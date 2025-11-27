Az RK Zagreb elleni újabb siker aranyat érhet a Szegednek

AZ EGYETLEN KLUB a Bajnokok Ligája teljes mezőnyében az RK Zagreb férfi kézilabdacsapata, amely még nem szerzett pontot a csoportjában, az idényben eddig mind a nyolc mérkőzését elveszítette. Többek között hazai pályán 28–23-ra kikapott az OTP Bank-Pick Szegedtől is, akkor csak az első félidőben tudta tartani magát.

Michael Apelgren alakulata nemcsak azért számít a csütörtöki, hazai összecsapás esélyesének, mert szinte minden statisztikai adat ezt sugallja, hanem mert a játékosokban és a stábban minden bizonnyal még mindig benne van a bitolai egygólos vereség az Eurofarm Pelisztertől. Egy hétre rá hazai pályán ugyan tönkreverték a macedónokat, de ha az év utolsó hazai BL-meccsén a horvát bajnok ellen másodszor is nyerni tudnak, jó esélyük lesz arra, hogy a csoportkör végén rájátszást érő helyen végezzenek, ugyanis az egymás elleni eredménnyel a Zagrebet és a Pelisztert is megelőzhetik.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a csütörtöki mérkőzés milyen fontos, és azt is tudjuk, hogy bár az RK Zagreb még nem szerzett pontot, nagyon kellemetlen ellenfél – mondta Marin Jelinic, a Szeged horvát balszélsője. – Az ellenfél túl van egy edzőváltáson, ami a pályán és az öltözőben mindig friss impulzusokat hoz. Szerencsére egyre több sérült játékosunk épült fel, remek formában vagyunk, magabiztosan megnyertük az utolsó három mérkőzésünket.”

A hétvégén bemutatkozott a Szeged új igazolása, a szerb jobbátlövő Jovica Nikolics, ráadásul az irányító Janus Smárason és beálló/védő Jérémy Toto is felépült.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!