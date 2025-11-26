Mbappé négyszer is beköszönt, a Real Madrid hétgólos meccsen nyert Görögországban
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (1–3)
Pireusz, Karaiszkákisz Stadion, 32 325 néző. Vezette: Oliver (angol)
Olympiakosz: Colakisz – Rodinei (Costinha, 71.), Recosz, Pirola (Biancone, 62.), F. Ortega – Muzakitisz, D. García (Hezze, a szünetben) – Podence (Strefezza, 71.), Chiquinho (Taremi, 28.), G. Martins – El-Kabi. Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Asencio (B. Díaz, 73.), Carreras, F. Mendy – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, a szünetben) – Güler (Bellingham, 61.), K. Mbappé, Vinícius (F. García, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Chiquinho (8.), Taremi (52.), El-Kabi (81.), ill. K. Mbappé (22., 24., 29., 60.)
A mérkőzés előtt a hazaiak mindössze két ponttal álltak, a madridiak pedig három győzelem után a Liverpool ellen szenvedték el első vereségüket a sorozatban. A Realnál több kulcsjátékos is hiányzott: például Thibaut Courtois vagy Dean Huijsen, és meglepetésre Jude Bellingham sem került a kezdőbe.
Korai görög vezetés, gyors madridi fordítás
Az Olympiakosz remekül kezdett, és már a 8. percben előnybe került. Chiquinho szépen felépített akció végén kilőtte a rövid alsót. A hazaiak támadója azonban nem sokkal később megsérült, és Mehdi Tareminek át kellett vennie a helyét.
A Real Madrid az első sokkot gyorsan kiheverte. A 22. percben Vinícius Júnior zseniális külsős passzát Kylian Mbappé váltotta gólra, majd két perccel később Arda Güler beadását fejelte a kapuba a francia. A 29. percben aztán már mesterhármast ünnepelhetett: Eduardo Camavinga indítását váltotta gólra, hat perc és 42 másodperc alatt összehozva a triplát.
Vinícius még egy les miatt visszavont találatot is szerzett, míg az Olympiakosz Ajub el-Kabi révén közel járt az egyenlítéshez – Andrij Lunyin azonban nagyot védett. A szünetre 3–1-es Real-előnnyel vonultak a csapatok.
Taremi és El-Kabi visszahozta a reményt
A fordulás után az Olympiakosz nagy elánnal vetette bele magát a meccsbe, és az 52. percben Taremi fejjel szépített Santiago Hezze beadása után. A 60. percben újra Mbappé következett: Vinícius középre passzát közelről pofozta a kapuba, ezzel már négy gólnál járt (2–4).
A sérülésekkel sújtott görögök azonban nem adták fel. A 81. percben El-Kabi a csereként beálló Gabriel Strefezza beadásából fejelt a kapuba, a hajrában pedig többször is közel járt az egyenlítéshez. A 84. percben kevéssel tekert mellé a marokkói, a 86. percben Strefezza lőtt veszélyesen, a ráadás legvégén pedig újra El-Kabi került helyzetbe, de Lunyin újra a helyén volt.
A Real kibírta a végén – de alaposan megizzadt
A spanyolok az utolsó percekben már az idővel játszottak, Alonso cserét is bevetett a stabilitás érdekében. A 90+6. percben Michael Oliver játékvezető lefújta a meccset: a Real Madrid 4–3-ra győzött, Mbappé négy góljával és Lunyin több fontos védésével.
Az Olympiakosz nagyot küzdött, a Real Madrid viszont klasszisai villanásaival – élükön Mbappéval – behúzta a három pontot egy rendkívül szórakoztató találkozón.
