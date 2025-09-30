Mbappé egymaga hármat, a Real Madrid öt gólt vágott a Kajrat Almatinak

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0–5 (0–1)

Almati, Ortalik Stadion. Vezette: Guida (olasz)

Kajrat Almati: Kalmurza – Tapalov (Sztanojev, 65.), Martinovics, Sorokin, L. Mata – Mirinszkij, Kasabulat, Arad (Bajbek, 64.), Gromiko (Zaria, 80.) – Jorginho (Edmílson, 65.), Szatpajev (Ricardinho, 80.). Vezetőedző: Rafael Urazbaktin

Real Madrid: Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García – Ceballos, Tchouaméni (Camavinga, 80.) – Mastantuono (Brahim D., 70.), Güler (Jude Bellingham, 80.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 70.) – K. Mbappé (Gonzalo G., 81.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: K. Mbappé (25., 52., 74. – az elsőt 11-esből), Camavinga (83.), Brahim D. (90+4.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Vékony vonal választhatja el az álmot a rémálomtól, és ezt a Kajrat Almatinál is pontosan tudják, nem véletlen, hogy a héten boldog-boldogtalan úgy nyilatkozott a klubnál, hogy mindent megtesznek, nehogy ismét beleszaladjanak a késbe. A kazah bajnoknál természetesen egy álom vált valóra azzal, hogy a csapat eljutott az első számú európai klubtorna alapszakaszába, de aztán a sorozat történetének leghosszabb idegenbeli kiruccanásán, a mintegy hétezer kilométerre fekvő Lisszabonban 4–1-es verést kapott a fél gőzzel hajtó Sportingtól a nyitó fordulóban. Kedden a világ talán legnagyobb klubja, a Real Madrid vizitált Almatiban, amely fájó sebre szeretett volna gyógyírt tenni, és félő volt, hogy megint csak a Kajrat lesz a szenvedő fél.

A 15-szörös BEK/BL-győztes spanyol óriás vasárnap a városi rivális Atlético Madrid vendégeként szenvedett 5–2-es vereséget a bajnokságban, így a hangulat nem is lehetett gyászosabb, és mindenki tudta, hogy csakis egy meggyőző kazahsztáni siker billentheti helyre valamelyest a világ rendjét. A királyi gárdát gardírozó Xabi Alonso mindenesetre alaposan felforgatta a kezdőcsapatát a meccsre: bekerült például a védelem tengelyébe a korábban hosszú sérüléssel bajlódó, idén nem egészen negyedórát játszó David Alaba, míg a jobb oldali védő Ascencio volt, igaz, ők elsősorban a többiek (Éder Militao, illetve Trent-Alexander Arnold és Dani Carvajal) sérülései, illetve eltiltása miatt kaptak lehetőséget, viszont Dani Ceballos azért játszott Federico Valverde helyén a szűrő posztján, hogy az uruguayi pihenhessen, míg a támadószektorban Franco Mastantuono került vissza a kezdőbe Jude Bellingham helyett.

A Kajrat ugyan bátran kezdett, de idővel a sokkal jobb egyéni játékerőt képviselő Real egyértelműen felülkerekedett, az más kérdés, hogy a korántsem eget verő helyzeteket rendre elpuskázta. A vendégek így is előnnyel mehettek a szünetre, mert a félidő derekán Serhan Kalmirzsa elütötte a kapura törő Mastantuonót, a jogos tizenegyest pedig Kylian Mbappé értékesítette – még három félidőt sem játszott a jelenlegi sorozatban, de ez volt a Real Madrid harmadik Mbappé-tizenegyesgólja.

Nem sokkal a fordulást követően Mbappé villámgyors kontra végén duplázott (a kapus, Thibaut Courtois indította!), bő negyedórával a vége előtt pedig már mesterhármast ünnepelhetett – a két gól között a játékvezető befújt egy tizenegyest a Kajratnak, de némi VAR-ozás után visszavonta. Hogy ne csak a francia világbajnok csatárról szóljon a Real BL-je, a hajrában két csere, Eduardo Camavinga és Brahim Díaz is eredményes volt. Az almati álom így ismét rémálomba fordult, igaz, az összképet tekintve a hazaiak egész derekasan helytálltak. 0–5