BL: Borussia Dortmund–Athetic Bilbao

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
BORUSSIA DORTMUND–ATHLETIC BILBAO 2–1 (1–0) – ÉLŐ!
Dortmund, Signal Iduna Park. Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)
BVB: Kobel – Süle, Anton, Benszebaini – Ryerson, Sabitzer, Jo. Bellingham, Svensson – Adeyemi, Chukwuemeka. Vezetőedző: Niko Kovac
A kispadon: Meyer (kapus), Beier, Brandt, Couto, Gross, F. Nmecha, Schlotterbeck, Fabio Silva
BILBAO: Unai Simon – Gorosabel, Vivian (Laporte, a szünetben), Paredes, Lekue – Jauregizar (Inigo Ruiz, a szünetben), Rego – Inaki Williams (Guruzeta, a szünetben), Navarro, Unai Gomez – Szannadi. Vezetőedző: Ernesto Valverde
A kispadon: Padilla, Mikel Santos (kapusok), Berchiche, Boiro, Adrian Pérez, Sancet, Serrano
Gólszerző: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), ill. Guruzeta (61.)