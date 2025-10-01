Nemzeti Sportrádió

BL: Borussia Dortmund–Athetic Bilbao

Vágólapra másolva!
2025.10.01. 20:49
Fotó: Getty Images
Címkék
BL Borussia Dortmund Athletic Bilbao
A Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában a Borussia Dortmund az Athletic Bilbaót fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, szöveges közvetítésünk segítségével!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
BORUSSIA DORTMUND–ATHLETIC BILBAO 2–1 (1–0) – ÉLŐ!
Dortmund, Signal Iduna Park. Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)
BVB: Kobel – Süle, Anton, Benszebaini – Ryerson, Sabitzer, Jo. Bellingham, Svensson – Adeyemi, Chukwuemeka. Vezetőedző: Niko Kovac
A kispadon: Meyer (kapus), Beier, Brandt, Couto, Gross, F. Nmecha, Schlotterbeck, Fabio Silva
BILBAO: Unai Simon – Gorosabel, Vivian (Laporte, a szünetben), Paredes, Lekue – Jauregizar (Inigo Ruiz, a szünetben), Rego – Inaki Williams (Guruzeta, a szünetben), Navarro, Unai Gomez – Szannadi. Vezetőedző: Ernesto Valverde
A kispadon: Padilla, Mikel Santos (kapusok), Berchiche, Boiro, Adrian Pérez, Sancet, Serrano
Gólszerző: Svensson (28.), Chukwuemeka (50.), ill. Guruzeta (61.)

 

BL Borussia Dortmund Athletic Bilbao
Legfrissebb hírek

Bajnokok Ligája: Barcelona–PSG

Bajnokok Ligája
1 órája

A kettős terhelés és Kevin De Bruyne miatt is egyre több a gond Nápolyban

Bajnokok Ligája
9 órája

A Juventus ellen állíthat be klubrekordot a Villarreal

Bajnokok Ligája
10 órája

Három magyar is a pályán volt, a Liverpool kikapott a Galatától a BL-alapszakaszban

Bajnokok Ligája
23 órája

Mbappé egymaga hármat, a Real Madrid öt gólt vágott a Kajrat Almatinak

Bajnokok Ligája
Tegnap, 20:40

Deco: Nekünk egy játékos sem fog diktálni

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:49

Fociláz a Puskás Arénánál – fergeteges sikert hozott a Nemzeti Sportügynökség ifjúsági tornája

Minden más foci
2025.09.29. 23:20

Szoros meccsen kapott ki Dortmundban a Debrecen a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.28. 15:31
Ezek is érdekelhetik