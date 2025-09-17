Bő órányi emberelőnyben sem tudta legyűrni az Olympiakosz a Pafoszt

OLYMPIAKOSZ (görög)–PAFOSZ (ciprusi)

Még úgy is a jóval több rutinnal rendelkező Olympiakosz volt a Kovács István által vezetett Pafosz elleni mérkőzés esélyese, hogy az Európa-liga-győztes José Luis Mendilibar számos meghatározó játékosára sem számíthatott a ciprusiak ellen, így például Rémy Cabella, Gelson Martins, Roman Jaremcsuk vagy éppen Yusuf Yazici sem volt bevethető, miközben az Intertől megszerzett Mehdi Taremi is csak a kispadon kezdett.

A mérkőzés az erőviszonyoknak megfelelően görög dominanciát hozott, de a kapura az első félórában egyik csapat sem volt veszélyes. Nem úgy egymásra, ugyanis a ciprusiaktól Bruno már a 26. percben összeszedett két sárga lapot. Nem elég, hogy balszélsőjét elvesztette a Pafosz, ezután a veterán brazil védőt, David Luizt és Landry Dimatát is le kellett cserélnie még a szünet előtt.

Fordulás után a görögök még magasabb fokozatba kapcsoltak, rengeteg lövéssel próbálkoztak, de ezek közül kevés találta el a hősiesen küzdő, de helyzetig alig eljutó Pafosz kapuját. Mendilibar cserékkel is próbált frissíteni, viszont Mehdi Taremiék beállása sem hozott érdemi változást, a Pafosz pedig kihúzta gól nélkül az emberhátrányt. 0–0

SLAVIA PRAHA (cseh)–BODÖ/GLIMT (norvég)

A cseh bajnokságot nyolc forduló után hat győzelemmel és két döntetlennel, veretlenül vezető Slavia nem számíthatott könnyű meccsre a norvég éllovas ellen, pláne, hogy a prágaiak nagyon korán elvesztették a cseh válogatott védőt, Tomas Holest. A mérkőzés elején valamivel veszélyesebb is volt a Bodö/Glimt, de helyzeteivel a hazai csapat élt jobban és egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Youssoupha Mbodji az üresen tátongó kapuba pofozta a labdát.

A norvégok ezután próbáltak ritmust váltani, akadt is néhány ígéretes lövésük, de a szünet előtt majdnem még nagyobb bajba kerültek, amikor egy hazai beadás után egy norvég védő kezére pattant a labda, ám a játékvezető hosszas videózás után nem ítélt büntetőt, még annak ellenére sem, hogy a „vétkes” Haitam Aleesami keze finoman fogalmazva sem volt a teste mellett. A második játékrész Slavia-helyzettel kezdődött, ám nem sokkal később a Bodö/Glimt egyenlíthetett volnaamikor közel három percig tartó videózás után jutottak büntetőhöz a vendégek, de Kasper Högh rendkívül gyengén rúgott tizenegyesét védte Jindrich Stanek kapus.

Ez pedig lökést adott a hazaiaknak, akik ezután jóval közelebb álltak a második gólhoz, de azt csak a 74. percben tudták megszerezni az elsőhöz kísértetiesen hasonló akció után: Lukas Provod jobb oldali beadása után ismét Mbodji érkezett a hosszún. Erre már tudott válaszolni a norvég csapat, amely négy perccel később Daniel Bassi révén szépített. Sőt, a végjátékban óriási erőket mozgósított a Bodö/Glimt, amely a rendes játékidő utolsó percében Sondre Fet remekbeszabott átlövésével egyenlített, amely után újabb gól már nem született, így a norvégok elhibázott tizenegyesük ellenére ledolgozták kétgólos hátrányukat és egy ponttal térnek haza Prágából.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 0–0

Kiállítva: Bruno (26., Pafosz)

Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2–2 (Mbodji 22., 74., ill. Bassi 78., Fet 90.)

KÉSŐBB

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Szeptember 18., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3 (Barrenechea 6. Pavlidisz 16., ill. L. Andrade 30., Durán 48., Kascsuk 86.)

Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1–0 (L. Júnior 4. – öngól)

PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3 (R. van Bommel 90., ill. Promise 9. – 11-esből, Ait El Hadj 39., K. Mac Allister 81.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0–2 (Martinelli 72., Trossard 87.)

Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4 (Yildiz 63., Vlahovics 67., 90+4., L. Kelly 90+6., ill. Adeyemi 52., F. Nmecha 65., Yan Couto 74., Benszebaini 86. – 11-esből)

Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (K. Mbappé 28., 82. – mindkettőt 11-esből, ill. Weah 23.)