A Juventus kihagyta a ziccereit, a Real Madrid ismét győzött

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.10.22. 23:00
Bellingham góljával nyert a Real Madrid (Fotó: AFP)
Bajnokok Ligája Juventus Real Madrid
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójában a sorozatban eddig hibátlan Real Madrid Jude Bellingham góljával 1–0-ra legyőzte a legnagyobb helyzeteit is elpuskázó, és már hét meccse nyeretlen Juventust.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0 (0–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 76 521 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
Real Madrid: Courtois – Valverde, É. Militao, Asencio (G. García, 88.), Carreras – B. Díaz, (Mastantuono, 84.), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 75.) –  Jude Bellingham – K. Mbappé, Vinícius Júnior (Fran Carcía, 84.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Juventus: Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly  – Kalulu, K. Thuram (Conceicao, 62.), McKennie, Cambiasso (Kosztics, 88.) – Koopmeiners (Locatelli, 75.), Vlahovics (David, 75.), Yildiz (Openda, 75.). Vezetőedző: Igor Tudor
Gólszerző: Jude Bellingham (58.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Real Madrid és a Juventus számára más-más szempontból volt kiemelten fontos a két csapat szerdai esti, madridi BL-mecse. A hazaiaknak egyrészt azért, hogy megőrizzék hibátlan mérlegüket a Bajnokok Ligájában, másrészt, hogy egy győzelemmel önbizalommal telve készülhessenek a Barcelona elleni, vasárnapi el Clásicóra. A vendégeknek pedig azért, mert a legutóbbi hat tétmecsükön nem nyertek, és múlt héten kikaptak a Comótól a bajnokságban. Ezt válságértekezlet követte Torinóban, és bár a klub a hírek szerint egyelőre nem változtat a kispadon, Igor Tudor a csapat hadrendjén módosított, és a három belső védős rendszerre váltott.

Talán ennek is volt köszönhető a meccs elején látott stabil torinói védekezés, amiből három veszélyes kontra is következett, kétszer Thibaut Courtois védett (igaz, az egyik lövés mellé ment volna). Ezt követően viszont szinte egykapuzott a Real. Viszont Aurelien Tchouaméni szöglet utáni, kaput eltaláló fejeseit leszámítva két igazán nagy helyzetet tudtak kialakítani a vendégek: Kylian Mbappé közeli lövését Michele Di Gregorio védte, Éder Militao pedig tiszta helyzetből, középről a kapu fölé bombázott. A Real fölényét mutatja, hogy 14 lövéssel próbálkozott, de csak háromszor találta el a kaput (a Juve három kísérletből egyszer).

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Arda Güler sokat vol játékban az első félidőben, lövésig is eljutott (Fotó: AFP)

A második félidő aztán úgy indult, mint az első – Juventus-helyzetekkel. Előbb Piere Kalulu lőhetett Álvaro Carreras eladott labdájából, majd Dusan Vlahovics vitt végig egy kontrát, de nem tudta ellőni a labdát Courtois mellett.

A kihagyott helyzetek pedig megbosszulták magukat: Vinícius Júnior három védő gyűrűjében még a kapufát találta el, de az érkező Jude Bellingham, aki a BL-ben ebben az idényben először volt kezdő, négy méterről már a kapuba passzolt. 1–0

Ugyan a folytatásban is a Realnál volt többet a labda, és voltak is helyzetei a hazaiaknak, de a hajrában a csereként beálló Lois Openda így is megmenthetett volna egy pontot, de Raúl Asencio nagyot mentett (bele is sérült a bevetődésbe, le is kellett cserélni). A Real Madrid így a harmadik meccsét is megnyerte a BL-ben, a Juventus pedig sorozatban a hetedik tétmérkőzésén maradt nyeretlen, amiből a másodikat veszítette el.

EZ A GÓL DÖNTÖTT

 

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Bayern München3312–2+109
  3. Internazionale339–0+99
  4. Arsenal338–0+89
  5. Real Madrid338–1+79
  6. Borussia Dortmund32112–7+57
  7. Manchester City3216–2+47
  8. Newcastle United3218–2+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Liverpool3218–4+46
11. Sporting3217–4+36
12. Chelsea3217–4+36
13. Qarabag3216–5+16
14. Galatasaray3215–6–16
15. Tottenham3123–2+15
16. PSV Eindhoven31118–6+24
17. Atalanta31112–5–34
18. Marseille3126–4+23
19. Atlético Madrid3127–8–13
20. FC Bruges3125–7–23
21. Athletic Bilbao3124–7–33
22. Eintracht Frankfurt3127–11–43
23. Napoli3124–9–53
24. Royale Union SG3123–9–63
25. Juventus3216–7–12
26. Bodö/Glimt3215–7–22
27. Monaco3213–6–32
28. Slavia Praha3212–5–32
29. Pafosz3211–5–42
30. Bayer Leverkusen3215–10–52
31. Villarreal3122–5–31
32. Köbenhavn3124–8–41
33. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
34. Kajrat Almati3121–9–81
35. Benfica332–7–50
36. Ajax331–11–100

 

 

Bajnokok Ligája Juventus Real Madrid
