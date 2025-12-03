Király-kupa: a Betis négy gólt szerezve jutott tovább, a Girona kiesett

A Cultural Leonesa otthonában 4–2-es vereséget szenvedő FC Andorrában Yaakobishvili Antal végig a pályán volt, testvére, a kapus Yaakobishvili Áron nem volt tagja a keretnek.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT – szerdai mérkőzések

CD Cieza (V.)–Levante 0–1

Ourense (III.)–Girona 2–1

Reus FC Reddis (IV.)–Real Sociedad 0–2

Torrent (IV.)–Real Betis 1–4

CD Quintanar del Rey (IV.)–Elche 1–2 – h. u.

Antoniano (IV.)–Villarreal 1–1 – tizenegyesekkel 3–5

CF Talavera (III.)–Málaga (II.) 2–1

Cultural Leonesa (II.)–Andorra (II.) 4–2

Eldense (III.)–Almería (II.) 2–1

Mirandes (II.)–Sporting Gijón (II.) 0–2

Murcia (III.)–Cádiz (II.) 3–2

Pontevedra (III.)–Eibar (II.) 0–3

A vastag betűvel írt csapatok továbbjutottak.