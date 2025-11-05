A Chelsea csak ikszelt Azerbajdzsánban, a Villarreal kikapott Cipruson
Qarabag–Chelsea 2–2
A Chelsea 2017-ben 6–0-ra és 4–0-ra kiütötte a Qarabagot a BL-ben, és úgy tűnt, akár ez is sima találkozó lehet, mivel a „kékek” alig több mint negyedóra után előnybe kerültek, amikor Estevao 11 méterről kilőtte a bal alsót. Viszont az első fél óra végén egyenlített a vendéglátó, mert ugyan Camilo Duran lövése után a labda még kijött a kapufáról, a kipattanót José Leandro Andrade a jobb alsóba lőtt. Nem sokkal később pedig már az azeriek vezettek, akik Jorrel Hato kezezése miatt tizenegyeshez jutottak, Marko Jankovics pedig higgadtan a jobb alsóba lőtt.
Hármat cseréltek a londoniak a szünetben, érkezett többek között Alejandro Garnacho, aki bő hét perccel a beállása után kihasználta, hogy fellazult az ellenfél védelme, és 12 méterről a bal alsóba lőtt. A Qarabag továbbra is bátran játszott, miközben egyre jobban nőtt a nyomás az angolok részéről, ám nem lehetett azt mondani, hogy záporoztak volna a vendéghelyzetek. A hajrában Estevao bombázott a kapu fölé, míg Facundo Buonanotte a bal kapufa mellé lőtt, újabb gól viszont nem született, elhullajtott Bakiban két pontot a Chelsea.
Pafosz–Villarreal 1–0
Meglepő módon a mérkőzés előtt több pontja a Pafosznak volt, amely még sohasem találkozott spanyol csapattal, míg a Villarreal százszázalékos volt ciprusi ellenféllel szemben – két meccsen két győzelem. Limassolban a vendéglátó nem sok veszélyt jelentett a kapura, és ugyan a „sárga tengeralattjáró” eljutott 1.00-s xG-ig az első félidőben, egyáltalán nem volt meggyőző a játéka, a szünet után pedig hátrányba is került.
Az első perc végén Ken Sema jobb oldali szöglete után Derrick Luckassen közelről a kapuba fejelt, így a Pafosz története során először szerzett vezetést a BL-ben. Nyomott a Villarreal a folytatásban is, ám csupán kisebb helyzetekig jutott, a ciprusi védelem jól állt a lábán. A spanyolok egyszerűen nem tudtak mit kezdeni ellenfelükkel, hiányzott az átütőerő a játékukból, így vereséget szenvedtek, ezzel pedig távolabb kerültek a továbbjutástól.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2 (Leandro Andrade 29., Jankovics 39. – 11-esből, ill. Estevao 16., Garnacho 53.)
Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0 (Luckassen 46.)
Később
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|4. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|5. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|6. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|7. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|8. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|9. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|10. Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|11. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|12. Qarabag
|4
|2
|1
|1
|8–7
|+1
|7
|13. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|14. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|15. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|16. Galatasaray
|3
|2
|–
|1
|5–6
|–1
|6
|17. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|18. Monaco
|4
|1
|2
|1
|4–6
|–2
|5
|19. Pafosz
|4
|1
|2
|1
|2–5
|–3
|5
|20. Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|21. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|22. Napoli
|4
|1
|1
|2
|4–9
|–5
|4
|23. Marseille
|3
|1
|–
|2
|6–4
|+2
|3
|24. Juventus
|4
|–
|3
|1
|7–8
|–1
|3
|25. FC Bruges
|3
|1
|–
|2
|5–7
|–2
|3
|26. Athletic Bilbao
|3
|1
|–
|2
|4–7
|–3
|3
|27. Royale Union Saint-Gilloise
|4
|1
|–
|3
|4–12
|–8
|3
|28. Bodö/Glimt
|4
|–
|2
|2
|5–8
|–3
|2
|29. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|30. Slavia Praha
|4
|–
|2
|2
|2–8
|–6
|2
|31. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|32. Villarreal
|4
|–
|1
|3
|2–6
|–4
|1
|33. Köbenhavn
|4
|–
|1
|3
|4–12
|–8
|1
|34. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|35. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|36. Ajax
|3
|–
|–
|3
|1–11
|–10
|0