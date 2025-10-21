Egy szoros mérkőzésre indult, de kettő hétig maradt a PSG Leverkusenben

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2–7 (1–4)
Leverkusen, BayArena, 29 500 néző. Vezette: Jesús Gil Manzano (spanyol)
Leverkusen: Flekken – Andrich, Badé, Tapsoba – Arthur Soares, Equi Fernández (J. Mensah, 81.), Aleix García, Grimaldo – Echeverri (Maza, a szünetben), Poku (Ben Szegir, 64.) – Kofane (Belocian, 52.). Vezetőedző: Kasper Hjulmand
PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Zaire-Emery (Ndjantou, 76.), Mayulu (Li Kang In, 63.) – B. Barcola (I. Mbaye, 72.), D. Doué (Lucas Hernández, a szünetben) – Kvarachelia (O. Dembelé, 63.). Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Aleix García (38., 54. – az elsőt 11-esből), ill. Pacho (6.), D. Doué (41., 45+3.), Kvarachelia (44.), Nuno Mendes (50.), O. Dembélé (66.), Vitinha (90.)
Kiállítva: Andrich (33.), ill. Zabarnij (37.)
Két piros lap, egy értékesített és egy kihagyott tizenegyes és kilenc gól, ilyen volt a címvédő PSG leverkuseni vendégjátéka.
A párizisak a legutóbbi öt tétmeccsükből mindössze kettőt nyertek meg, ráadásul a sérülésből visszatérő Marquinhos és Ousmane Dembélé is csak a kispadon kapott helyet. Ez azonban meg sem ártott a PSG-nek, a 7. percben egy jobb oldali szögletvariáció végén Willian Pacho fejelte a jobb kapufa mellé Nuno Mendes beadását. A félidő közepén jöhetett volna a válasz, de Alejandro Grimaldo büntetője a bal oldali kapufáról kifele pattant a 25. percben. Sőt, nem sokkal később Robert Andrich könyöklése miatt emberhátrányba is került a Leverkusen.
Pár perccel később a gólok és a piros lapok számában is egyenlő lett az állás. Ilja Zabarnij rántotta le Kofanét. Az ukrán piros lapot kapott, a második büntetőt pedig nem Grimaldo, hanem Aleix García végezte el, és magabiztosan a bal alsó sarokba talált (1–1). Így is volt a hosszabbítással együtt szűk tíz perc az első félidőből ezt pedig ki is használta a Luis Enrique csapata. Három labdaszerzés, három gyors kontra, három gól. Előbb Hvicsa Kvarachelia passzát Desiré Doué lőtte a hálóba, majd a grúz középpályás talált mindkét kapufa érintésével a hálóba, végül a félidő ráadásában ismét Doué tekert 18 méterről a bal alsóba.
Ezzel el is dőlt a mérkőzés, de a második félidő is tartogatott gólokat. Nuno Mendes nyitotta a sort, majd Aleix García lőtt hatalmas gólt 22 méterről a bal felső sarokba. Az utolsó fél órára érkezett Ousmane Dembélé is, a 66. percben az aranylabdás francia is betalált, majd a 90. percben Vitinha állította be a 2–7-es végeredményt. A PSG hibátlan mérleggel, plusz tízes gólkülönbséggel vezeti az alapszakasz tabelláját.
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Paris SG
3
3
–
–
13–3
+10
9
|2. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|3. Arsenal
3
3
–
–
8–0
+8
9
|4. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|5. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|6. Bayern München
2
2
–
–
8–2
+6
6
|7. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|8. Real Madrid
2
2
–
–
7–1
+6
6
|9. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|10. Qarabag
2
2
–
–
5–2
+3
6
|11. PSV Eindhoven
3
1
1
1
8–6
+2
4
|12. Tottenham
2
1
1
–
3–2
+1
4
|13. Marseille
2
1
–
1
5–2
+3
3
|14. FC Bruges
2
1
–
1
5–3
+2
3
|15. Sporting
2
1
–
1
5–3
+2
3
|16. Eintracht Frankfurt
2
1
–
1
6–6
0
3
|17. Liverpool
2
1
–
1
3–3
0
3
|18. Atlético Madrid
3
1
–
2
7–8
–1
3
|19. Chelsea
2
1
–
1
2–3
–1
3
|20. Galatasaray
2
1
–
1
2–5
–3
3
|21. Atalanta
2
1
–
1
2–5
–3
3
|22. Napoli
3
1
–
2
4–9
–5
3
|23. Royale Union Saint-Gilloise
3
1
–
2
3–9
–6
3
|24. Juventus
2
–
2
–
6–6
0
2
|25. Bodö/Glimt
2
–
2
–
4–4
0
2
|26. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|27. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|28. Monaco
2
–
1
1
3–6
–3
1
|29. Slavia Praha
2
–
1
1
2–5
–3
1
|30. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|31. Köbenhavn
3
–
1
2
4–8
–4
1
|32. Olympiakosz Pireusz
3
–
1
2
1–8
–7
1
|33. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|34. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|35. Athletic Bilbao
2
–
–
2
1–6
–5
0
|36. Ajax
2
–
–
2
0–6
–6
0