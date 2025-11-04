Bajnokok Ligája: PSG–Bayern München

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Paris SG (francia)–Bayern München (német) 0–2 (0–2) – élőben az NSO-n!
Párizs, Parc de Princes. V: Mariani (olasz)
Paris SG: Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45+7.), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián (Joao Neves, 66.), Vitinha, Zaire-Emery – Kvarachelia, O. Dembelé (Li Kang In, 25.), B. Barcola (Goncalo Ramos, 66.). Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Rafa Marin (k.), Szafonov (k.), Lucas Hernández, Beraldo, Mbaye, Ndjantou
Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Bischof, a szünetben), Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
A kispadon: Ulreich (k.), Urbig (k.), Boey, Raphael Guerreiro, Kim Min Dzse, Goretzka, L. Karl, Nicolas Jackson
A kispadon: Luis Díaz (4., 32.)
Kiállítva: Luis Díaz (45+7.)