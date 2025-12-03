A Barca legyőzte a PSG-t a férfi kézi BL rangadóján
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a Barca 38–33-ra legyőzte a PSG-t. Rosta Miklós csapata, a Dinamo Bucuresti hárommal kikapott az Aalborgtól.
A PSG-ben Elohim Prandi 14 gólja is kevés volt az üdvösséghez, a Barcában Aleix Gómez 10, Dika Mem 8 gólt szerzett.
A B-csoportban az Aalborg ellen pályára lépő Dinamo Bucuresti-ben Rosta Miklós kétszer talált be, de a meccset a dánok nyerték meg hárommal.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Aalborg (dán) 27–30 (13–16)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|9
|9
|–
|–
|319–283
|+36
|18
|2. Aalborg
|10
|8
|1
|1
|319–280
|+39
|17
|3. VESZPRÉM
|9
|5
|–
|4
|305–283
|+22
|10
|4. Sporting
|9
|5
|–
|4
|309–305
|+4
|10
|5. Nantes
|9
|4
|–
|5
|286–265
|+21
|8
|6. Kielce
|9
|3
|1
|5
|288–297
|–9
|7
|7. Dinamo Bucuresti
|10
|1
|–
|9
|284–315
|–31
|2
|8. Kolstad
|9
|1
|–
|8
|259–341
|–82
|2
B-CSOPORT
HC Zagreb (horvát)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 27–23 (14–12)
Barca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 38–33 (26–16)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Barca
|10
|9
|–
|1
|328–273
|+55
|18
|2. Magdeburg
|9
|9
|–
|–
|296–247
|+49
|18
|3. Wisla Plock
|9
|6
|–
|3
|269–265
|+4
|12
|4. SZEGED
|9
|5
|–
|4
|277–253
|+24
|10
|5. Paris SG
|10
|3
|–
|7
|314–324
|–10
|6
|6. GOG
|9
|3
|–
|6
|280–307
|–27
|6
|7. Peliszter
|10
|2
|–
|8
|255–310
|–55
|4
|8. Zagreb
|10
|1
|–
|9
|271–311
|–40
|2
