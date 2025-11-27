Az RK Zagreb elleni újabb siker aranyat érhet a Szegednek
AZ EGYETLEN KLUB a Bajnokok Ligája teljes mezőnyében az RK Zagreb férfi kézilabdacsapata, amely még nem szerzett pontot a csoportjában, az idényben eddig mind a nyolc mérkőzését elveszítette. Többek között hazai pályán 28–23-ra kikapott az OTP Bank-Pick Szegedtől is, akkor csak az első félidőben tudta tartani magát.
Michael Apelgren alakulata nemcsak azért számít a csütörtöki, hazai összecsapás esélyesének, mert szinte minden statisztikai adat ezt sugallja, hanem mert a játékosokban és a stábban minden bizonnyal még mindig benne van a bitolai egygólos vereség az Eurofarm Pelisztertől. Egy hétre rá hazai pályán ugyan tönkreverték a macedónokat, de ha az év utolsó hazai BL-meccsén a horvát bajnok ellen másodszor is nyerni tudnak, jó esélyük lesz arra, hogy a csoportkör végén rájátszást érő helyen végezzenek, ugyanis az egymás elleni eredménnyel a Zagrebet és a Pelisztert is megelőzhetik.
„Tisztában vagyunk azzal, hogy a csütörtöki mérkőzés milyen fontos, és azt is tudjuk, hogy bár az RK Zagreb még nem szerzett pontot, nagyon kellemetlen ellenfél – mondta Marin Jelinic, a Szeged horvát balszélsője. – Az ellenfél túl van egy edzőváltáson, ami a pályán és az öltözőben mindig friss impulzusokat hoz. Szerencsére egyre több sérült játékosunk épült fel, remek formában vagyunk, magabiztosan megnyertük az utolsó három mérkőzésünket.”
A hétvégén bemutatkozott a Szeged új igazolása, a szerb jobbátlövő Jovica Nikolics, ráadásul az irányító Janus Smárason és beálló/védő Jérémy Toto is felépült.
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
|B CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Magdeburg
8
8
–
–
265–221
+44
16
|2. Barca
8
7
–
1
249–212
+37
14
|3. Wisla Plock
8
5
–
3
239–236
+3
10
|4. SZEGED
8
4
–
4
245–227
+18
8
|5. Paris SG
8
3
–
5
252–256
–4
6
|6. GOG
8
3
–
5
252–266
–14
6
|7. Peliszter
8
2
–
6
206–252
–46
4
|8. Zagreb
8
–
–
8
218–256
–38
0