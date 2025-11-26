Nemzeti Sportrádió

Hiába Szoboszlai gólja, a PSV három góllal győzött az Anfielden a BL-alapszakaszban

2025.11.26. 23:00
Erre ki számított? A PSV négy gólt szerzett az Anfielden (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában a Liverpool hazai pályán 4–1-re kikapott a PSV Eindhoventől. Perisic korai góljára még Szoboszlai válaszolt, de ezután már semmi sem jött össze a hazaiaknak. A PSV a második félidőben háromszor is betalált, a Liverpool egymás után másodszor veszített el tétmérkőzést hazai pályán háromgólos különbséggel.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–PSV EINDHOVEN (holland) 1–4 (1–1)
Liverpool, Anfield, 59 964 néző. Vezette: Alejandro Hernández (spanyol)
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté (Chiesa, 76.), Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (Isak, 61.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
PSV: Kovár – Szalah-Eddin, Gasiorowski, Schouten, Dest – Szaibari, Mauro Júnior, Veerman – Man (Bajraktarevic, 89.), G. Til (Pepi, 70.), Perisic (Driouech, 70.). Vezetőedző: Peter Bosz
Gólszerző: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), G. Til (56.), Driouech (73., 90+1.)

MÁR MEG SEM LEPŐDNEK a Liverpool-szurkolók, ha újabb nehéz nap elé néznek. Szerdán Arne Slot menedzser hullámvölgyben lévő csapata a kifejezetten jó formában lévő PSV-t várta a BL-alapszakaszban, de a városnak az esti mérkőzés előtt még át kellett esnie másfajta traumán: a bírósági tárgyalás második napján hallgatták meg annak a férfinak a vallomását, aki május 26-án a Liverpool bajnoki címét ünneplő utcai parádén a szurkolók közé hajtott gépkocsijával, csaknem száz embert elsodorva. Csak a vakszerencsének köszönhető, hogy senki sem halt meg, de az 54 esztendős Paul Doyle-t így is tizenhét rendbeli szándékos súlyos testi sértés kísérletével és kilenc rendbeli súlyos testi sértés okozásával vádolták meg többek között. A bíróságról napközben kikerülő hírek jobban foglalkoztatták a szurkolókat, mint az esti kezdőcsapat összeállítása, a pubokban kora délutántól összeverődő emberek ugyanis kizárólag a hírcsatornák vonatkozó beszámolóit figyelték, és azt firtatták, a vádlott nem tehet mást, mint elismerni a bűnösségét. Amikor végül kiderült, hogy Paul Doyle minden vádpontban bűnösnek vallja magát, olyan üdvrivalgás fogadták a hírt, mintha csak a Liverpool szerzett volna gólt.

Innentől kezdve viszont már tényleg a futballé lett a főszerep, és a beszélgetések témája arra terelődött, hogy Arne Slot megúszhatja-e a menesztést akkor is, ha PSV győz az Anfieldben. A szurkolók egy része eleve úgy vélekedett, hogy már így is túl sokat néznek el a holland szakvezetőnek, a klub pedig a sajtó egy részén keresztül szivárogtatja ki álláspontját, amely szerint még türelmesek az edzővel szemben – szerintük indokolatlanul.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet a PSV elleni összecsapáson. Bár az előzetes kezdőcsapatban Szoboszlait jobbhátvédnek jelölték, végül a középpályán játszott, Kerkez pozíciója a védelem bal oldalán megkérdőjelezhetetlen volt.

Virgil van Dijk nagy hibája után – kézzel ütött a labdába a 16-oson belül egy szöglet után – már a hatodik percben vezetést szereztek a vendégek. A teljesen jogosan megítélt tizenegyesből a horvát Ivan Perisic lőtte a labdát a kapu bal alsó sarkába. Tíz percig örülhettek a vezetésnek a hollandok. A 16. percben Alexis Mac Allister passza után Cody Gakpo tört be a 16-oson belülre, 14 méterről kapura lőtt. Bár a vendégek kapusa, a cseh Matej Kovár nagyot védett, a labda pechére Szoboszlai Dominik elé pattant, ő pedig 11 méterről, ballal higgadtan lőtt a kapu közepébe. Két perc elteltével már ismét a Liverpool kapujában pihent a labda, de Yarek Gasiorowski nem sokáig örülhetett, hiszen a partjelző egyből emelte zászlaját, ugyanis Iszmael Szaibari leshelyzete előzte meg a találatot. Az első játékrész további része liverpooli fölénnyel telt. A 32. percben Van Dijk járt közel a gólszerzéshez, de egy jobb oldali szöglet után fejese a lécen csattant.

Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Ezúttal Szoboszlai gólja is kevésnek bizonyult... (Fotó: Getty Images)

A második félidő első lövése Szoboszlai nevéhez fűződött, majd a hollandok percei következtek. A 49. percben Curtis Jones majdnem gólpasszt adott Szaibarinak, de a marokkói emelése után Giorgi Mamardasvili szögletre ütötte a labdát. Az 56. percben már a grúz kapus sem tudott menteni, Mauro Júnior passza után Guus Til Kerkezt megelőzve 11 méterről lőtt a kapu közepébe. Egygólos hátrányban erőteljesen rohamozta a PSV kapuját a hazai csapat, de gólt ismét csak a vendégek tudtak szerezni. A 73. percben a 150. liverpooli mérkőzését játszó Ibrahima Konaté nem tudta kivágni a labdát, Ricardo Pepi betört a 16-oson belülre, 13 méterről a bal kapufára lőtt. A kipattanó Couhaib Driouech elé került, aki öt méterről lőtt a bal alsó sarokba. Kétgólos hátrányban is gőzerővel támadtak a hazaiak, de a hosszabbítás első percében egy labdaszerzés után a vendégek bevitték a kegyelemdöfést. Szaibari indította a jobb szélen Serginho Destet, aki az alapvonalig robogott, majd Driouech-hez passzolt, aki 14 méterről okosan gurított a bal alsó sarokba.

A Liverpool második vereségét szenvedte el a BL-alapszakaszban, hazai pályán egymás után másodszor kapott ki tétmérkőzésen háromgólos különbséggel. A PSV 2008 után nyert ismét angol klubcsapat otthonában európai kupamérkőzésen. 1–4

Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
A csereként beállva két gólt szerző Couahib Driouech számára sokáig emlékezetes marad a mai találkozó (Fotó: Getty Images)
    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
Ezek is érdekelhetik