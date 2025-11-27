Nemzeti Sportrádió

Az RK Zagreb elleni újabb siker aranyat érhet a Szegednek

V. SZ.V. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.11.27. 10:59
Címkék
RK Zagreb Mol Pick-Szeged Bajnokok Ligája Marin Jelinic
A továbbjutás szempontjából a szegedi férfi kézilabdacsapatnak égető szüksége van a pontokra az RK Zagreb ellen a Bajnokok Ligájában, ráadásul az előző idényben elszenvedett hazai vereség miatt van is miért elégtételt vennie.
 

AZ EGYETLEN KLUB a Bajnokok Ligája teljes mezőnyében az RK Zagreb férfi kézilabdacsapata, amely még nem szerzett pontot a csoportjában, az idényben eddig mind a nyolc mérkőzését elveszítette. Többek között hazai pályán 28–23-ra kikapott az OTP Bank-Pick Szegedtől is, akkor csak az első félidőben tudta tartani magát.

Michael Apelgren alakulata nemcsak azért számít a csütörtöki, hazai összecsapás esélyesének, mert szinte minden statisztikai adat ezt sugallja, hanem mert a játékosokban és a stábban minden bizonnyal még mindig benne van a bitolai egygólos vereség az Eurofarm Pelisztertől. Egy hétre rá hazai pályán ugyan tönkreverték a macedónokat, de ha az év utolsó hazai BL-meccsén a horvát bajnok ellen másodszor is nyerni tudnak, jó esélyük lesz arra, hogy a csoportkör végén rájátszást érő helyen végezzenek, ugyanis az egymás elleni eredménnyel a Zagrebet és a Pelisztert is megelőzhetik.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a csütörtöki mérkőzés milyen fontos, és azt is tudjuk, hogy bár az RK Zagreb még nem szerzett pontot, nagyon kellemetlen ellenfél – mondta Marin Jelinic, a Szeged horvát balszélsője. – Az ellenfél túl van egy edzőváltáson, ami a pályán és az öltözőben mindig friss impulzusokat hoz. Szerencsére egyre több sérült játékosunk épült fel, remek formában vagyunk, magabiztosan megnyertük az utolsó három mérkőzésünket.”     

A hétvégén bemutatkozott a Szeged új igazolása, a szerb jobbátlövő Jovica Nikolics, ráadásul az irányító Janus Smárason és beálló/védő Jérémy Toto is felépült.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K    

Gk 

1. Magdeburg

8

8

265–221

+44 

16 

2. Barca

8

7

1

249–212

+37 

14 

3. Wisla Plock

8

5

3

239–236

+3 

10 

4. SZEGED

8

4

4

245–227

+18 

5. Paris SG

8

3

5

252–256

–4 

6. GOG

8

3

5

252–266

–14 

7. Peliszter

8

2

6

206–252

–46 

8. Zagreb

8

8

218–256

–38 

 

 

 

 

 

RK Zagreb Mol Pick-Szeged Bajnokok Ligája Marin Jelinic
Legfrissebb hírek

Madueke: Nem is tudtam volna jobb meccset választani az első arsenalos gólomhoz

Bajnokok Ligája
4 órája

Arne Slot a súlyos BL-vereség után sem aggódik az állása miatt

Bajnokok Ligája
4 órája

Hiába Szoboszlai gólja, a PSV három góllal győzött az Anfielden a BL-alapszakaszban

Bajnokok Ligája
14 órája

Mbappé négyszer is beköszönt, a Real Madrid hétgólos meccsen nyert Görögországban

Bajnokok Ligája
14 órája

A Leverkusen elrontotta Guardiola századik manchesteri BL-meccsét; Aubameyang Szalah nyomában

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:02

„Az eredményt látva talán ez sok volt” – Guardiola arról, miért változtatott tíz helyen a kezdőcsapatán

Bajnokok Ligája
Tegnap, 8:20

Maresca: Ne hasonlítsuk Yamalt és Estevaót Messihez és Ronaldóhoz

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:13

A Marseille-nek Aubameyang, a Napolinak McTominay volt a nyerőembere

Bajnokok Ligája
2025.11.25. 22:57
Ezek is érdekelhetik