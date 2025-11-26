Nemzeti Sportrádió

Mbappé négyszer is beköszönt, a Real Madrid hétgólos meccsen nyert Görögországban

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2025.11.26. 22:50
null
Jól működött a Real Madrid triója elől... (Fotó: Getty Images)
Görögországban javított az elmúlt hetek gyengélkedésén a Real Madrid, amely a nyeretlen Olympiakosszal találkozott a Bajnokok Ligája-alapszakasz 5. fordulójának szerdai játéknapján. Szoros volt a vége, de Kylian Mbappé négy gólja elég volt a sikerhez (3–4).

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (1–3)
Pireusz, Karaiszkákisz Stadion, 32 325 néző. Vezette: Oliver (angol)
Olympiakosz: Colakisz – Rodinei (Costinha, 71.), Recosz, Pirola (Biancone, 62.), F. Ortega – Muzakitisz, D. García (Hezze, a szünetben) – Podence (Strefezza, 71.), Chiquinho (Taremi, 28.), G. Martins – El-Kabi. Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Asencio (B. Díaz, 73.), Carreras, F. Mendy – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, a szünetben) – Güler (Bellingham, 61.), K. Mbappé, Vinícius (F. García, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Chiquinho (8.), Taremi (52.), El-Kabi (81.), ill. K. Mbappé (22., 24., 29., 60.)

A mérkőzés előtt a hazaiak mindössze két ponttal álltak, a madridiak pedig három győzelem után a Liverpool ellen szenvedték el első vereségüket a sorozatban. A Realnál több kulcsjátékos is hiányzott: például Thibaut Courtois vagy Dean Huijsen, és meglepetésre Jude Bellingham sem került a kezdőbe.

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 14:46

BL: Courtois után újabb kulcsember hiányzik a Real Madrid keretéből

Nem lesz könnyű dolga Xabi Alonsónak, hiszen tovább bővült a sérültek listája a legutóbbi három mérkőzésükön nyeretlen madridiaknál.

Korai görög vezetés, gyors madridi fordítás

Az Olympiakosz remekül kezdett, és már a 8. percben előnybe került. Chiquinho szépen felépített akció végén kilőtte a rövid alsót. A hazaiak támadója azonban nem sokkal később megsérült, és Mehdi Tareminek át kellett vennie a helyét.

A Real Madrid az első sokkot gyorsan kiheverte. A 22. percben Vinícius Júnior zseniális külsős passzát Kylian Mbappé váltotta gólra, majd két perccel később Arda Güler beadását fejelte a kapuba a francia. A 29. percben aztán már mesterhármast ünnepelhetett: Eduardo Camavinga indítását váltotta gólra, hat perc és 42 másodperc alatt összehozva a triplát.


Vinícius még egy les miatt visszavont találatot is szerzett, míg az Olympiakosz Ajub el-Kabi révén közel járt az egyenlítéshez – Andrij Lunyin azonban nagyot védett. A szünetre 3–1-es Real-előnnyel vonultak a csapatok.

Taremi és El-Kabi visszahozta a reményt

A fordulás után az Olympiakosz nagy elánnal vetette bele magát a meccsbe, és az 52. percben Taremi fejjel szépített Santiago Hezze beadása után. A 60. percben újra Mbappé következett: Vinícius középre passzát közelről pofozta a kapuba, ezzel már négy gólnál járt (2–4).

A sérülésekkel sújtott görögök azonban nem adták fel. A 81. percben El-Kabi a csereként beálló Gabriel Strefezza beadásából fejelt a kapuba, a hajrában pedig többször is közel járt az egyenlítéshez. A 84. percben kevéssel tekert mellé a marokkói, a 86. percben Strefezza lőtt veszélyesen, a ráadás legvégén pedig újra El-Kabi került helyzetbe, de Lunyin újra a helyén volt.

A Real kibírta a végén – de alaposan megizzadt

A spanyolok az utolsó percekben már az idővel játszottak, Alonso cserét is bevetett a stabilitás érdekében. A 90+6. percben Michael Oliver játékvezető lefújta a meccset: a Real Madrid 4–3-ra győzött, Mbappé négy góljával és Lunyin több fontos védésével.

Az Olympiakosz nagyot küzdött, a Real Madrid viszont klasszisai villanásaival – élükön Mbappéval – behúzta a három pontot egy rendkívül szórakoztató találkozón.

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
