: amikor a csapatkapitány szöglethez készült a szektoruk előtt, harsogott a gyűlöletkórus, és repült feléje többek között műanyagpohár is. Látván ezt, Mourinho elhagyta a technikai zónáját, hogy rábírja a portugál szurkolókat: hagyják ezt abba.

Enzo Fernández farkasszemet néz a Benfica-táborral (Fotó: Getty Images)

Ami a második félidei futballt illeti, továbbra is a londoniak birtokolták többet a labdát, de a veszélyes akciók fájón hiányoztak a játékból mindkét oldalon. A hajrára valamelyest felpörögtek az események: a legígéretesebb Benfica-lehetőségénél Fredrik Aursnes éles szögből lőtt, Reece James blokkolta a lövést, és a lisszaboniak a tizenegyest is sikertelenül reklamálták – Daniel Siebert játékvezetőnek igaza volt, az angol nem kezezett.

A végjátékban előkerült a piros lap is, a német bíró Joao Pedrónak mutatta fel: a 60. percben becserélt brazil magasra emelt lábbal szabálytalankodva érdemelte ki a második sárga lapot.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1–0 (Ríos 18. – öngól)
Kiállítva: Joao Pedro (90+6., Chelsea)
További eredmények
Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3–0
Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5–1
Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2–2
Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4–0
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0
Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1–5

Korábban
Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2–1 (Szamardzsics 74. – 11-esből, Pasalic 87., ill. Colisz 38.)
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0–5 (K. Mbappé 25., 52., 73. – az elsőt 11-esből, Camavinga 83., B. Díaz 90+3.)

Bajnokok Ligája
4 órája

Fordítás a hajrában: megvan az Atalanta első győzelme az új BL-idényben

A Bruges vezetett, de ezúttal nem tudta megtréfálni a bergamói csapatot.
    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München228–2+66
  2. Real Madrid227–1+66
  3. Internazionale225–0+56
  4. Tottenham2113–2+14
  5. Paris SG114–0+43
  6. Atlético Madrid2117–4+33
  7. Marseille2115–2+33
  8. Sporting114–1+33
  9. FC Bruges2115–3+23
10. Royale Union SG113–1+23
11. Arsenal112–0+23
12. Manchester City112–0+23
13. Qarabag113–2+13
14. Barcelona112–1+13
15. Eintracht Frankfurt2116–603
16. Liverpool2113–303
17. Chelsea2112–3–13
18. Galatasaray2112–5–33
19. Atalanta2112–5–33
20. Bodö/Glimt224–402
21. Borussia Dortmund114–401
22. Juventus114–401
23. Bayer Leverkusen112–201
24. Köbenhavn112–201
25. Olympiakosz Pireusz110–001
26. Slavia Praha2112–5–31
27. Pafosz2111–5–41
28. Newcastle United111–2–10
29. Villarreal110–1–10
30. Benfica222–4–20
31. PSV Eindhoven111–3–20
32. Athletic Bilbao110–2–20
33. Napoli110–2–20
34. Monaco111–4–30
35. Ajax220–6–60
36. Kajrat Almati221–9–80

 

 

