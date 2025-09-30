Három magyar is a pályán volt, a Liverpool kikapott a Galatától

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

GALATASARAY (török)–LIVERPOOL (angol) 1–0 (1–0)

Isztambul, Rams Park. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák

GALATASARAY: U. Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Lemina, L. Torreira, Gündogan (Gabriel Sara, 75.) – Akgün (Sallai, 72.), Osimhen (Icardi, 72.), B. A. Yilmaz (Elmali, 85.). Vezetőedző: Okan Buruk

LIVERPOOL: Alisson (Mamardasvili, 55.) – J. Frimpong (C. Bradley, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch (Isak, 62.), C. Jones – Wirtz, Ekitiké (A. Mac Allister, 68.), Gakpo (Szalah, 62.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Osimhen (16. – 11-esből)

Magyaros találkozóként harangoztuk be a Galatasaray–Liverpool mérkőzést, de három honfitársukból csak kettő került be a kezdőcsapatba. Az angoloknál Kerkez Milosnak és Szoboszlai Dominiknak is bizalmat szavazott Arne Slot menedzser, a hazaiaknál Sallai Roland a kispadon kapott helyet. Ez meglepetés volt, a 28 éves magyar szélső ugyanis ezt megelőzően az idény mind a nyolc tétmérkőzésén kezdett.

Az első nagy helyzet a törökök előtt adódott, két perc sem telt el az összecsapásból, és Baris Yilmaz húzott el az ismét jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik mellett, Alisson azonban védeni tudott. Negyedóra elteltével ismét ők csaptak össze, és ebből már jobban jöttek ki a törökök. A magyar középpályás odaütött a tizenhatoson belül a török szélsőnek, a játékvezető által jogosan megítélt tizenegyest pedig Victor Osimhen a kapu közepébe lőtte. Jobban játszott, és megérdemelten vezetett egy félidő után a Galatasaray, a vendégek szemlátomást nem találták a ritmust, és a védelmük is sebezhetőnek tűnt.

A második félidő elején Hugo Etikité próbálta közelről a kapuba sarkazni a labdát, majd nem sokkal később Osimhen került nagy helyzetbe, ám nem tudott duplázni. Egy óra elteltével hármat is cseréltek az angolok, akik nyilvánvalóan abban bíztak, hogy Mohamed Szalah és Alexander Isak beállása lendületet ad az addigi halovány támadójátéknak. A hazaiaknál az utolsó húsz percre beállt Sallai Roland is, így a hajrában valóban három magyar labdarúgó volt egyszerre a pályán. Úgy tűnt, a Liverpool a folytatásban tizenegyest kap, de a játékvezető a VAR közbenjárására visszavonta, a „vörösök” így meglepetésre kikaptak Isztambulban. 1–0