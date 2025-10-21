Nemzeti Sportrádió

Ötgólos BL-győzelemmel hangolt a Barcelona a vasárnapi el Clásicóra

2025.10.21. 20:39
Fermín López (balra) három, Marcus Rashford (jobbra) két gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Barcelona hazai pályán 6–1-re legyőzte a görög Olympiakoszt. A katalánok már a hetedik percben megszerezték a vezetést, azonban egészen az 57. percig izgalmas volt a mérkőzés. Az akkor emberelőnybe kerülő Barcelona nem kegyelmezett, és újabb négy gólt szerezve kiütéses győzelmet aratott.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FC BARCELONA (spanyol)–OLYMPIAKOSZ PIREUSZ (görög) 6–1 (2–0)
Barcelona, Olimpiai Stadion, 46 264 néző. Vezette: Schnyder (svájci)
BARCELONA: Szczesny – Koundé (R. Araújo, 75.), Cubarsí, E. García, A. Balde (Gerard Martín, 75.) – M. Casadó, Pedri (Bernal, 80.) – Lamine Yamal (Bardghji, 75.), P. Fernández (F. de Jong, 59.), Fermín López – Rashford. Vezetőedző: Hansi Flick
OLYMPIAKOSZ: Colakisz – Costinha, Recosz, Pirola, F. Ortega (Onyemaechi, 53.) – Hezze, D. García – G. Martins (Muzakitisz, a szünetben), Chiquinho (D. Nascimento, 31.), Podence (Jaremcsuk, 77.) – A. el-Kabi (Taremi, 77.). Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Gólszerző: Fermín López (7., 39., 76.), Lamine Yamal (68. – 11-esből), Rashford (74., 79.), ill. El-Kabi (53. – 11-esből)
Kiállítva: Hezze (57.)

ESEMÉNYDÚS KEZDÉS: húsz másodperc sem telt el a mérkőzésből, amikor Daniel Podence húsz méterről lőtt, Wojciech Szczesny vetődve védett – és a Barca kezdte az összecsapást, a labda eladásával. A másik oldalon Marcus Rashford térddel lőtt közelről fölé, az akciót Pedro Fernández sarokkal indította el: a Dro néven szereplő játékos 2008 januárjába született, így nem Lamine Yamal volt a legfiatalabb hazai játékos. Az újonc remek mozdulattal mutatkozott be a BL-ben (egy félidőt már játszott a bajnokságban). Még mindig csak hat perc telt el, amikor Wojciech Szczesny rémesen passzolt, de a társak valahogy kisegítették, sőt az ellentámadást góllal fejezte be a katalán együttes: Lamine Yamal kicselezte a kapust, de a labda Fermín López elé került, aki a görög védők között lőtt, a labda Costinhát is súrolta, végül Panajotisz Recosz lábáról került a jobb felső sarokba. A görögök nemcsak bekkeltek, ha tehették, megjelentek a hazai tizenhatos környékén is, de egy eladott labdát követően növelte előnyét a Barca: Pedri szerzett labdát, Pedro Fernández szöktette Fermín Lópezt, aki egy csel után ballal lőtt a kapu jobb oldalába.

A második félidőt Konsztantinosz Colakisz kezdte nagy védéssel, Fermín Lópezt fosztotta meg a mesterhármastól. Majd furcsa jelenet következett: Ajub el-Kabi fejese után Eric García kezét érintette a labda, de a támadást góllal fejezte be az Olympiakosz, ám a VAR kiszúrta a kezezést, és tizenegyest ítélt a játékvezető. Ajub el-Kabi berúgta a büntetőt, de mi van, ha kihagyja? Egy tiszta, jogos gólt elloptak volna a vendégektől.

A játékvezetői butaság sajnos nem ért itt véget: Santiago Hezze karja súrolta Marc Casadót, aki úgy esett össze, mintha agyrázkódást kapott volna, a klub történetében nem először borzalmasan túljátszotta az esetet. De neki lett igaza, mert a svájci Urs Schnyder második sárga lappal kiállította az Olympiakosz argentin légiósát, így a VAR nem segíthetett, pedig szükség lett volna rá, mert nem volt szabálytalanság, hatalmasat hibázott a bíró. És jött a következő hiba: Marcus Rashford esett át a kapuson, aki maga alá húzta a karját, nem volt szabálytalan, hiszen a csatár próbálta eltalálni a kivetődő kapust a lábával, de a VAR rábeszélte a játékvezetőt, mégiscsak adja meg a tizenegyest, Lamine Yamal pedig nem hibázott.

Az Olympiakoszt összetörte ennyi tévedés: Marcus Rashford a jobb alsó sarokba lőtt, Fermín Lópeznek összejött a tripla, az angol a Barca hatodik gólját is megszerezte, így kiütés lett a kiállításig nyílt összecsapás vége, de nem a vendégcsapatnak kell szégyenkeznie. A Barcelona sokkal erősebb csapat, a VAR a játékvezetői tévedések kiszűrésére jött létre, a technikai segítséggel ekkora hibákat ma már ritkán látni, ezeket az Olympiakosznál jobb csapatok sem bírták volna el a katalánok vendégeként. 6–1

    
A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Bayern München

2

2

8–2

+6

6

2. Real Madrid

2

2

7–1

+6

6

3. Barcelona

3

2

1

9–4

+5

6

4. Paris SG

2

2

6–1

+5

6

5. Internazionale

2

2

5–0

+5

6

6. Arsenal

2

2

4–0

+4

6

7. Qarabag

2

2

5–2

+3

6

8. Borussia Dortmund

2

1

1

8–5

+3

4

9. Manchester City

2

1

1

4–2

+2

4

10. Tottenham

2

1

1

3–2

+1

4

11. Atlético Madrid

2

1

1

7–4

+3

3

12. Newcastle United

2

1

1

5–2

+3

3

13. Marseille

2

1

1

5–2

+3

3

14. FC Bruges

2

1

1

5–3

+2

3

15. Sporting

2

1

1

5–3

+2

3

16. Eintracht Frankfurt

2

1

1

6–6

0

3

17. Liverpool

2

1

1

3–3

0

3

18. Chelsea

2

1

1

2–3

–1

3

19. Napoli

2

1

1

2–3

–1

3

20. Royale Union Saint-Gilloise

2

1

1

3–5

–2

3

21. Galatasaray

2

1

1

2–5

–3

3

22. Atalanta

2

1

1

2–5

–3

3

23. Juventus

2

2

6–6

0

2

24. Bodö/Glimt

2

2

4–4

0

2

25. Bayer Leverkusen

2

2

3–3

0

2

26. Pafosz

3

2

1

1–5

–4

2

27. Villarreal

2

1

1

2–3

–1

1

28. PSV Eindhoven

2

1

1

2–4

–2

1

29. Köbenhavn

2

1

1

2–4

–2

1

30. Monaco

2

1

1

3–6

–3

1

31. Slavia Praha

2

1

1

2–5

–3

1

32. Olympiakosz Pireusz

3

1

2

1–8

–7

1

33. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8

1

34. Benfica

2

2

2–4

–2

0

35. Athletic Bilbao

2

2

1–6

–5

0

36. Ajax

2

2

0–6

–6

0

 

 

