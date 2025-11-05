Foden duplázott, Haaland is betalált, megverte a Manchester City a Dortmundot

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (2–0)

Manchester, Etihad Stadium, 50 000 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)

Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly (Ait-Nuri, 86.) – Nico González – Savinho (Bernardo Silva, 79.), Reijnders (R. Dias, 79.), Foden, Doku (Cherki, 79.) – Haaland (Marmus, 86.). Menedzser: Josep Guardiola

Borussia Dortmund: Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi (Fábio Silva, 82.), Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. W. Anton (72.)

Fél óra alatt dűlőre vitte a Manchester City a Dortmund elleni mérkőzést: előbb Phil Foden 17 méteres lövése kötött ki a kapu jobb alsó sarkában, majd Erling Haaland vágta a hálóba közelről Jérémy Doku bal oldalról középre passzolt labdáját. A vendégek ezt követően kezdtek el életjelet mutatni, de a szünetig nem sikerült szépíteniük.

A térfélcsere után ismét a City dominanciája érvényesült, Phil Foden kihasználta, hogy a tizenhatos vonalától hagyták lőni, és háromra növelte az előnyt. A Dortmund becsülettel küzdött, és Waldemar Anton révén sikerült szépítenie, pontot azonban így sem szerzett, a manchesteriek magabiztos teljesítménnyel, megérdemelten tartották otthon a három pontot, ugyanis még a hajrában is betaláltak Rayan Cherki révén. 4–1