A Leverkusen pontot mentett Dániában, a Bruges négy gólt vágott a Monacónak

FC Bruges–Monaco 4–1

A hercegségbeliek korán vezetéshez juthattak volna, mivel a BL-győztes Simon Mignolet elütötte Mika Bierethet a tizenhatoson belül, ám a 37 éves kapus javította a hibáját, megfogta Maghnes Akliouche gyenge, bal alsó felé tartó lövését. Aztán a Bruges elveszítette a kapusát, Mignolet sérülés miatt elhagyta a pályát, viszont az őt pótló Nordin Jackersnek nem igazán akadt dolga, mivel a belgák átvették az irányítást. Egyre jobban érett a hazai vezetés, a 24. percben Nicolo Tresoldi fejelt a bal alsó mellé, három percre rá bravúrral védte a lövését Philipp Köhn, Hrisztosz Colisz próbálkozását pedig Eric Dier blokkolta.

Ezt követően 11 perc alatt háromszor betalált a belga csapat. Előbb Hans Vanaken ugratta Tresoldit, aki a jobb alsóba pöckölte a labdát, majd Alekszandar Sztankovics fejesét még védte Köhn, de utána Carlos Forbs centerezett, Raphael Onyedika pedig a kapuba talált, és ezt követte Vanaken gólja, aki a lecsorgót kapásból a kapu jobb oldalába lőtte 11 méterről.

A Monaco nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez, sőt, még a Bruges-nek voltak helyzetei. A második játékrész elején Sztankovics fejelt tisztán a kapu mellé, a félidő közepén pedig Colisz tekerése után haladt el a bal kapufa mellett nem sokkal a labda. A 75. percben megérkezett a negyedik hazai gól, Joaquin Seys labdája találta meg Mamadou Diakhont, aki tolt kettőt rajta, majd 10 méterről a kapu jobb oldalába helyezett. A vendégek mentek előre a szépítésért, ez a 91. percben csak összejött, egy szöglet után Ansu Fatihoz került a labda, akinek a lövése utat talált a védők között a kapuba.

FC Köbenhavn–Bayer Leverkusen 2–2

A Bayer a 2014–2015-ös BL-selejtező playoffkörében kettős győzelemmel búcsúztatta a Köbenhavnt, ezúttal viszont a dánok szereztek vezetést, és közel jártak hozzá, hogy tovább is növeljék előnyüket. A 9. percben született meg a meccs első gólja, Eliasz Asuri beérte a hosszúnak tűnő labdát, majd jól centerezett, Jordan Larsson pedig hét méterről a kapu bal oldalába pörgetett. Egy veszélyes momentuma volt a német csapatnak, amikor Alejandro Grimaldo szabadrúgásból a bal felső fölé tekert. Aztán az 55-szörös norvég válogatott Mohamed Elyounoussi lecsúszott beadása csattant a léc tetején, a félidő végén pedig Mark Flekkennek kellett bravúrt bemutatni, jobb kézzel belekapott Youssoufa Moukoko lövésébe, így ezt is megúszta a Leverkusen.

A második félidőben már sokkal többször tudott veszélyeztetni a vendégcsapat, bár Flekkennek is akadt dolga, mivel együttese egyre jobban kitámadott. A németektől Eliessz Ben Szegir a kapufát találta el, majd Patrik Schick ziccerénél védett nagyot Dominik Kotarski, a 82. percben viszont már jött az egyenlítés. Grimaldo ismét szabadrúgást végezhetett el, és 23 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felsőbe. Nem sokáig maradt döntetlen az állás, öt perccel később Rodrigo Huescas beemelte a labdát, az üresen érkező Robert pedig a kapu jobb oldalába fejelt. A „gyógyszergyáriak” aztán csak megmentettek egy pontot, méghozzá egy öngóllal: Claudio Echeverri tette be a labdát középre, és az Pantelisz Hadzidiakoszról a saját kapujába pattant.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

FC Bruges (belga)–Monaco (francia) 4–1 (Tresoldi 32., Onyedika 39., Vanaken 43., Diakhon 75., ill. Ansu Fati 90+1.)

FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német) 2–2 (J. Larsson 9., Robert 87., ill. Grimaldo 82., Hadzidiakosz 90+1. – öngól)

Később

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!