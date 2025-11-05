A Chelsea csak ikszelt Azerbajdzsánban, a Villarreal kikapott Cipruson

Nemzeti Sportrádió

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Chelsea idegenben 2–2-t játszott az azeri Qarabaggal, míg a Villarreal 1–0-ra kikapott a ciprusi Pafosz otthonában.

Qarabag–Chelsea 2–2

A Chelsea 2017-ben 6–0-ra és 4–0-ra kiütötte a Qarabagot a BL-ben, és úgy tűnt, akár ez is sima találkozó lehet, mivel a „kékek” alig több mint negyedóra után előnybe kerültek, amikor Estevao 11 méterről kilőtte a bal alsót. Viszont az első fél óra végén egyenlített a vendéglátó, mert ugyan Camilo Duran lövése után a labda még kijött a kapufáról, a kipattanót José Leandro Andrade a jobb alsóba lőtt. Nem sokkal később pedig már az azeriek vezettek, akik Jorrel Hato kezezése miatt tizenegyeshez jutottak, Marko Jankovics pedig higgadtan a jobb alsóba lőtt.

Hármat cseréltek a londoniak a szünetben, érkezett többek között Alejandro Garnacho, aki bő hét perccel a beállása után kihasználta, hogy fellazult az ellenfél védelme, és 12 méterről a bal alsóba lőtt. A Qarabag továbbra is bátran játszott, miközben egyre jobban nőtt a nyomás az angolok részéről, ám nem lehetett azt mondani, hogy záporoztak volna a vendéghelyzetek. A hajrában Estevao bombázott a kapu fölé, míg Facundo Buonanotte a bal kapufa mellé lőtt, újabb gól viszont nem született, elhullajtott Bakiban két pontot a Chelsea. 

Pafosz–Villarreal 1–0

Meglepő módon a mérkőzés előtt több pontja a Pafosznak volt, amely még sohasem találkozott spanyol csapattal, míg a Villarreal százszázalékos volt ciprusi ellenféllel szemben – két meccsen két győzelem. Limassolban a vendéglátó nem sok veszélyt jelentett a kapura, és ugyan a „sárga tengeralattjáró” eljutott 1.00-s xG-ig az első félidőben, egyáltalán nem volt meggyőző a játéka, a szünet után pedig hátrányba is került.

Az első perc végén Ken Sema jobb oldali szöglete után Derrick Luckassen közelről a kapuba fejelt, így a Pafosz története során először szerzett vezetést a BL-ben. Nyomott a Villarreal a folytatásban is, ám csupán kisebb helyzetekig jutott, a ciprusi védelem jól állt a lábán. A spanyolok egyszerűen nem tudtak mit kezdeni ellenfelükkel, hiányzott az átütőerő a játékukból, így vereséget szenvedtek, ezzel pedig távolabb kerültek a továbbjutástól.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2–2 (Leandro Andrade 29., Jankovics 39. – 11-esből, ill. Estevao 16., Garnacho 53.)
Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1–0 (Luckassen 46.)
Később
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Paris SG43114–5+99
  4. Internazionale339–0+99
  5. Real Madrid4318–2+69
  6. Liverpool4319–4+59
  7. Tottenham4227–2+58
  8. Borussia Dortmund32112–7+57
  9. Manchester City3216–2+47
10. Chelsea42119–6+37
11. Sporting42118–5+37
12. Qarabag42118–7+17
13. Newcastle United3218–2+66
14. Barcelona3219–4+56
15. Atlético Madrid42210–9+16
16. Galatasaray3215–6–16
17. PSV Eindhoven41219–7+25
18. Monaco41214–6–25
19. Pafosz41212–5–35
20. Atalanta31112–5–34
21. Eintracht Frankfurt41127–11–44
22. Napoli41124–9–54
23. Marseille3126–4+23
24. Juventus4317–8–13
25. FC Bruges3125–7–23
26. Athletic Bilbao3124–7–33
27. Royale Union Saint-Gilloise4134–12–83
28. Bodö/Glimt4225–8–32
29. Bayer Leverkusen3215–10–52
30. Slavia Praha4222–8–62
31. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
32. Villarreal4132–6–41
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Kajrat Almati3121–9–81
35. Benfica332–7–50
36. Ajax331–11–100

 

