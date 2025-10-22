Nemzeti Sportrádió

Osimhen remekelt, Sallaiék legyőzték a Bodö/Glimtet a Bajnokok Ligájában

2025.10.22. 20:41
Sallai Roland és Victor Osimhen a Galatasaray második gólját ünnepli (Fotó: AFP)
Sallai Rolanddal a soraiban a Galatasaray 3–1-re legyőzte vendégét, a norvég Bodö/Glimtet a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai játéknapján. A másik kora esti mérkőzésen az Athletic Bilbao ugyancsak 3–1-gyel múlta felül az eddig hibátlan Qarabagot – a baszk csapat az első sikerét könyvelte el az idei főtáblán.

Galatasaray–Bodö/Glimt 3–1

Victor Osimhen ráijesztett az isztambuli drukkerekre, már a 2. percben ápolásra szorult, de olyannyira feltámasztották, hogy egy perc elteltével Mario Lemina indításával a leshatárról kiugorva jobbal berúgta a vezető gólt (1–0).

Támadásban maradt a Galata, a kisebb-nagyobb gólszerzési lehetőségek a 33. percig kimaradtak, akkor azonban jött a második Osimhen-gól: a figyelmetlen Fredrik André Björkan rettenetes hazaadása kapóra jött a nigériainak, aki lecsapott a labdára, kicselezte a norvégok kiszolgáltatott kapusát, majd – ezúttal ballal – az üres kapuba lőtt (2–0).

A folytatásban a norvégoknak is nyílt lehetőségük a gólszerzésre: Jens Petter Hauge ziccerből mellé lőtt – a helyzetet a jobbhátvédként játszó Sallai Roland labdavesztése előzte meg –, majd Sondre Brunstad Fet találta el a kapufát.

Elpuskázott norvég helyzettel kezdődött a második félidő, kihagyott törökkel folytatódott, aztán a 60. percben gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés: Osimhen ezúttal a letámadás kulcsfigurájaként labdát szerzett becsúszva, és bár az érkező Yunus Akgün első lövését védte Nyikita Hajkin, a második már a kapuban kötött ki (3–0).

A nem sokkal korábban becserélt Andreas Helmersen fejesével a norvég csapat szépített a 75. percben (3–1), felpaprikázva hajtott az újabb gólokért, de már nem járt sikerrel. A Galatasaray a második győzelmét ünnepelheti, a két döntetlennel érkező Bodö először kapott ki.

Victor Osimhen (jobbra) és Mario Lemina a Galatasaray első gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)

 

Athletic Bilbao–Qarabag 3–1

Szinte még el sem kezdődött a mérkőzés, amikor nagy Qarabag-bedobás után Aitor Paredes és Aymeric Laporte közös szerencsétlenkedése nyomán Leandro Andrade elé pattant a labda, és a zöld-foki-szigeteki válogatott éles szögből, higgadt lövéssel megszerezte a vezetést a vendégeknek (0–1).

Egy kis stat: a hagyományos nagy európai labdarúgókupák történetében Leandro Andrade az első, aki három különböző mérkőzésen is gólt szerzett az első percben. A bilbaói villámrajt előtt a svéd Häcken (2023) és a román FCSB (2025) ellen az Európa-ligában kezdte góllal a meccset.

Miután magukhoz tértek a sokkból, a bilbaóiak nekiláttak vendégeik felőrléséhez: többnyire náluk volt a labda, többször vették célba a kaput. Inaki Williams sérülése sem térítette le őket az útról, és két perccel a kényszerű csere után összejött az egyenlítés: Mikel Jauregizar a saját térfeléről adott remek mélységi passzt Gorka Guruzetának, az Athletic gólgyárosa futás közben igazított kettőt a labdán, majd 16 méterről laposan a kapuba lőtt (1–1).

A második félidőre maradt a döntés, és a 70. perc meg is hozta a hazai publikumot boldoggá tevő megoldást: Roberto Navarro nagyjából öt perce volt a pályán, amikor labdát kapott a bal oldalon, majd a behátráló védője mellett a 16-os vonaláról jobbal gyönyörű gólt lőtt a bal felső sarokba (2–1). Nem sokkal később szinte ugyanonnan Guruzeta is lőtt egy nagyszerű gólt, eldöntve a meccset (3–1).

A Bilbao két vereség után az első győzelmét könyvelte el a mostani alapszakaszban, a Qarabag pedig már nem tartozik a százszázalékosok egyre szűkülő táborába.

Egy kis stat: Gorka Guruzeta a negyedik bilbaói labdarúgó, aki egy BL/BEK-mérkőzésen egynél több gólt szerez. Előtte José Luis Artetxe, Merodio (a Bp. Honvéd ellen duplázott) és Ignacio Uribe került fel erre a dicsőséglistára, mindhárman az 1956–57-es BEK-kiírásban. A bilbaóiaknak a mostani a hatodik idényük az első számú európai klubsorozatban. (Opta, NSO)

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1 (Osimhen 3., 33., Yunus Akgün 60., ill. Helmersen 75.)
Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1 (Guruzeta 40., 88., Navarro 70., ill. Leandro Andrade 1.)

A SZERDAI TOVÁBBI PROGRAM
21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)
21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

    
A CSOPORTKÖR ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Internazionale339–0+99
  3. Arsenal338–0+89
  4. Borussia Dortmund32112–7+57
  5. Manchester City3216–2+47
  6. Bayern München228–2+66
  7. Newcastle United3218–2+66
  8. Real Madrid227–1+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Qarabag3216–5+16
11. Galatasaray3215–6–16
12. PSV Eindhoven31118–6+24
13. Tottenham2113–2+14
14. Marseille2115–2+33
15. FC Bruges2115–3+23
16. Sporting2115–3+23
17. Eintracht Frankfurt2116–603
18. Liverpool2113–303
19. Atlético Madrid3127–8–13
20. Chelsea2112–3–13
21. Athletic Bilbao3124–7–33
22. Atalanta2112–5–33
23. Napoli3124–9–53
24. Royale Union Saint-Gilloise3123–9–63
25. Juventus226–602
26. Bodö/Glimt3215–7–22
27. Pafosz3211–5–42
28. Bayer Leverkusen3215–10–52
29. Monaco2113–6–31
30. Slavia Praha2112–5–31
31. Villarreal3122–5–31
32. Köbenhavn3124–8–41
33. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
34. Kajrat Almati3121–9–81
35. Benfica332–7–50
36. Ajax220–6–60

 

 

Bodö/Glimt Bajnokok Ligája Galatasaray Qarabag Sallai Roland Athletic Bilbao
