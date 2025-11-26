Hiába Szoboszlai gólja, a PSV három góllal győzött az Anfielden a BL-alapszakaszban

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–PSV EINDHOVEN (holland) 1–4 (1–1)

Liverpool, Anfield, 59 964 néző. Vezette: Alejandro Hernández (spanyol)

LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté (Chiesa, 76.), Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (Isak, 61.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot

PSV: Kovár – Szalah-Eddin, Gasiorowski, Schouten, Dest – Szaibari, Mauro Júnior, Veerman – Man (Bajraktarevic, 89.), G. Til (Pepi, 70.), Perisic (Driouech, 70.). Vezetőedző: Peter Bosz

Gólszerző: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), G. Til (56.), Driouech (73., 90+1.)

MÁR MEG SEM LEPŐDNEK a Liverpool-szurkolók, ha újabb nehéz nap elé néznek. Szerdán Arne Slot menedzser hullámvölgyben lévő csapata a kifejezetten jó formában lévő PSV-t várta a BL-alapszakaszban, de a városnak az esti mérkőzés előtt még át kellett esnie másfajta traumán: a bírósági tárgyalás második napján hallgatták meg annak a férfinak a vallomását, aki május 26-án a Liverpool bajnoki címét ünneplő utcai parádén a szurkolók közé hajtott gépkocsijával, csaknem száz embert elsodorva. Csak a vakszerencsének köszönhető, hogy senki sem halt meg, de az 54 esztendős Paul Doyle-t így is tizenhét rendbeli szándékos súlyos testi sértés kísérletével és kilenc rendbeli súlyos testi sértés okozásával vádolták meg többek között. A bíróságról napközben kikerülő hírek jobban foglalkoztatták a szurkolókat, mint az esti kezdőcsapat összeállítása, a pubokban kora délutántól összeverődő emberek ugyanis kizárólag a hírcsatornák vonatkozó beszámolóit figyelték, és azt firtatták, a vádlott nem tehet mást, mint elismerni a bűnösségét. Amikor végül kiderült, hogy Paul Doyle minden vádpontban bűnösnek vallja magát, olyan üdvrivalgás fogadták a hírt, mintha csak a Liverpool szerzett volna gólt.

Innentől kezdve viszont már tényleg a futballé lett a főszerep, és a beszélgetések témája arra terelődött, hogy Arne Slot megúszhatja-e a menesztést akkor is, ha PSV győz az Anfieldben. A szurkolók egy része eleve úgy vélekedett, hogy már így is túl sokat néznek el a holland szakvezetőnek, a klub pedig a sajtó egy részén keresztül szivárogtatja ki álláspontját, amely szerint még türelmesek az edzővel szemben – szerintük indokolatlanul.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet a PSV elleni összecsapáson. Bár az előzetes kezdőcsapatban Szoboszlait jobbhátvédnek jelölték, végül a középpályán játszott, Kerkez pozíciója a védelem bal oldalán megkérdőjelezhetetlen volt.

Virgil van Dijk nagy hibája után – kézzel ütött a labdába a 16-oson belül egy szöglet után – már a hatodik percben vezetést szereztek a vendégek. A teljesen jogosan megítélt tizenegyesből a horvát Ivan Perisic lőtte a labdát a kapu bal alsó sarkába. Tíz percig örülhettek a vezetésnek a hollandok. A 16. percben Alexis Mac Allister passza után Cody Gakpo tört be a 16-oson belülre, 14 méterről kapura lőtt. Bár a vendégek kapusa, a cseh Matej Kovár nagyot védett, a labda pechére Szoboszlai Dominik elé pattant, ő pedig 11 méterről, ballal higgadtan lőtt a kapu közepébe. Két perc elteltével már ismét a Liverpool kapujában pihent a labda, de Yarek Gasiorowski nem sokáig örülhetett, hiszen a partjelző egyből emelte zászlaját, ugyanis Iszmael Szaibari leshelyzete előzte meg a találatot. Az első játékrész további része liverpooli fölénnyel telt. A 32. percben Van Dijk járt közel a gólszerzéshez, de egy jobb oldali szöglet után fejese a lécen csattant.

Ezúttal Szoboszlai gólja is kevésnek bizonyult... (Fotó: Getty Images)

A második félidő első lövése Szoboszlai nevéhez fűződött, majd a hollandok percei következtek. A 49. percben Curtis Jones majdnem gólpasszt adott Szaibarinak, de a marokkói emelése után Giorgi Mamardasvili szögletre ütötte a labdát. Az 56. percben már a grúz kapus sem tudott menteni, Mauro Júnior passza után Guus Til Kerkezt megelőzve 11 méterről lőtt a kapu közepébe. Egygólos hátrányban erőteljesen rohamozta a PSV kapuját a hazai csapat, de gólt ismét csak a vendégek tudtak szerezni. A 73. percben a 150. liverpooli mérkőzését játszó Ibrahima Konaté nem tudta kivágni a labdát, Ricardo Pepi betört a 16-oson belülre, 13 méterről a bal kapufára lőtt. A kipattanó Couhaib Driouech elé került, aki öt méterről lőtt a bal alsó sarokba. Kétgólos hátrányban is gőzerővel támadtak a hazaiak, de a hosszabbítás első percében egy labdaszerzés után a vendégek bevitték a kegyelemdöfést. Szaibari indította a jobb szélen Serginho Destet, aki az alapvonalig robogott, majd Driouech-hez passzolt, aki 14 méterről okosan gurított a bal alsó sarokba.

A Liverpool második vereségét szenvedte el a BL-alapszakaszban, hazai pályán egymás után másodszor kapott ki tétmérkőzésen háromgólos különbséggel. A PSV 2008 után nyert ismét angol klubcsapat otthonában európai kupamérkőzésen. 1–4

A csereként beállva két gólt szerző Couahib Driouech számára sokáig emlékezetes marad a mai találkozó (Fotó: Getty Images)