Szerdai sportműsor: Magyarország–Románia a női kézi-vb-n; egy meccs az NB I-ben; pályán a Liverpool
DECEMBER 3., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Mezőkövesd (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
20.30: Arsenal–Brentford (Tv: Match4)
20.30: Brighton & Hove Albion–Aston Villa
20.30: Burnley–Crystal Palace
20.30: Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest
21.15: Leeds United–Chelsea (Tv: Spíler2)
21.15: Liverpool–Sunderland (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HORVÁT KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Varazdin–NK Osijek
NÉMET KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
18.00: Freiburg–Darmstadt (II.)
18.00: Bochum (II.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)
20.45: Hamburg–Holstein Kiel (II.)
20.45: Union Berlin–Bayern München (Tv: Sport2)
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
15.00: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)
18.00: Napoli–Cagliari (Tv: Arena4)
21.00: Internazionale–Venezia (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MECCSEI)
21.00: Antoniano (IV.)–Villareal
21.00: CD Cieza (V.)–Levante
21.00: Ourense (III.)–Girona
21.00: CD Quintanar del Rey (IV.)–Elche
21.00: Reus FC Reddis (IV.)–Real Sociedad
21.00: Torrent (IV.)–Real Betis
SZLOVÁK KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
17.30: DAC 1904–Nagymihály
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG
4.00: Magyarország–Marokkó, Cancún – élőben az NSO Facebook-oldalán!
FUTSAL
FÉRFI NB I, 16. FORDULÓ
18.30: Kecskemét–Veszprém
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
WDF-világbajnokság, Frimley Green
19.00: férfi és női 2. forduló
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–UTE
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák)
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.15: VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–HC Innsbruck (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–EC KAC (osztrák)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Japán–Svájc (Tv: M4 Sport)
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Dánia–Szenegál
IV. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Csehország–Angola
18.00: Brazília–Dél-Korea
20.30: Norvégia–Svédország (Tv: M4 Sport)
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Aalborg (dán) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
18.45: HC Zagreb (horvát)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
20.45: Barca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.30: ELTE BEAC Újbuda–TARR KSC Szekszárd
18.00: Sopron Basket–NKA Universitas Pécs
18.00: DVTK HunTherm–Uni Győr
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–TFSE
18.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd
19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Vasas Akadémia
NBA, ALAPSZAKASZ
5.00: Golden State Warriors–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
Csütörtök, 1.00: Orlando Magic–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Női CEV-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
18.00: MBH-Békéscsaba–ZOK Ribola Kastela (horvát)
20.00: Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz)–Vasas Óbuda, Torino
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–Vidux-Szegedi RSE
20.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika
20.00: Szolnoki RK-SC SI–TFSE
SÍLÖVÉSZET
Világkupa, Östersund
15.15: férfi egyéni (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
UK Championship, York
13.45 és 19.45: nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1)
ÚSZÁS
Rövid pályás Európa-bajnokság, Lublin
10.00: előfutamok (Tv: M4 Sport) – férfi 100 m vegyes (Zombori Gábor), női 100 m vegyes (Sebestyén Dalma), férfi 200 m gyors (Holló Balázs, Németh Nándor), női 200 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Zsebők Laura), vegyes csapatok 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)
19.00: középdöntők, döntők (Tv: Duna World, 20.55) – női 50 m pillangó DÖNTŐ, férfi 50 m pillangó DÖNTŐ, női 200 m hát DÖNTŐ, férfi 200 m hát DÖNTŐ, női 200 m gyors középdöntő, férfi 200 m gyors középdöntő, női 100 m mell DÖNTŐ, férfi 100 m mell DÖNTŐ, női 100 m vegyes középdöntő, férfi 100 m vegyes középdöntő, 4x50 mixed vegyes váltó DÖNTŐ
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör
5. forduló, A-csoport
19.30: Olympiakosz (görög)–VasasPlaket
Női ob I, alapszakasz
9. forduló
19.00: Dunaújvárosi FVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
Rájátszás a felsőházba jutásért
19.00: GYVSE-Uni Győr–III. Kerületi TVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendég: Zwickl-Veres Kata korábbi sportlövő
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Elképesztő büntetések a női kézilabda-vb-n
9.00: László Csaba a vonalban. Női kézilabda-vb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ez történt a sport világában 2015-ben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Parasport, vendég: Szvitacs Alexa paralimpiai bronzérmes, Európa-bajnok para-asztaliteniszező
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Spiller István, Székely Dávid, Szűcs Miklós
17.00: Beszéljünk magyarul!
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, a Románia elleni vb-középdöntős mérkőzés előtt a magyar női válogatott
Körkapcsolás
Műsorvezető: Regős László Pál
Szerkesztő: Bera Emese
17.45: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Románia vb-középdöntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György. Labdarúgás, élő közvetítés a Kazincbarcika–Győr NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Wukovics László
20.00: Úszás, élő tudósítás a rövid pályás Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
21.30: Interjú Nebojsa Vignjeviccsel. Napi sportesemények, aktualitások.
22.30: Sportvilág