Ötgólos BL-győzelemmel hangolt a Barcelona a vasárnapi el Clásicóra

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FC BARCELONA (spanyol)–OLYMPIAKOSZ PIREUSZ (görög) 6–1 (2–0)
Barcelona, Olimpiai Stadion, 46 264 néző. Vezette: Schnyder (svájci)
BARCELONA: Szczesny – Koundé (R. Araújo, 75.), Cubarsí, E. García, A. Balde (Gerard Martín, 75.) – M. Casadó, Pedri (Bernal, 80.) – Lamine Yamal (Bardghji, 75.), P. Fernández (F. de Jong, 59.), Fermín López – Rashford. Vezetőedző: Hansi Flick
OLYMPIAKOSZ: Colakisz – Costinha, Recosz, Pirola, F. Ortega (Onyemaechi, 53.) – Hezze, D. García – G. Martins (Muzakitisz, a szünetben), Chiquinho (D. Nascimento, 31.), Podence (Jaremcsuk, 77.) – A. el-Kabi (Taremi, 77.). Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Gólszerző: Fermín López (7., 39., 76.), Lamine Yamal (68. – 11-esből), Rashford (74., 79.), ill. El-Kabi (53. – 11-esből)
Kiállítva: Hezze (57.)
ÖSSZEFOGLALÓ
ESEMÉNYDÚS KEZDÉS: húsz másodperc sem telt el a mérkőzésből, amikor Daniel Podence húsz méterről lőtt, Wojciech Szczesny vetődve védett – és a Barca kezdte az összecsapást, a labda eladásával. A másik oldalon Marcus Rashford térddel lőtt közelről fölé, az akciót Pedro Fernández sarokkal indította el: a Dro néven szereplő játékos 2008 januárjába született, így nem Lamine Yamal volt a legfiatalabb hazai játékos. Az újonc remek mozdulattal mutatkozott be a BL-ben (egy félidőt már játszott a bajnokságban). Még mindig csak hat perc telt el, amikor Wojciech Szczesny rémesen passzolt, de a társak valahogy kisegítették, sőt az ellentámadást góllal fejezte be a katalán együttes: Lamine Yamal kicselezte a kapust, de a labda Fermín López elé került, aki a görög védők között lőtt, a labda Costinhát is súrolta, végül Panajotisz Recosz lábáról került a jobb felső sarokba. A görögök nemcsak bekkeltek, ha tehették, megjelentek a hazai tizenhatos környékén is, de egy eladott labdát követően növelte előnyét a Barca: Pedri szerzett labdát, Pedro Fernández szöktette Fermín Lópezt, aki egy csel után ballal lőtt a kapu jobb oldalába.
A második félidőt Konsztantinosz Colakisz kezdte nagy védéssel, Fermín Lópezt fosztotta meg a mesterhármastól. Majd furcsa jelenet következett: Ajub el-Kabi fejese után Eric García kezét érintette a labda, de a támadást góllal fejezte be az Olympiakosz, ám a VAR kiszúrta a kezezést, és tizenegyest ítélt a játékvezető. Ajub el-Kabi berúgta a büntetőt, de mi van, ha kihagyja? Egy tiszta, jogos gólt elloptak volna a vendégektől.
A játékvezetői butaság sajnos nem ért itt véget: Santiago Hezze karja súrolta Marc Casadót, aki úgy esett össze, mintha agyrázkódást kapott volna, a klub történetében nem először borzalmasan túljátszotta az esetet. De neki lett igaza, mert a svájci Urs Schnyder második sárga lappal kiállította az Olympiakosz argentin légiósát, így a VAR nem segíthetett, pedig szükség lett volna rá, mert nem volt szabálytalanság, hatalmasat hibázott a bíró. És jött a következő hiba: Marcus Rashford esett át a kapuson, aki maga alá húzta a karját, nem volt szabálytalan, hiszen a csatár próbálta eltalálni a kivetődő kapust a lábával, de a VAR rábeszélte a játékvezetőt, mégiscsak adja meg a tizenegyest, Lamine Yamal pedig nem hibázott.
Az Olympiakoszt összetörte ennyi tévedés: Marcus Rashford a jobb alsó sarokba lőtt, Fermín Lópeznek összejött a tripla, az angol a Barca hatodik gólját is megszerezte, így kiütés lett a kiállításig nyílt összecsapás vége, de nem a vendégcsapatnak kell szégyenkeznie. A Barcelona sokkal erősebb csapat, a VAR a játékvezetői tévedések kiszűrésére jött létre, a technikai segítséggel ekkora hibákat ma már ritkán látni, ezeket az Olympiakosznál jobb csapatok sem bírták volna el a katalánok vendégeként. 6–1
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Bayern München
2
2
–
–
8–2
+6
6
|2. Real Madrid
2
2
–
–
7–1
+6
6
|3. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|4. Paris SG
2
2
–
–
6–1
+5
6
|5. Internazionale
2
2
–
–
5–0
+5
6
|6. Arsenal
2
2
–
–
4–0
+4
6
|7. Qarabag
2
2
–
–
5–2
+3
6
|8. Borussia Dortmund
2
1
1
–
8–5
+3
4
|9. Manchester City
2
1
1
–
4–2
+2
4
|10. Tottenham
2
1
1
–
3–2
+1
4
|11. Atlético Madrid
2
1
–
1
7–4
+3
3
|12. Newcastle United
2
1
–
1
5–2
+3
3
|13. Marseille
2
1
–
1
5–2
+3
3
|14. FC Bruges
2
1
–
1
5–3
+2
3
|15. Sporting
2
1
–
1
5–3
+2
3
|16. Eintracht Frankfurt
2
1
–
1
6–6
0
3
|17. Liverpool
2
1
–
1
3–3
0
3
|18. Chelsea
2
1
–
1
2–3
–1
3
|19. Napoli
2
1
–
1
2–3
–1
3
|20. Royale Union Saint-Gilloise
2
1
–
1
3–5
–2
3
|21. Galatasaray
2
1
–
1
2–5
–3
3
|22. Atalanta
2
1
–
1
2–5
–3
3
|23. Juventus
2
–
2
–
6–6
0
2
|24. Bodö/Glimt
2
–
2
–
4–4
0
2
|25. Bayer Leverkusen
2
–
2
–
3–3
0
2
|26. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|27. Villarreal
2
–
1
1
2–3
–1
1
|28. PSV Eindhoven
2
–
1
1
2–4
–2
1
|29. Köbenhavn
2
–
1
1
2–4
–2
1
|30. Monaco
2
–
1
1
3–6
–3
1
|31. Slavia Praha
2
–
1
1
2–5
–3
1
|32. Olympiakosz Pireusz
3
–
1
2
1–8
–7
1
|33. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|34. Benfica
2
–
–
2
2–4
–2
0
|35. Athletic Bilbao
2
–
–
2
1–6
–5
0
|36. Ajax
2
–
–
2
0–6
–6
0
PERCRŐL PERCRE