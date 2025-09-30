Egy öngól döntött a Chelsea javára José Mourinho mostani csapata ellen

Nem kezdett rosszul a Benfica, ígéretes támadásokat épített, de a vezetést a Chelsea szerezte meg, méghozzá igen korán: a 18. percben a jobbról keresztbe ívelt labdát Alejandro Garnacho egyből visszalőtte a kapu elé, és a menteni igyekvő Richard Ríos közvetlen közelről a saját kapujába bombázott – öngól (1–0).

A szünet előtt nem sokkal Tyrique George megduplázhatta volna a hazai előnyt, de Anatolij Trubin kapus a helyén volt.

A játék nem kápráztatta el a publikumot, de akadt más látnivaló. José Mourinho visszatérése a Stamford Bridge-re már jó ideje beszédtéma, de nem ő volt az egyetlen, aki korábbi klubja ellenfele volt ezen az estén: Enzo Fernández egykori Benfica-játékosként viselte a londoni kékek mezét. Nos, amilyen szeretettel fogadta Mourinhót a Chelsea-drukkersereg, olyan kemény volt a Benfica-tábor az árulónak tekintett argentinnal: amikor a csapatkapitány szöglethez készült a szektoruk előtt, harsogott a gyűlöletkórus, és repült feléje többek között műanyagpohár is. Látván ezt, Mourinho elhagyta a technikai zónáját, hogy rábírja a portugál szurkolókat: hagyják ezt abba.

Enzo Fernández farkasszemet néz a Benfica-táborral (Fotó: Getty Images)

Ami a második félidei futballt illeti, továbbra is a londoniak birtokolták többet a labdát, de a veszélyes akciók fájón hiányoztak a játékból mindkét oldalon. A hajrára valamelyest felpörögtek az események: a legígéretesebb Benfica-lehetőségénél Fredrik Aursnes éles szögből lőtt, Reece James blokkolta a lövést, és a lisszaboniak a tizenegyest is sikertelenül reklamálták – Daniel Siebert játékvezetőnek igaza volt, az angol nem kezezett.

A végjátékban előkerült a piros lap is, a német bíró Joao Pedrónak mutatta fel: a 60. percben becserélt brazil magasra emelt lábbal szabálytalankodva érdemelte ki a második sárga lapot.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1–0 (Ríos 18. – öngól)

Kiállítva: Joao Pedro (90+6., Chelsea)

További eredmények

Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3–0

Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5–1

Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2–2

Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4–0

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0

Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1–5