Vignjevics: Háromszor veszítettem Rebrov ellen egy nullára, az őrületbe kergetett; kéziseinknek a románok sem jelentettek akadályt

A Nemzeti Sport

csütörtöki számából ajánljuk:

Néhány napja a görög PAE Irakliszhoz írt alá Nebojsa Vignjevics, aki először 2013 és 2020, majd 2023 és 2024 között irányította az Újpestet. „Az Iraklisz ismert klub – mondta a szakvezető. – Nem csupán Görögországban, Szerbiában is jól cseng a neve. Nem érdekelt, hogy a csapat jelenleg a másodosztályban szerepel. Az egyik hétvégén megnéztem a bajnokiját, hétfőn pedig aláírtuk a szerződésemet. A cél egyértelmű: feljutni az élvonalba.” A lapunknak adott interjúban Vignjevics elismerte, hogy Újpesten hosszú hónapok óta már csak a fizetését vette fel, de mivel a szerződésében volt egy pont, mindennap ki kellett mennie a Tábor utcai edzőközpontba, ahol besegített az akadémia munkájába. Arról is őszintén beszélt, hogy csalódott a klub előző tulajdonosában, Roderick Duchatelet-ben.

Csütörtökön tölti be életének 70. évét Vaskuti István. A Nemzet Sportolója, az olimpiai és kilencszeres világbajnok egykori kenuklasszis manapság edzőként segíti a gyerekeket a BKV Előre kajak-kenu szakosztályában. Heti háromszor ő maga is edz, kerékpárral megy dolgozni, vízitúrára jár, emellett a kertes ház és az édesapjától örökölt szőlőbirtok is lefoglalja. Vaskuti István eddig nyolc-kilenc éves gyerekekkel foglalkozott, most szeptembertől már eggyel idősebb korosztálynak tart edzéseket. Például az egyik unokájának is. „Közülük ketten is kenuznak a BKV-ban, ha a másik korosztálynál lennék edző, a másik unokámmal dolgozhatnék együtt. Egyébként négy unokám van, a két lány közül az egyik vív, a másik atletizál.”

Egyre többször fordul elő, hogy különböző sportágak vezetői lazítanak az orosz sportolókat a háború miatt sújtó szankciókon. Legutóbb az abu-dzabi dzsúdó Grand Slamen már saját zászlójukkal és himnuszukkal küzdhettek az oroszok. A Magyar Olimpiai Akadémia elnöke, Gyurta Dániel lapunknak elmondta: „A verseny kezdete előtt egy nappal hivatalosan is közölte a Nemzetközi Cselgáncsszövetség, hogy az orosz versenyzők saját zászlójukkal, mezükkel és himnuszukkal versenyezhetnek a viadalon, ami óriási előrelépés az egész olimpiai mozgalomnak, hiszen most már szankciók nélkül állhattak szőnyegre az orosz sportolók. Mi azon az állásponton vagyunk – amire a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry is utalt megválasztása után –, hogy a sport független kell, hogy maradjon a mindenkori politikától.” Gyurta Dániel szerint a következő nagy áttörés Milánó-Cortinában következhet, ugyanis a téli olimpia helyszínén tartja a NOB a következő közgyűlését.

A hoki és a vizes sportok hangjaként ismerte meg az ország, nevéhez fűződik minden idők egyik legérzelmesebb sportközvetítése, az akkor 14 éves Egerszegi Krisztina aranyat érő úszásának közhírré tétele a szöuli olimpia 200 méteres hátdöntőjében. E közvetítés közben hangzott el a mára szállóigévé lett „Ilyen nincs! Ilyen nincs és mégis van!” örömkiáltása is. 1985 és 2006 között a jégkorong, az úszás és a póló világversenyein történtekről, a hetedhét országra szóló magyar sikerekről rendre az ő emocionális bejelentkezéseiből értesülhettünk. Nem véletlen, hogy – egyetlen magyar sportújságíróként – a jégkorongozók és a vizes sportok képviselői is beválasztották sportáguk halhatatlanjai közé. A rádiós legenda, Török László ma 75 éves.

Szinte napra pontosan 9 éve, 2016. december 3-án megszerezte karrierje második NB I-es gólját Molnár Gábor. A manapság Kisvárdán, akkor 22 évesen Mezőkövesden szereplő támadó középpályás a Ferencváros elleni mérkőzésen csapata első találatát szerezte a borsodiak által 2–0-ra megnyert meccsen. A Fradi kapuját már akkor is Dibusz Dénes védte, aki vélhetően a csütörtöki, augusztus végéről elhalasztott Kisvárda–FTC találkozón is a gólvonal előtt áll. A Mezőkövesd edzője Pintér Attila volt, akinek az akkor 11 éves fia, Filip ma már Kisvárdán csapattársa Molnár Gábornak. A Fradiban még aktív játékos volt a jelenlegi sportigazgató, Hajnal Tamás, továbbá Gera Zoltán, de játszott azon a meccsen Böde Dániel, Nagy Dominik, Busai Attila és Radó András is, míg a cserekapus Varga Ádám volt, aki jelenleg a listavezető DVSC-ben véd.

