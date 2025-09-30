Nemzeti Sportrádió

Három magyar is a pályán volt, a Liverpool kikapott a Galatától

2025.09.30. 23:01
Kerkez Milos (jobbra) végig a pályán volt Isztambulban (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Liverpool 1–0-ra kikapott a török Galatasaray otthonában. A találkozón Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, Sallai Roland csereként kapott lehetőséget. A törökök a végig agilis nigériai támadó, Victor Osimhen találatával szerezték meg a vezetést az első félidő elején, majd előnyüket egészen a lefújásig megtartották.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GALATASARAY (török)–LIVERPOOL (angol) 1–0 (1–0)
Isztambul, Rams Park. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák
GALATASARAY: U. Cakir – Singo, D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – Lemina, L. Torreira, Gündogan (Gabriel Sara, 75.) – Akgün (Sallai, 72.), Osimhen (Icardi, 72.), B. A. Yilmaz (Elmali, 85.). Vezetőedző: Okan Buruk
LIVERPOOL: Alisson (Mamardasvili, 55.) – J. Frimpong (C. Bradley, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch (Isak, 62.), C. Jones – Wirtz, Ekitiké (A. Mac Allister, 68.), Gakpo (Szalah, 62.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Osimhen (16. – 11-esből)

Magyaros találkozóként harangoztuk be a Galatasaray–Liverpool mérkőzést, de három honfitársukból csak kettő került be a kezdőcsapatba. Az angoloknál Kerkez Milosnak és Szoboszlai Dominiknak is bizalmat szavazott Arne Slot menedzser, a hazaiaknál Sallai Roland a kispadon kapott helyet. Ez meglepetés volt, a 28 éves magyar szélső ugyanis ezt megelőzően az idény mind a nyolc tétmérkőzésén kezdett.

Az első nagy helyzet a törökök előtt adódott, két perc sem telt el az összecsapásból, és Baris Yilmaz húzott el az ismét jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik mellett, Alisson azonban védeni tudott. Negyedóra elteltével ismét ők csaptak össze, és ebből már jobban jöttek ki a törökök. A magyar középpályás odaütött a tizenhatoson belül a török szélsőnek, a játékvezető által jogosan megítélt tizenegyest pedig Victor Osimhen a kapu közepébe lőtte. Jobban játszott, és megérdemelten vezetett egy félidő után a Galatasaray, a vendégek szemlátomást nem találták a ritmust, és a védelmük is sebezhetőnek tűnt.

A második félidő elején Hugo Etikité próbálta közelről a kapuba sarkazni a labdát, majd nem sokkal később Osimhen került nagy helyzetbe, ám nem tudott duplázni. Egy óra elteltével hármat is cseréltek az angolok, akik nyilvánvalóan abban bíztak, hogy Mohamed Szalah és Alexander Isak beállása lendületet ad az addigi halovány támadójátéknak. A hazaiaknál az utolsó húsz percre beállt Sallai Roland is, így a hajrában valóban három magyar labdarúgó volt egyszerre a pályán. Úgy tűnt, a Liverpool a folytatásban tizenegyest kap, de a játékvezető a VAR közbenjárására visszavonta, a „vörösök” így meglepetésre kikaptak Isztambulban. 1–0

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München228–2+66
  2. Real Madrid227–1+66
  3. Internazionale225–0+56
  4. Tottenham2113–2+14
  5. Paris SG114–0+43
  6. Atlético Madrid2117–4+33
  7. Marseille2115–2+33
  8. Sporting114–1+33
  9. FC Bruges2115–3+23
10. Royale Union SG113–1+23
11. Arsenal112–0+23
12. Manchester City112–0+23
13. Qarabag113–2+13
14. Barcelona112–1+13
15. Eintracht Frankfurt2116–603
16. Liverpool2113–303
17. Chelsea2112–3–13
18. Galatasaray2112–5–33
19. Atalanta2112–5–33
20. Bodö/Glimt224–402
21. Borussia Dortmund114–401
22. Juventus114–401
23. Bayer Leverkusen112–201
24. Köbenhavn112–201
25. Olympiakosz Pireusz110–001
26. Slavia Praha2112–5–31
27. Pafosz2111–5–41
28. Newcastle United111–2–10
29. Villarreal110–1–10
30. Benfica222–4–20
31. PSV Eindhoven111–3–20
32. Athletic Bilbao110–2–20
33. Napoli110–2–20
34. Monaco111–4–30
35. Ajax220–6–60
36. Kajrat Almati221–9–80

 

 

PERCRŐL PERCRE

