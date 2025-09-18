Nem sikerült szépen a BL-visszatérés, Sallai Rolandék csúnya vereségbe szaladtak bele Németországban

Szinte napra pontosan két évvel azután, hogy 2023. szeptember 24-én a Freiburggal 0–0-s döntetlent játszott az Eintracht Frankfurt vendégeként, Sallai Roland visszatért a Bundesliga legutóbbi idényét bronzérmesként befejező együttes stadionjába. A 61-szeres válogatott labdarúgót tavaly szeptemberben igazolta át a Galatasaray, az idény végén török bajnok és kupagyőztes lett vele, viszont bár minden kétséget kizáróan vérbeli támadó, Okan Buruk vezetőedző rendre jobbhátvédként számol vele – nem volt ez másként a csütörtöki Bajnokok Ligája-találkozón sem. Mindez azért is érdekes, mert a Galata a nyáron több mint 30 millió eurót fizetett az AS Monacónak Wilfried Singo játékjogáért, ezzel az elefántcsontparti jobbhátvéd lett a klub történetének második legdrágább igazolása, ám a posztján nem tud bekerülni a kezdőbe (ezúttal is középső védőként vetették be), mégpedig a 28 esztendős magyar játékos jó teljesítménye miatt.
Sallai Roland előreíveléséből indult a támadás, amelynek végén Yunus Akgün szép csel után ballal nyolc méterről a bal alsó sarokba lőtt. A játékrész közepén nagy lehetőséghez jutott a Galatasaray: Ilkay Gündogan középről, 17 méterről végezhetett el szabadrúgást, ám nem a kaput célozta meg, hanem cselesen Baris Yilmazhoz passzolt, ő azonban ziccerben hat méterről az égbe lőtte a labdát. A 30. percben szabadrúgást követően közel járt az egyenlítéshez az Eintracht, a középre fejelt labda Eren Elmaliról a saját kapujába tartott, ám a gólvonal előtt még sikerült mentenie.
A játékrész hajrájához közeledve a gólszerző Yunus Akgün veszített labdát a saját tizenhatosánál, Doan Ricu át akarta emelni a kifutó kapuson, a labda Dávinson Sánchezről pattant a kapuba – öngól! A félidő hajrájában megroggyant a török csapat: előbb Can Uzun bombázott gyönyörű mozdulattal jobbról érkező beadás után a jobb felső sarokba 12 méterről, majd Jonathan Burkardt csúsztatott 10 méterről a kapu bal oldalába bal oldali szabadrúgást követően.
A fordulás után még Mauro Icardival a fedélzeten sem tudott közelebb kerülni riválisához a török csapat, sőt a félidő közepén Burkardt újabb gólt felejt, mi több, Ansgar Knauff is betalált, így kiütés, 5–1 lett a vége.
Nem lesz könnyű javítania a Galatának, szeptember 30-án ugyanis a Liverpool érkezik Isztambulba, remélhetőleg Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatában.
A Bajnokok Ligája-főtáblán újonc, a lisszaboni összecsapásra 6900 kilométert utazó Kajrat Almati még sosem találkozott portugál együttessel, a Sporting viszont már mérkőzött meg kazah csapattal – a 2017–2018-as El-idényben az Asztanával játszott egy 3–3-as döntetlent, majd 3–1-re megverte. A vendégek természetesen védekezésre rendezkedtek be, és a félidő feléig nem is volt gondjuk hátul, ekkor azonban Alekszandr Mrinszkij megrúgta a hatszoros kolumbiai válogatott Luis Suárez lábát a tizenhatoson belül. Mégsem szerezték meg a hazaiak a vezetést, ugyanis Morten Hjulmand kissé flegmán középre lőtt a büntetőnél, Serhan Kalmurza pedig ott hagyta a lábát, és elakadt benne a labda. A 18 éves kapus nem sokkal később ismét szépen védett, Geovany Quenda tekerését hárította, majd Joao Virgíniának is volt dolga, Dasztan Szatpajev bombájánál tolta ki a léc alól a labdát. Aztán Luis Suárez kétszer is betalálhatott volna, egyszer szétforgácsolta a jobb kapufát, majd közelről tévesztette el a célt, Francisco Trincao viszont már nem hibázott a szünet előtt, 21 méterről ballal tekert a kapuba bal oldalába.
Hamar egyenlíthetett volna a Kajrat Almati a szünet után, de Jorginho lövésére leért Virgínia, erre fél perc múlva a másik oldalon Luis Suárez a lécre fejelt. Még Szatpajevnek volt egy helyzete, ezt követően viszont elfogyott a kazahok lendülete, akik a második kapott gól után összeestek. A félidő közepén a Sporting bő három perc leforgása alatt háromszor talált be, először Trincao 13 méterről bal belsővel a jobb felsőbe helyezte a labdát, majd Alisson Santos lőhetett 17 méterről, s az Alekszandr Martinovicson megpattanó labda a jobb alsóban kötött ki, végül pedig Quenda ördöngös cselek után lőtte ki a hosszút. Később Trincao még kihagyott egy ziccert, a Kajrat Almati pedig megszerezte első gólját a BL-ben, amikor Edmilson a léc alá bombázott Ricardinho középre emelését követően, így a vendégek kicsit jobb szájízzel térhetnek haza.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 5–1 (D. Sánchez 37. – öngól, Uzun 45+2., Burkardt 45+4., 66., Knauff 75., ill. Akgün 8.)
Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah) 4–1 (Trincao 44., 65., Alisson Santos 66., Quenda 68., ill. Edmilson 87.)
Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–0 (Haaland 56., Doku 65.)
Kiállítva: Di Lorenzo (21., Napoli)
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–2 (Gordon 90., ill. Rashford 58., 67.)
FC Bruges (belga)–Monaco (francia) 4–1 (Tresoldi 32., Onyedika 39., Vanaken 43., Diakhon 75., ill. Ansu Fati 90+1.)
FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német) 2–2 (J. Larsson 9., Robert 87., ill. Grimaldo 82., Hadzidiakosz 90+1. – öngól)