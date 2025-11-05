Foden duplázott, Haaland is betalált, megverte a Manchester City a Dortmundot

Nemzeti Sportrádió

2025.11.05. 22:50
Haaland ismét betalált előző csapatának, és ismét BL-rekordot döntött (Fotó: AFP)
BL-alapszakasz Borussia Dortmund Manchester City
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Manchester City 4–1-re megverte odahaza a Borussia Dortmundot.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (2–0)
Manchester, Etihad Stadium, 50 000 néző. Vezette: Marciniak (lengyel)
Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly (Ait-Nuri, 86.) – Nico González – Savinho (Bernardo Silva, 79.), Reijnders (R. Dias, 79.), Foden, Doku (Cherki, 79.) – Haaland (Marmus, 86.). Menedzser: Josep Guardiola
Borussia Dortmund: Kobel – W. Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi (Fábio Silva, 82.), Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
Gólszerző: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. W. Anton (72.)

Fél óra alatt dűlőre vitte a Manchester City a Dortmund elleni mérkőzést: előbb Phil Foden 17 méteres lövése kötött ki a kapu jobb alsó sarkában, majd Erling Haaland vágta a hálóba közelről Jérémy Doku bal oldalról középre passzolt labdáját. A vendégek ezt követően kezdtek el életjelet mutatni, de a szünetig nem sikerült szépíteniük.

A térfélcsere után ismét a City dominanciája érvényesült, Phil Foden kihasználta, hogy a tizenhatos vonalától hagyták lőni, és háromra növelte az előnyt. A Dortmund becsülettel küzdött, és Waldemar Anton révén sikerült szépítenie, pontot azonban így sem szerzett, a manchesteriek magabiztos teljesítménnyel, megérdemelten tartották otthon a három pontot, ugyanis még a hajrában is betaláltak Rayan Cherki révén. 4–1

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Manchester City43110–3+710
  5. Paris SG43114–5+99
  6. Newcastle United43110–2+89
  7. Real Madrid4318–2+69
  8. Liverpool4319–4+59
  9. Galatasaray4318–6+29
10. Tottenham4227–2+58
11. Barcelona421112–7+57
12. Chelsea42119–6+37
13. Sporting42118–5+37
14. Borussia Dortmund421113–11+27
15. Qarabag42118–7+17
16. Atalanta42113–5–27
17. Atlético Madrid42210–9+16
18. PSV Eindhoven41219–7+25
19. Monaco41214–6–25
20. Pafosz41212–5–35
21. Bayer Leverkusen41216–10–45
22. FC Bruges41128–10–24
23. Eintracht Frankfurt41127–11–44
24. Napoli41124–9–54
25. Marseille4136–5+13
26. Juventus4317–8–13
27. Athletic Bilbao4134–9–53
28. Royale Union Saint-Gilloise4134–12–83
29. Bodö/Glimt4225–8–32
30. Slavia Praha4222–8–62
31. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
32. Villarreal4132–6–41
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Kajrat Almati4132–11–91
35. Benfica442–8–60
36. Ajax441–14–130

 

 

