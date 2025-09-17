Négy angol gól a Bayern München és a Chelsea rangadóján... és kétgólos német siker a végén

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3–1 (2–1)

München, Allianz Aréna, 75 ezer néző. Vezette: José María Sánchez Martínez (spanyol)

Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah (Kim Min Dzse, a szünetben), Stanisic (Boey, 51.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 64.) – Olise, Gnabry (Bischof, 90.), Luis Díaz – Kane (Nicolas Jackson, 90.). Vezetőedző: Vincent Kompany

Chelsea: Robert Sánchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Reece James (Andrey Santos, 68.), Caicedo – Palmer, Enzo Fernández (Estevao, 81.), Neto (Garnacho, 68.) – Joao Pedro. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Chalobah (20. – öngól), Kane (27. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2012-es BL-döntő „visszavágóján” – akkor Münchenben tizenegyesekkel az angolok hódították el a serleget – az első negyedóra kiegyenlített játékot hozott. Ezt követően a Bayern fokozatosan átvette az irányítást, és a fölénynek a 20. percben meglett az eredménye. Michael Olise elfutott a jobb oldalon, középre lőtte a labdát, amelybe Trevor Chalobah rosszul ért bele, a labda a hálóban kötött ki – öngól.

Vincent Kompany csapata lendületbe jött, hét perc múlva Harry Kane tizenegyesből növelte a hazaiak előnyét. A 29. perben a Bayern közel járt a 3–0-hoz is, ám végül a Chelsea egy villámgyors kontraakció végén Cole Palmer gyönyörű lövésével szépített.

A Bayern kétszer annyit birtokolta a labdát, mint a Chelsea (67 százalék és 33 százalék), több veszélyes helyzetet dolgozott ki, megérdemelten vezetett 2–1-re a félidőben.

A második játékrész elején a német együttes kissé defenzívebb taktikát alkalmazott. A kontrák viszont nagyon veszélyesek voltak, Luis Díaz és Harry Kane is nagy helyzetbe került, de Robert Sánchez mindkét esetben remekül védett. Majd utána Michael Olise esetében is ziccert hárított.

A 63. percben mégis megjött a harmadik hazai találat, a Chelsea védelmi hibáját Kane használta ki.

Csendesen csordogált a meccs, és már az utolsó percekben jártunk, amikor Cole Palmer is duplázhatott volna, ám les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A Bayern München tehát 3–1-re nyert, ami, mondhatni, papírforma: a bajorok sorozatban 22. alkalommal kezdték győzelemmel a BL-idényt. Manuel Neuer pedig 39 évesen és 174 naposan a Bayern történetének legidősebb játékosa lett a BL-ben, megelőzve Lothar Matthäust (38 év, 353 nap). 3–1