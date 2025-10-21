Ötgólos BL-győzelemmel hangolt a Barcelona a vasárnapi el Clásicóra

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

FC BARCELONA (spanyol)–OLYMPIAKOSZ PIREUSZ (görög) 6–1 (2–0)

Barcelona, Olimpiai Stadion, 46 264 néző. Vezette: Schnyder (svájci)

BARCELONA: Szczesny – Koundé (R. Araújo, 75.), Cubarsí, E. García, A. Balde (Gerard Martín, 75.) – M. Casadó, Pedri (Bernal, 80.) – Lamine Yamal (Bardghji, 75.), P. Fernández (F. de Jong, 59.), Fermín López – Rashford. Vezetőedző: Hansi Flick

OLYMPIAKOSZ: Colakisz – Costinha, Recosz, Pirola, F. Ortega (Onyemaechi, 53.) – Hezze, D. García – G. Martins (Muzakitisz, a szünetben), Chiquinho (D. Nascimento, 31.), Podence (Jaremcsuk, 77.) – A. el-Kabi (Taremi, 77.). Vezetőedző: José Luis Mendilibar

Gólszerző: Fermín López (7., 39., 76.), Lamine Yamal (68. – 11-esből), Rashford (74., 79.), ill. El-Kabi (53. – 11-esből)

Kiállítva: Hezze (57.)

ÖSSZEFOGLALÓ

ESEMÉNYDÚS KEZDÉS: húsz másodperc sem telt el a mérkőzésből, amikor Daniel Podence húsz méterről lőtt, Wojciech Szczesny vetődve védett – és a Barca kezdte az összecsapást, a labda eladásával. A másik oldalon Marcus Rashford térddel lőtt közelről fölé, az akciót Pedro Fernández sarokkal indította el: a Dro néven szereplő játékos 2008 januárjába született, így nem Lamine Yamal volt a legfiatalabb hazai játékos. Az újonc remek mozdulattal mutatkozott be a BL-ben (egy félidőt már játszott a bajnokságban). Még mindig csak hat perc telt el, amikor Wojciech Szczesny rémesen passzolt, de a társak valahogy kisegítették, sőt az ellentámadást góllal fejezte be a katalán együttes: Lamine Yamal kicselezte a kapust, de a labda Fermín López elé került, aki a görög védők között lőtt, a labda Costinhát is súrolta, végül Panajotisz Recosz lábáról került a jobb felső sarokba. A görögök nemcsak bekkeltek, ha tehették, megjelentek a hazai tizenhatos környékén is, de egy eladott labdát követően növelte előnyét a Barca: Pedri szerzett labdát, Pedro Fernández szöktette Fermín Lópezt, aki egy csel után ballal lőtt a kapu jobb oldalába.

A második félidőt Konsztantinosz Colakisz kezdte nagy védéssel, Fermín Lópezt fosztotta meg a mesterhármastól. Majd furcsa jelenet következett: Ajub el-Kabi fejese után Eric García kezét érintette a labda, de a támadást góllal fejezte be az Olympiakosz, ám a VAR kiszúrta a kezezést, és tizenegyest ítélt a játékvezető. Ajub el-Kabi berúgta a büntetőt, de mi van, ha kihagyja? Egy tiszta, jogos gólt elloptak volna a vendégektől.

A játékvezetői butaság sajnos nem ért itt véget: Santiago Hezze karja súrolta Marc Casadót, aki úgy esett össze, mintha agyrázkódást kapott volna, a klub történetében nem először borzalmasan túljátszotta az esetet. De neki lett igaza, mert a svájci Urs Schnyder második sárga lappal kiállította az Olympiakosz argentin légiósát, így a VAR nem segíthetett, pedig szükség lett volna rá, mert nem volt szabálytalanság, hatalmasat hibázott a bíró. És jött a következő hiba: Marcus Rashford esett át a kapuson, aki maga alá húzta a karját, nem volt szabálytalan, hiszen a csatár próbálta eltalálni a kivetődő kapust a lábával, de a VAR rábeszélte a játékvezetőt, mégiscsak adja meg a tizenegyest, Lamine Yamal pedig nem hibázott.

Az Olympiakoszt összetörte ennyi tévedés: Marcus Rashford a jobb alsó sarokba lőtt, Fermín Lópeznek összejött a tripla, az angol a Barca hatodik gólját is megszerezte, így kiütés lett a kiállításig nyílt összecsapás vége, de nem a vendégcsapatnak kell szégyenkeznie. A Barcelona sokkal erősebb csapat, a VAR a játékvezetői tévedések kiszűrésére jött létre, a technikai segítséggel ekkora hibákat ma már ritkán látni, ezeket az Olympiakosznál jobb csapatok sem bírták volna el a katalánok vendégeként. 6–1