A Barca legyőzte a PSG-t a férfi kézi BL rangadóján

A PSG-ben Elohim Prandi 14 gólja is kevés volt az üdvösséghez, a Barcában Aleix Gómez 10, Dika Mem 8 gólt szerzett.

A B-csoportban az Aalborg ellen pályára lépő Dinamo Bucuresti-ben Rosta Miklós kétszer talált be, de a meccset a dánok nyerték meg hárommal.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–Aalborg (dán) 27–30 (13–16)

A-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 9 9 – – 319–283 +36 18 2. Aalborg 10 8 1 1 319–280 +39 17 3. VESZPRÉM 9 5 – 4 305–283 +22 10 4. Sporting 9 5 – 4 309–305 +4 10 5. Nantes 9 4 – 5 286–265 +21 8 6. Kielce 9 3 1 5 288–297 –9 7 7. Dinamo Bucuresti 10 1 – 9 284–315 –31 2 8. Kolstad 9 1 – 8 259–341 –82 2



B-CSOPORT

HC Zagreb (horvát)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 27–23 (14–12)

Barca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 38–33 (26–16)