Osimhen remekelt, Sallaiék legyőzték a Bodö/Glimtet a Bajnokok Ligájában

Galatasaray–Bodö/Glimt 3–1

Victor Osimhen ráijesztett az isztambuli drukkerekre, már a 2. percben ápolásra szorult, de olyannyira feltámasztották, hogy egy perc elteltével Mario Lemina indításával a leshatárról kiugorva jobbal berúgta a vezető gólt (1–0).

Támadásban maradt a Galata, a kisebb-nagyobb gólszerzési lehetőségek a 33. percig kimaradtak, akkor azonban jött a második Osimhen-gól: a figyelmetlen Fredrik André Björkan rettenetes hazaadása kapóra jött a nigériainak, aki lecsapott a labdára, kicselezte a norvégok kiszolgáltatott kapusát, majd – ezúttal ballal – az üres kapuba lőtt (2–0).

A folytatásban a norvégoknak is nyílt lehetőségük a gólszerzésre: Jens Petter Hauge ziccerből mellé lőtt – a helyzetet a jobbhátvédként játszó Sallai Roland labdavesztése előzte meg –, majd Sondre Brunstad Fet találta el a kapufát.

Elpuskázott norvég helyzettel kezdődött a második félidő, kihagyott törökkel folytatódott, aztán a 60. percben gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés: Osimhen ezúttal a letámadás kulcsfigurájaként labdát szerzett becsúszva, és bár az érkező Yunus Akgün első lövését védte Nyikita Hajkin, a második már a kapuban kötött ki (3–0).

A nem sokkal korábban becserélt Andreas Helmersen fejesével a norvég csapat szépített a 75. percben (3–1), felpaprikázva hajtott az újabb gólokért, de már nem járt sikerrel. A Galatasaray a második győzelmét ünnepelheti, a két döntetlennel érkező Bodö először kapott ki.

Victor Osimhen (jobbra) és Mario Lemina a Galatasaray első gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)

Athletic Bilbao–Qarabag 3–1

Szinte még el sem kezdődött a mérkőzés, amikor nagy Qarabag-bedobás után Aitor Paredes és Aymeric Laporte közös szerencsétlenkedése nyomán Leandro Andrade elé pattant a labda, és a zöld-foki-szigeteki válogatott éles szögből, higgadt lövéssel megszerezte a vezetést a vendégeknek (0–1).

Egy kis stat: a hagyományos nagy európai labdarúgókupák történetében Leandro Andrade az első, aki három különböző mérkőzésen is gólt szerzett az első percben. A bilbaói villámrajt előtt a svéd Häcken (2023) és a román FCSB (2025) ellen az Európa-ligában kezdte góllal a meccset.

Miután magukhoz tértek a sokkból, a bilbaóiak nekiláttak vendégeik felőrléséhez: többnyire náluk volt a labda, többször vették célba a kaput. Inaki Williams sérülése sem térítette le őket az útról, és két perccel a kényszerű csere után összejött az egyenlítés: Mikel Jauregizar a saját térfeléről adott remek mélységi passzt Gorka Guruzetának, az Athletic gólgyárosa futás közben igazított kettőt a labdán, majd 16 méterről laposan a kapuba lőtt (1–1).

A második félidőre maradt a döntés, és a 70. perc meg is hozta a hazai publikumot boldoggá tevő megoldást: Roberto Navarro nagyjából öt perce volt a pályán, amikor labdát kapott a bal oldalon, majd a behátráló védője mellett a 16-os vonaláról jobbal gyönyörű gólt lőtt a bal felső sarokba (2–1). Nem sokkal később szinte ugyanonnan Guruzeta is lőtt egy nagyszerű gólt, eldöntve a meccset (3–1).

A Bilbao két vereség után az első győzelmét könyvelte el a mostani alapszakaszban, a Qarabag pedig már nem tartozik a százszázalékosok egyre szűkülő táborába.

Egy kis stat: Gorka Guruzeta a negyedik bilbaói labdarúgó, aki egy BL/BEK-mérkőzésen egynél több gólt szerez. Előtte José Luis Artetxe, Merodio (a Bp. Honvéd ellen duplázott) és Ignacio Uribe került fel erre a dicsőséglistára, mindhárman az 1956–57-es BEK-kiírásban. A bilbaóiaknak a mostani a hatodik idényük az első számú európai klubsorozatban. (Opta, NSO)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1 (Osimhen 3., 33., Yunus Akgün 60., ill. Helmersen 75.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1 (Guruzeta 40., 88., Navarro 70., ill. Leandro Andrade 1.)

