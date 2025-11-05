A Chelsea csak ikszelt Azerbajdzsánban, a Villarreal kikapott Cipruson

Qarabag–Chelsea 2–2

A Chelsea 2017-ben 6–0-ra és 4–0-ra kiütötte a Qarabagot a BL-ben, és úgy tűnt, akár ez is sima találkozó lehet, mivel a „kékek” alig több mint negyedóra után előnybe kerültek, amikor Estevao 11 méterről kilőtte a bal alsót. Viszont az első fél óra végén egyenlített a vendéglátó, mert ugyan Camilo Duran lövése után a labda még kijött a kapufáról, a kipattanót José Leandro Andrade a jobb alsóba lőtt. Nem sokkal később pedig már az azeriek vezettek, akik Jorrel Hato kezezése miatt tizenegyeshez jutottak, Marko Jankovics pedig higgadtan a jobb alsóba lőtt.

Hármat cseréltek a londoniak a szünetben, érkezett többek között Alejandro Garnacho, aki bő hét perccel a beállása után kihasználta, hogy fellazult az ellenfél védelme, és 12 méterről a bal alsóba lőtt. A Qarabag továbbra is bátran játszott, miközben egyre jobban nőtt a nyomás az angolok részéről, ám nem lehetett azt mondani, hogy záporoztak volna a vendéghelyzetek. A hajrában Estevao bombázott a kapu fölé, míg Facundo Buonanotte a bal kapufa mellé lőtt, újabb gól viszont nem született, elhullajtott Bakiban két pontot a Chelsea.

Pafosz–Villarreal 1–0

Meglepő módon a mérkőzés előtt több pontja a Pafosznak volt, amely még sohasem találkozott spanyol csapattal, míg a Villarreal százszázalékos volt ciprusi ellenféllel szemben – két meccsen két győzelem. Limassolban a vendéglátó nem sok veszélyt jelentett a kapura, és ugyan a „sárga tengeralattjáró” eljutott 1.00-s xG-ig az első félidőben, egyáltalán nem volt meggyőző a játéka, a szünet után pedig hátrányba is került.

Az első perc végén Ken Sema jobb oldali szöglete után Derrick Luckassen közelről a kapuba fejelt, így a Pafosz története során először szerzett vezetést a BL-ben. Nyomott a Villarreal a folytatásban is, ám csupán kisebb helyzetekig jutott, a ciprusi védelem jól állt a lábán. A spanyolok egyszerűen nem tudtak mit kezdeni ellenfelükkel, hiányzott az átütőerő a játékukból, így vereséget szenvedtek, ezzel pedig távolabb kerültek a továbbjutástól.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2 (Leandro Andrade 29., Jankovics 39. – 11-esből, ill. Estevao 16., Garnacho 53.)

Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0 (Luckassen 46.)

Később

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)