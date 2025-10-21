Nemzeti Sportrádió

Egy szoros mérkőzésre indult, de kettő hétig maradt a PSG Leverkusenben

2025.10.21. 23:03
Hengerelt a PSG (Fotó: AFP)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában, kedd este a Leverkusen 7–2-re kikapott odahaza a címvédő Paris Saint-Germaintől.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (1–4)
Leverkusen, BayArena, 29 500 néző. Vezette: Jesús Gil Manzano (spanyol)
Leverkusen: Flekken – Andrich, Badé, Tapsoba – Arthur Soares, Equi Fernández (J. Mensah, 81.), Aleix García, Grimaldo – Echeverri (Maza, a szünetben), Poku (Ben Szegir, 64.) – Kofane (Belocian, 52.). Vezetőedző: Kasper Hjulmand
PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery (Ndjantou, 76.), Mayulu (Li Kang In, 63.) – B. Barcola (I. Mbaye, 72.), D. Doué (Lucas Hernández, a szünetben) – Kvarachelia (O. Dembelé, 63.). Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Aleix García (38., 54. – az elsőt 11-esből), ill. Pacho (6.), D. Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), O. Dembélé (66.), Vitinha (90.)
Kiállítva: Andrich (33.), ill. Zabarnij (37.)

BŐVEBBEN

Két piros lap, egy értékesített és egy kihagyott tizenegyes és kilenc  gól, ilyen volt a címvédő PSG leverkuseni vendégjátéka.

A párizisak a legutóbbi öt tétmeccsükből mindössze kettőt nyertek meg, ráadásul a sérülésből visszatérő Marquinhos és Ousmane Dembélé is csak a kispadon kapott helyet. Ez azonban meg sem ártott a PSG-nek, a 7. percben egy jobb oldali szögletvariáció végén Willian Pacho fejelte a jobb kapufa mellé Nuno Mendes beadását. A félidő közepén jöhetett volna a válasz, de Alejandro Grimaldo büntetője a bal oldali kapufáról kifele pattant a 25. percben. Sőt, nem sokkal később Robert Andrich könyöklése miatt emberhátrányba is került a Leverkusen.

Pár perccel később a gólok és a piros lapok számában is egyenlő lett az állás. Ilja Zabarnij rántotta le Kofanét. Az ukrán piros lapot kapott, a második büntetőt pedig nem Grimaldo, hanem Aleix García végezte el, és magabiztosan a bal alsó sarokba talált (1–1). Így is volt a hosszabbítással együtt szűk tíz perc az első félidőből ezt pedig ki is használta a Luis Enrique csapata. Három labdaszerzés, három gyors kontra, három gól. Előbb Hvicsa Kvarachelia passzát Desiré Doué lőtte a hálóba, majd a grúz középpályás talált mindkét kapufa érintésével a hálóba, végül a félidő ráadásában ismét Doué tekert 18 méterről a bal alsóba.

Ezzel el is dőlt a mérkőzés, de a második félidő is tartogatott gólokat. Nuno Mendes nyitotta a sort, majd Aleix García lőtt hatalmas gólt 22 méterről a bal felső sarokba. Az utolsó fél órára érkezett Ousmane Dembélé is, a 66. percben az aranylabdás francia is betalált, majd a 90. percben Vitinha állította be a 2–7-es végeredményt. A PSG hibátlan mérleggel, plusz tízes gólkülönbséggel vezeti az alapszakasz tabelláját.

    
A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Paris SG

3

3

13–3

+10

9

2. Internazionale

3

3

9–0

+9

9

3. Arsenal

3

3

8–0

+8

9

4. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5

7

5. Manchester City

3

2

1

6–2

+4

7

6. Bayern München

2

2

8–2

+6

6

7. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6

6

8. Real Madrid

2

2

7–1

+6

6

9. Barcelona

3

2

1

9–4

+5

6

10. Qarabag

2

2

5–2

+3

6

11. PSV Eindhoven

3

1

1

1

8–6

+2

4

12. Tottenham

2

1

1

3–2

+1

4

13. Marseille

2

1

1

5–2

+3

3

14. FC Bruges

2

1

1

5–3

+2

3

15. Sporting

2

1

1

5–3

+2

3

16. Eintracht Frankfurt

2

1

1

6–6

0

3

17. Liverpool

2

1

1

3–3

0

3

18. Atlético Madrid

3

1

2

7–8

–1

3

19. Chelsea

2

1

1

2–3

–1

3

20. Galatasaray

2

1

1

2–5

–3

3

21. Atalanta

2

1

1

2–5

–3

3

22. Napoli

3

1

2

4–9

–5

3

23. Royale Union Saint-Gilloise

3

1

2

3–9

–6

3

24. Juventus

2

2

6–6

0

2

25. Bodö/Glimt

2

2

4–4

0

2

26. Pafosz

3

2

1

1–5

–4

2

27. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5

2

28. Monaco

2

1

1

3–6

–3

1

29. Slavia Praha

2

1

1

2–5

–3

1

30. Villarreal

3

1

2

2–5

–3

1

31. Köbenhavn

3

1

2

4–8

–4

1

32. Olympiakosz Pireusz

3

1

2

1–8

–7

1

33. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8

1

34. Benfica

3

3

2–7

–5

0

35. Athletic Bilbao

2

2

1–6

–5

0

36. Ajax

2

2

0–6

–6

0

 

 

