Egy szoros mérkőzésre indult, de kettő hétig maradt a PSG Leverkusenben

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (1–4)

Leverkusen, BayArena, 29 500 néző. Vezette: Jesús Gil Manzano (spanyol)

Leverkusen: Flekken – Andrich, Badé, Tapsoba – Arthur Soares, Equi Fernández (J. Mensah, 81.), Aleix García, Grimaldo – Echeverri (Maza, a szünetben), Poku (Ben Szegir, 64.) – Kofane (Belocian, 52.). Vezetőedző: Kasper Hjulmand

PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery (Ndjantou, 76.), Mayulu (Li Kang In, 63.) – B. Barcola (I. Mbaye, 72.), D. Doué (Lucas Hernández, a szünetben) – Kvarachelia (O. Dembelé, 63.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Aleix García (38., 54. – az elsőt 11-esből), ill. Pacho (6.), D. Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), O. Dembélé (66.), Vitinha (90.)

Kiállítva: Andrich (33.), ill. Zabarnij (37.)

Két piros lap, egy értékesített és egy kihagyott tizenegyes és kilenc gól, ilyen volt a címvédő PSG leverkuseni vendégjátéka.

A párizisak a legutóbbi öt tétmeccsükből mindössze kettőt nyertek meg, ráadásul a sérülésből visszatérő Marquinhos és Ousmane Dembélé is csak a kispadon kapott helyet. Ez azonban meg sem ártott a PSG-nek, a 7. percben egy jobb oldali szögletvariáció végén Willian Pacho fejelte a jobb kapufa mellé Nuno Mendes beadását. A félidő közepén jöhetett volna a válasz, de Alejandro Grimaldo büntetője a bal oldali kapufáról kifele pattant a 25. percben. Sőt, nem sokkal később Robert Andrich könyöklése miatt emberhátrányba is került a Leverkusen.

Pár perccel később a gólok és a piros lapok számában is egyenlő lett az állás. Ilja Zabarnij rántotta le Kofanét. Az ukrán piros lapot kapott, a második büntetőt pedig nem Grimaldo, hanem Aleix García végezte el, és magabiztosan a bal alsó sarokba talált (1–1). Így is volt a hosszabbítással együtt szűk tíz perc az első félidőből ezt pedig ki is használta a Luis Enrique csapata. Három labdaszerzés, három gyors kontra, három gól. Előbb Hvicsa Kvarachelia passzát Desiré Doué lőtte a hálóba, majd a grúz középpályás talált mindkét kapufa érintésével a hálóba, végül a félidő ráadásában ismét Doué tekert 18 méterről a bal alsóba.

Ezzel el is dőlt a mérkőzés, de a második félidő is tartogatott gólokat. Nuno Mendes nyitotta a sort, majd Aleix García lőtt hatalmas gólt 22 méterről a bal felső sarokba. Az utolsó fél órára érkezett Ousmane Dembélé is, a 66. percben az aranylabdás francia is betalált, majd a 90. percben Vitinha állította be a 2–7-es végeredményt. A PSG hibátlan mérleggel, plusz tízes gólkülönbséggel vezeti az alapszakasz tabelláját.