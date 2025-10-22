A Juventus kihagyta a ziccereit, a Real Madrid ismét győzött
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0 (0–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 76 521 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
Real Madrid: Courtois – Valverde, É. Militao, Asencio (G. García, 88.), Carreras – B. Díaz, (Mastantuono, 84.), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 75.) – Jude Bellingham – K. Mbappé, Vinícius Júnior (Fran Carcía, 84.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Juventus: Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly – Kalulu, K. Thuram (Conceicao, 62.), McKennie, Cambiasso (Kosztics, 88.) – Koopmeiners (Locatelli, 75.), Vlahovics (David, 75.), Yildiz (Openda, 75.). Vezetőedző: Igor Tudor
Gólszerző: Jude Bellingham (58.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Real Madrid és a Juventus számára más-más szempontból volt kiemelten fontos a két csapat szerdai esti, madridi BL-mecse. A hazaiaknak egyrészt azért, hogy megőrizzék hibátlan mérlegüket a Bajnokok Ligájában, másrészt, hogy egy győzelemmel önbizalommal telve készülhessenek a Barcelona elleni, vasárnapi el Clásicóra. A vendégeknek pedig azért, mert a legutóbbi hat tétmecsükön nem nyertek, és múlt héten kikaptak a Comótól a bajnokságban. Ezt válságértekezlet követte Torinóban, és bár a klub a hírek szerint egyelőre nem változtat a kispadon, Igor Tudor a csapat hadrendjén módosított, és a három belső védős rendszerre váltott.
Talán ennek is volt köszönhető a meccs elején látott stabil torinói védekezés, amiből három veszélyes kontra is következett, kétszer Thibaut Courtois védett (igaz, az egyik lövés mellé ment volna). Ezt követően viszont szinte egykapuzott a Real. Viszont Aurelien Tchouaméni szöglet utáni, kaput eltaláló fejeseit leszámítva két igazán nagy helyzetet tudtak kialakítani a vendégek: Kylian Mbappé közeli lövését Michele Di Gregorio védte, Éder Militao pedig tiszta helyzetből, középről a kapu fölé bombázott. A Real fölényét mutatja, hogy 14 lövéssel próbálkozott, de csak háromszor találta el a kaput (a Juve három kísérletből egyszer).
A második félidő aztán úgy indult, mint az első – Juventus-helyzetekkel. Előbb Piere Kalulu lőhetett Álvaro Carreras eladott labdájából, majd Dusan Vlahovics vitt végig egy kontrát, de nem tudta ellőni a labdát Courtois mellett.
A kihagyott helyzetek pedig megbosszulták magukat: Vinícius Júnior három védő gyűrűjében még a kapufát találta el, de az érkező Jude Bellingham, aki a BL-ben ebben az idényben először volt kezdő, négy méterről már a kapuba passzolt. 1–0
Ugyan a folytatásban is a Realnál volt többet a labda, és voltak is helyzetei a hazaiaknak, de a hajrában a csereként beálló Lois Openda így is megmenthetett volna egy pontot, de Raúl Asencio nagyot mentett (bele is sérült a bevetődésbe, le is kellett cserélni). A Real Madrid így a harmadik meccsét is megnyerte a BL-ben, a Juventus pedig sorozatban a hetedik tétmérkőzésén maradt nyeretlen, amiből a másodikat veszítette el.
EZ A GÓL DÖNTÖTT
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|12–2
|+10
|9
|3. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|4. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|5. Real Madrid
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
|9
|6. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|7. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|8. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Liverpool
|3
|2
|–
|1
|8–4
|+4
|6
|11. Sporting
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|12. Chelsea
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|13. Qarabag
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|14. Galatasaray
|3
|2
|–
|1
|5–6
|–1
|6
|15. Tottenham
|3
|1
|2
|–
|3–2
|+1
|5
|16. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|17. Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|18. Marseille
|3
|1
|–
|2
|6–4
|+2
|3
|19. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|20. FC Bruges
|3
|1
|–
|2
|5–7
|–2
|3
|21. Athletic Bilbao
|3
|1
|–
|2
|4–7
|–3
|3
|22. Eintracht Frankfurt
|3
|1
|–
|2
|7–11
|–4
|3
|23. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|24. Royale Union SG
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|25. Juventus
|3
|–
|2
|1
|6–7
|–1
|2
|26. Bodö/Glimt
|3
|–
|2
|1
|5–7
|–2
|2
|27. Monaco
|3
|–
|2
|1
|3–6
|–3
|2
|28. Slavia Praha
|3
|–
|2
|1
|2–5
|–3
|2
|29. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|30. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|31. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|32. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|33. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|34. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|35. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|36. Ajax
|3
|–
|–
|3
|1–11
|–10
|0