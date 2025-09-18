Nem sikerült szépen a BL-visszatérés, Sallai Rolandék csúnya vereségbe szaladtak bele Németországban

Eintracht Frankfurt–Galatasaray 5–1

Szinte napra pontosan két évvel azután, hogy 2023. szeptember 24-én a Freiburggal 0–0-s döntetlent játszott az Eintracht Frankfurt vendégeként, Sallai Roland visszatért a Bundesliga legutóbbi idényét bronzérmesként befejező együttes stadionjába. A 61-szeres válogatott labdarúgót tavaly szeptemberben igazolta át a Galatasaray, az idény végén török bajnok és kupagyőztes lett vele, viszont bár minden kétséget kizáróan vérbeli támadó, Okan Buruk vezetőedző rendre jobbhátvédként számol vele – nem volt ez másként a csütörtöki Bajnokok Ligája-találkozón sem. Mindez azért is érdekes, mert a Galata a nyáron több mint 30 millió eurót fizetett az AS Monacónak Wilfried Singo játékjogáért, ezzel az elefántcsontparti jobbhátvéd lett a klub történetének második legdrágább igazolása, ám a posztján nem tud bekerülni a kezdőbe (ezúttal is középső védőként vetették be), mégpedig a 28 esztendős magyar játékos jó teljesítménye miatt.

Sallai Roland előreíveléséből indult a támadás, amelynek végén Yunus Akgün szép csel után ballal nyolc méterről a bal alsó sarokba lőtt. A játékrész közepén nagy lehetőséghez jutott a Galatasaray: Ilkay Gündogan középről, 17 méterről végezhetett el szabadrúgást, ám nem a kaput célozta meg, hanem cselesen Baris Yilmazhoz passzolt, ő azonban ziccerben hat méterről az égbe lőtte a labdát. A 30. percben szabadrúgást követően közel járt az egyenlítéshez az Eintracht, a középre fejelt labda Eren Elmaliról a saját kapujába tartott, ám a gólvonal előtt még sikerült mentenie.

A játékrész hajrájához közeledve a gólszerző Yunus Akgün veszített labdát a saját tizenhatosánál, Doan Ricu át akarta emelni a kifutó kapuson, a labda Dávinson Sánchezről pattant a kapuba – öngól! A félidő hajrájában megroggyant a török csapat: előbb Can Uzun bombázott gyönyörű mozdulattal jobbról érkező beadás után a jobb felső sarokba 12 méterről, majd Jonathan Burkardt csúsztatott 10 méterről a kapu bal oldalába bal oldali szabadrúgást követően.

A fordulás után még Mauro Icardival a fedélzeten sem tudott közelebb kerülni riválisához a török csapat, sőt a félidő közepén Burkardt újabb gólt felejt, mi több, Ansgar Knauff is betalált, így kiütés, 5–1 lett a vége.

Nem lesz könnyű javítania a Galatának, szeptember 30-án ugyanis a Liverpool érkezik Isztambulba, remélhetőleg Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatában.

Sporting CP–Kajrat Almati 4–1

A Bajnokok Ligája-főtáblán újonc, a lisszaboni összecsapásra 6900 kilométert utazó Kajrat Almati még sosem találkozott portugál együttessel, a Sporting viszont már mérkőzött meg kazah csapattal – a 2017–2018-as El-idényben az Asztanával játszott egy 3–3-as döntetlent, majd 3–1-re megverte. A vendégek természetesen védekezésre rendezkedtek be, és a félidő feléig nem is volt gondjuk hátul, ekkor azonban Alekszandr Mrinszkij megrúgta a hatszoros kolumbiai válogatott Luis Suárez lábát a tizenhatoson belül. Mégsem szerezték meg a hazaiak a vezetést, ugyanis Morten Hjulmand kissé flegmán középre lőtt a büntetőnél, Serhan Kalmurza pedig ott hagyta a lábát, és elakadt benne a labda. A 18 éves kapus nem sokkal később ismét szépen védett, Geovany Quenda tekerését hárította, majd Joao Virgíniának is volt dolga, Dasztan Szatpajev bombájánál tolta ki a léc alól a labdát. Aztán Luis Suárez kétszer is betalálhatott volna, egyszer szétforgácsolta a jobb kapufát, majd közelről tévesztette el a célt, Francisco Trincao viszont már nem hibázott a szünet előtt, 21 méterről ballal tekert a kapuba bal oldalába.

Hamar egyenlíthetett volna a Kajrat Almati a szünet után, de Jorginho lövésére leért Virgínia, erre fél perc múlva a másik oldalon Luis Suárez a lécre fejelt. Még Szatpajevnek volt egy helyzete, ezt követően viszont elfogyott a kazahok lendülete, akik a második kapott gól után összeestek. A félidő közepén a Sporting bő három perc leforgása alatt háromszor talált be, először Trincao 13 méterről bal belsővel a jobb felsőbe helyezte a labdát, majd Alisson Santos lőhetett 17 méterről, s az Alekszandr Martinovicson megpattanó labda a jobb alsóban kötött ki, végül pedig Quenda ördöngös cselek után lőtte ki a hosszút. Később Trincao még kihagyott egy ziccert, a Kajrat Almati pedig megszerezte első gólját a BL-ben, amikor Edmilson a léc alá bombázott Ricardinho középre emelését követően, így a vendégek kicsit jobb szájízzel térhetnek haza.