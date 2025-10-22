Osimhen remekelt, Sallaiék legyőzték a Bodö/Glimtet a Bajnokok Ligájában
Galatasaray–Bodö/Glimt 3–1
Victor Osimhen ráijesztett az isztambuli drukkerekre, már a 2. percben ápolásra szorult, de olyannyira feltámasztották, hogy egy perc elteltével Mario Lemina indításával a leshatárról kiugorva jobbal berúgta a vezető gólt (1–0).
Támadásban maradt a Galata, a kisebb-nagyobb gólszerzési lehetőségek a 33. percig kimaradtak, akkor azonban jött a második Osimhen-gól: a figyelmetlen Fredrik André Björkan rettenetes hazaadása kapóra jött a nigériainak, aki lecsapott a labdára, kicselezte a norvégok kiszolgáltatott kapusát, majd – ezúttal ballal – az üres kapuba lőtt (2–0).
A folytatásban a norvégoknak is nyílt lehetőségük a gólszerzésre: Jens Petter Hauge ziccerből mellé lőtt – a helyzetet a jobbhátvédként játszó Sallai Roland labdavesztése előzte meg –, majd Sondre Brunstad Fet találta el a kapufát.
Elpuskázott norvég helyzettel kezdődött a második félidő, kihagyott törökkel folytatódott, aztán a 60. percben gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés: Osimhen ezúttal a letámadás kulcsfigurájaként labdát szerzett becsúszva, és bár az érkező Yunus Akgün első lövését védte Nyikita Hajkin, a második már a kapuban kötött ki (3–0).
A nem sokkal korábban becserélt Andreas Helmersen fejesével a norvég csapat szépített a 75. percben (3–1), felpaprikázva hajtott az újabb gólokért, de már nem járt sikerrel. A Galatasaray a második győzelmét ünnepelheti, a két döntetlennel érkező Bodö először kapott ki.
Athletic Bilbao–Qarabag 3–1
Szinte még el sem kezdődött a mérkőzés, amikor nagy Qarabag-bedobás után Aitor Paredes és Aymeric Laporte közös szerencsétlenkedése nyomán Leandro Andrade elé pattant a labda, és a zöld-foki-szigeteki válogatott éles szögből, higgadt lövéssel megszerezte a vezetést a vendégeknek (0–1).
Egy kis stat: a hagyományos nagy európai labdarúgókupák történetében Leandro Andrade az első, aki három különböző mérkőzésen is gólt szerzett az első percben. A bilbaói villámrajt előtt a svéd Häcken (2023) és a román FCSB (2025) ellen az Európa-ligában kezdte góllal a meccset.
Miután magukhoz tértek a sokkból, a bilbaóiak nekiláttak vendégeik felőrléséhez: többnyire náluk volt a labda, többször vették célba a kaput. Inaki Williams sérülése sem térítette le őket az útról, és két perccel a kényszerű csere után összejött az egyenlítés: Mikel Jauregizar a saját térfeléről adott remek mélységi passzt Gorka Guruzetának, az Athletic gólgyárosa futás közben igazított kettőt a labdán, majd 16 méterről laposan a kapuba lőtt (1–1).
A második félidőre maradt a döntés, és a 70. perc meg is hozta a hazai publikumot boldoggá tevő megoldást: Roberto Navarro nagyjából öt perce volt a pályán, amikor labdát kapott a bal oldalon, majd a behátráló védője mellett a 16-os vonaláról jobbal gyönyörű gólt lőtt a bal felső sarokba (2–1). Nem sokkal később szinte ugyanonnan Guruzeta is lőtt egy nagyszerű gólt, eldöntve a meccset (3–1).
A Bilbao két vereség után az első győzelmét könyvelte el a mostani alapszakaszban, a Qarabag pedig már nem tartozik a százszázalékosok egyre szűkülő táborába.
Egy kis stat: Gorka Guruzeta a negyedik bilbaói labdarúgó, aki egy BL/BEK-mérkőzésen egynél több gólt szerez. Előtte José Luis Artetxe, Merodio (a Bp. Honvéd ellen duplázott) és Ignacio Uribe került fel erre a dicsőséglistára, mindhárman az 1956–57-es BEK-kiírásban. A bilbaóiaknak a mostani a hatodik idényük az első számú európai klubsorozatban. (Opta, NSO)
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3–1 (Osimhen 3., 33., Yunus Akgün 60., ill. Helmersen 75.)
Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3–1 (Guruzeta 40., 88., Navarro 70., ill. Leandro Andrade 1.)
A SZERDAI TOVÁBBI PROGRAM
21.00: Chelsea (angol)–Ajax (holland)
21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|3. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|4. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|5. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|6. Bayern München
|2
|2
|–
|–
|8–2
|+6
|6
|7. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|8. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|7–1
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Qarabag
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|11. Galatasaray
|3
|2
|–
|1
|5–6
|–1
|6
|12. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|13. Tottenham
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|14. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|15. FC Bruges
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|16. Sporting
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|17. Eintracht Frankfurt
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|18. Liverpool
|2
|1
|–
|1
|3–3
|0
|3
|19. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|20. Chelsea
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|21. Athletic Bilbao
|3
|1
|–
|2
|4–7
|–3
|3
|22. Atalanta
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|23. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|24. Royale Union Saint-Gilloise
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|25. Juventus
|2
|–
|2
|–
|6–6
|0
|2
|26. Bodö/Glimt
|3
|–
|2
|1
|5–7
|–2
|2
|27. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|28. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|29. Monaco
|2
|–
|1
|1
|3–6
|–3
|1
|30. Slavia Praha
|2
|–
|1
|1
|2–5
|–3
|1
|31. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|32. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|33. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|34. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|35. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|36. Ajax
|2
|–
|–
|2
|0–6
|–6
|0