Foden duplázott, Haaland is betalált, megverte a Manchester City a Dortmundot

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (2–0)
Manchester, Etihad Stadium, 50 000 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)
Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly (Ait-Nuri, 86.) – Nico González – Savinho (Bernardo Silva, 79.), Reijnders (R. Dias, 79.), Foden, Doku (Cherki, 79.) – Haaland (Marmus, 86.). Menedzser: Josep Guardiola
Borussia Dortmund: Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi (Fábio Silva, 82.), Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
Gólszerző: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. W. Anton (72.)
Fél óra alatt dűlőre vitte a Manchester City a Dortmund elleni mérkőzést: előbb Phil Foden 17 méteres lövése kötött ki a kapu jobb alsó sarkában, majd Erling Haaland vágta a hálóba közelről Jérémy Doku bal oldalról középre passzolt labdáját. A vendégek ezt követően kezdtek el életjelet mutatni, de a szünetig nem sikerült szépíteniük.
A térfélcsere után ismét a City dominanciája érvényesült, Phil Foden kihasználta, hogy a tizenhatos vonalától hagyták lőni, és háromra növelte az előnyt. A Dortmund becsülettel küzdött, és Waldemar Anton révén sikerült szépítenie, pontot azonban így sem szerzett, a manchesteriek magabiztos teljesítménnyel, megérdemelten tartották otthon a három pontot, ugyanis még a hajrában is betaláltak Rayan Cherki révén. 4–1
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Internazionale
|4
|4
|–
|–
|11–1
|+10
|12
|4. Manchester City
|4
|3
|1
|–
|10–3
|+7
|10
|5. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|6. Newcastle United
|4
|3
|–
|1
|10–2
|+8
|9
|7. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|8. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|9. Galatasaray
|4
|3
|–
|1
|8–6
|+2
|9
|10. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|11. Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12–7
|+5
|7
|12. Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|13. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|14. Borussia Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13–11
|+2
|7
|15. Qarabag
|4
|2
|1
|1
|8–7
|+1
|7
|16. Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|17. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|18. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|19. Monaco
|4
|1
|2
|1
|4–6
|–2
|5
|20. Pafosz
|4
|1
|2
|1
|2–5
|–3
|5
|21. Bayer Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6–10
|–4
|5
|22. FC Bruges
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|23. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|24. Napoli
|4
|1
|1
|2
|4–9
|–5
|4
|25. Marseille
|4
|1
|–
|3
|6–5
|+1
|3
|26. Juventus
|4
|–
|3
|1
|7–8
|–1
|3
|27. Athletic Bilbao
|4
|1
|–
|3
|4–9
|–5
|3
|28. Royale Union Saint-Gilloise
|4
|1
|–
|3
|4–12
|–8
|3
|29. Bodö/Glimt
|4
|–
|2
|2
|5–8
|–3
|2
|30. Slavia Praha
|4
|–
|2
|2
|2–8
|–6
|2
|31. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|32. Villarreal
|4
|–
|1
|3
|2–6
|–4
|1
|33. Köbenhavn
|4
|–
|1
|3
|4–12
|–8
|1
|34. Kajrat Almati
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1
|35. Benfica
|4
|–
|–
|4
|2–8
|–6
|0
|36. Ajax
|4
|–
|–
|4
|1–14
|–13
|0