A Juventus kihagyta a ziccereit, a Real Madrid ismét győzött

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0 (0–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 76 521 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

Real Madrid: Courtois – Valverde, É. Militao, Asencio (G. García, 88.), Carreras – B. Díaz, (Mastantuono, 84.), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 75.) – Jude Bellingham – K. Mbappé, Vinícius Júnior (Fran Carcía, 84.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Juventus: Di Gregorio – Gatti, Rugani, Kelly – Kalulu, K. Thuram (Conceicao, 62.), McKennie, Cambiasso (Kosztics, 88.) – Koopmeiners (Locatelli, 75.), Vlahovics (David, 75.), Yildiz (Openda, 75.). Vezetőedző: Igor Tudor

Gólszerző: Jude Bellingham (58.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Real Madrid és a Juventus számára más-más szempontból volt kiemelten fontos a két csapat szerdai esti, madridi BL-mecse. A hazaiaknak egyrészt azért, hogy megőrizzék hibátlan mérlegüket a Bajnokok Ligájában, másrészt, hogy egy győzelemmel önbizalommal telve készülhessenek a Barcelona elleni, vasárnapi el Clásicóra. A vendégeknek pedig azért, mert a legutóbbi hat tétmecsükön nem nyertek, és múlt héten kikaptak a Comótól a bajnokságban. Ezt válságértekezlet követte Torinóban, és bár a klub a hírek szerint egyelőre nem változtat a kispadon, Igor Tudor a csapat hadrendjén módosított, és a három belső védős rendszerre váltott.

Talán ennek is volt köszönhető a meccs elején látott stabil torinói védekezés, amiből három veszélyes kontra is következett, kétszer Thibaut Courtois védett (igaz, az egyik lövés mellé ment volna). Ezt követően viszont szinte egykapuzott a Real. Viszont Aurelien Tchouaméni szöglet utáni, kaput eltaláló fejeseit leszámítva két igazán nagy helyzetet tudtak kialakítani a vendégek: Kylian Mbappé közeli lövését Michele Di Gregorio védte, Éder Militao pedig tiszta helyzetből, középről a kapu fölé bombázott. A Real fölényét mutatja, hogy 14 lövéssel próbálkozott, de csak háromszor találta el a kaput (a Juve három kísérletből egyszer).

Arda Güler sokat vol játékban az első félidőben, lövésig is eljutott (Fotó: AFP)

A második félidő aztán úgy indult, mint az első – Juventus-helyzetekkel. Előbb Piere Kalulu lőhetett Álvaro Carreras eladott labdájából, majd Dusan Vlahovics vitt végig egy kontrát, de nem tudta ellőni a labdát Courtois mellett.

A kihagyott helyzetek pedig megbosszulták magukat: Vinícius Júnior három védő gyűrűjében még a kapufát találta el, de az érkező Jude Bellingham, aki a BL-ben ebben az idényben először volt kezdő, négy méterről már a kapuba passzolt. 1–0

Ugyan a folytatásban is a Realnál volt többet a labda, és voltak is helyzetei a hazaiaknak, de a hajrában a csereként beálló Lois Openda így is megmenthetett volna egy pontot, de Raúl Asencio nagyot mentett (bele is sérült a bevetődésbe, le is kellett cserélni). A Real Madrid így a harmadik meccsét is megnyerte a BL-ben, a Juventus pedig sorozatban a hetedik tétmérkőzésén maradt nyeretlen, amiből a másodikat veszítette el.

EZ A GÓL DÖNTÖTT