Mbappé négyszer is beköszönt, a Real Madrid hétgólos meccsen nyert Görögországban

Korai görög vezetés, gyors madridi fordítás

Az Olympiakosz remekül kezdett, és már a 8. percben előnybe került. Chiquinho szépen felépített akció végén kilőtte a rövid alsót. A hazaiak támadója azonban nem sokkal később megsérült, és Mehdi Tareminek át kellett vennie a helyét.

A Real Madrid az első sokkot gyorsan kiheverte. A 22. percben Vinícius Júnior zseniális külsős passzát Kylian Mbappé váltotta gólra, majd két perccel később Arda Güler beadását fejelte a kapuba a francia. A 29. percben aztán már mesterhármast ünnepelhetett: Eduardo Camavinga indítását váltotta gólra, hat perc és 42 másodperc alatt összehozva a triplát.



Vinícius még egy les miatt visszavont találatot is szerzett, míg az Olympiakosz Ajub el-Kabi révén közel járt az egyenlítéshez – Andrij Lunyin azonban nagyot védett. A szünetre 3–1-es Real-előnnyel vonultak a csapatok.

Taremi és El-Kabi visszahozta a reményt

A fordulás után az Olympiakosz nagy elánnal vetette bele magát a meccsbe, és az 52. percben Taremi fejjel szépített Santiago Hezze beadása után. A 60. percben újra Mbappé következett: Vinícius középre passzát közelről pofozta a kapuba, ezzel már négy gólnál járt (2–4).

A sérülésekkel sújtott görögök azonban nem adták fel. A 81. percben El-Kabi a csereként beálló Gabriel Strefezza beadásából fejelt a kapuba, a hajrában pedig többször is közel járt az egyenlítéshez. A 84. percben kevéssel tekert mellé a marokkói, a 86. percben Strefezza lőtt veszélyesen, a ráadás legvégén pedig újra El-Kabi került helyzetbe, de Lunyin újra a helyén volt.

A Real kibírta a végén – de alaposan megizzadt

A spanyolok az utolsó percekben már az idővel játszottak, Alonso cserét is bevetett a stabilitás érdekében. A 90+6. percben Michael Oliver játékvezető lefújta a meccset: a Real Madrid 4–3-ra győzött, Mbappé négy góljával és Lunyin több fontos védésével.

Az Olympiakosz nagyot küzdött, a Real Madrid viszont klasszisai villanásaival – élükön Mbappéval – behúzta a három pontot egy rendkívül szórakoztató találkozón.