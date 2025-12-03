Nemzeti Sportrádió

Király-kupa: a Betis négy gólt szerezve jutott tovább, a Girona kiesett

2025.12.03. 23:11
Rodrigo Riquelme mesterhármassal segítette tovább a Betist (Fotó: Getty Images)
Villarreal Spanyol Kupa Király-kupa
Az élvonalbeli csapatok közül a Betis, a Real Sociedad és a Levante sikerrel vette a labdarúgó Spanyol Kupa szerdai játéknapját, mindhárman bejutottak a legjobb 32 közé, ellenben a Girona 2–1-re kikapott a harmadik ligás Ourensétől, így kiesett. Némi túlórázás után továbbjutott az Elche és a Villarreal is – utóbbi csak tizenegyesekkel tudta legyűrni negyedik ligás ellenfelét.

A Cultural Leonesa otthonában 4–2-es vereséget szenvedő FC Andorrában Yaakobishvili Antal végig a pályán volt, testvére, a kapus Yaakobishvili Áron nem volt tagja a keretnek.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT – szerdai mérkőzések
CD Cieza (V.)–Levante 0–1
Ourense (III.)–Girona 2–1
Reus FC Reddis (IV.)–Real Sociedad 0–2
Torrent (IV.)–Real Betis 1–4
CD Quintanar del Rey (IV.)–Elche 1–2 – h. u.
Antoniano (IV.)–Villarreal 1–1 – tizenegyesekkel 3–5
CF Talavera (III.)–Málaga (II.) 2–1
Cultural Leonesa (II.)–Andorra (II.) 4–2
Eldense (III.)–Almería (II.) 2–1
Mirandes (II.)–Sporting Gijón (II.) 0–2
Murcia (III.)–Cádiz (II.) 3–2
Pontevedra (III.)–Eibar (II.) 0–3

A vastag betűvel írt csapatok továbbjutottak.

 

