A Barca legyőzte a PSG-t a férfi kézi BL rangadóján

R. P.R. P.
2025.12.03. 23:23
Fotó: Barca
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a Barca 38–33-ra legyőzte a PSG-t. Rosta Miklós csapata, a Dinamo Bucuresti hárommal kikapott az Aalborgtól.

 

A PSG-ben Elohim Prandi 14 gólja is kevés volt az üdvösséghez, a Barcában Aleix Gómez 10, Dika Mem 8 gólt szerzett.

A B-csoportban az Aalborg ellen pályára lépő Dinamo Bucuresti-ben Rosta Miklós kétszer talált be, de a meccset a dánok nyerték meg hárommal.

KÉZILABDA 
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Aalborg (dán) 27–30 (13–16)

A-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Füchse Berlin99319–283+36 18 
2. Aalborg10811319–280+39 17 
3. VESZPRÉM954305–283+22 10 
4. Sporting954309–305+4 10 
5. Nantes945286–265+21 
6. Kielce9315288–297–9 
7. Dinamo Bucuresti1019284–315–31 
8. Kolstad918259–341–82 


B-CSOPORT
HC Zagreb (horvát)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 27–23 (14–12)
Barca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 38–33 (26–16)

B-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Barca1091328–273+55 18 
2. Magdeburg99296–247+49 18 
3. Wisla Plock963269–265+4 12 
4. SZEGED954277–253+24 10 
5. Paris SG1037314–324–10 
6. GOG936280–307–27 
7. Peliszter1028255–310–55 
8. Zagreb1019271–311–40 

 

 

Barca PSG férfi kézilabda Bajnokok Ligája
