Sorozatban harmadszor nyert a Barcelona otthonában a PSG!

2025.10.01. 22:52
Ramos eldöntötte a mérkőzést (Fotó: AFP)
BL BL-alapszakasz Barcelona PSG
A labdarúgó Bajnokok Ligájában Barcelona 2–1-re kikapott odahaza a Paris Saint-Germaintől.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2 (1–1)
Barcelona, Olimpiai Stadion, 55 000 néző. Vezette: M. Oliver (angol)
Barcelona: Szczesny – Koundé, Eric García (Christensen, 86.), Cubarsí, Gerard Martín (A. Baldé, 72.) – F. de Jong, Pedri (Bernal, 79.) – Yamal, Olmo (Casado, 72.), Rashford (Lewandowski, 72.) – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabián (Goncalo Ramos, 73.) – Mbaye (Lucas Hernandez, 65.), Mayulu (Li Kang In, 80.), Barcola (Ndjantou, 80.). Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Ferran Torres (19.), ill. Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)

Az Inter és a Real Madrid szurkolóit leszámítva a nemzetközi futballközvélemény zöme minden bizonnyal egyetért azzal, hogy ez a párosítás lett volna az igazi döntő májusban az előző Bajnokok Ligája-idény végén. Jóllehet, a naptári évben korábban verhetetlennek tűnő Paris Saint-Germain páncélzatán mintha repedések tűntek volna fel az utóbbi időben – vereség a Chelsea elleni, nyári klub-világbajnoki döntőben (0–3), de még szembetűnőbb szeptember végi marseille-i betli (0–1) az ősi rivális OM-mel szemben a Ligue 1-ben –, miközben a Barcelona, ha nem is könnyedén, hozza a tőle elvárható erődemonstrációkat.

Persze mindkét oldalon akadnak nehézségek, a katalánok például továbbra is pénzszűkében vannak, a felújítás alatt álló stadionjukba, a Camp Nouba továbbra sem költözhetnek vissza (a BL-címvédőt az Olimpiai Stadionban fogadták), és a hiányzók névsora (Marc-André ter Stegen, Gavi, Joan García, Fermín López, Raphinha) is tekintélyes volt a meccs előtt. De akkor mit mondhattak volna a párizsiak? A végtelenbe nyúló 2024–2025-ös idényt követően szinte nem volt felkészülési időszakuk, a friss aranylabdás, nem mellesleg, exbarcás Ousmane Dembélé mellett pedig Désiré Doué, Marquinhos és Hvicsa Kvarachelia sem állt Luis Enrique edző rendelkezésére.

Fotó: AFP

Külön pikantériát adott a meccsnek, hogy az egykori Barcelona-bálvány, Luís Figo, akiből 2000-ben örök áruló lett, amikor a Real Madridhoz igazolt, az UEFA képviseletében szintén kilátogatott a stadionba, és szinte még akkor is többen voltak ővele elfoglalva, amikor a csapatok már a kifutottak a gyepre melegíteni.

Természetesen, amint elkezdődött a mérkőzés, már a jelen játékosai váltak főszereplőkké, és senkit sem lepett meg, hogy Lamine Yamal vétette észre elsőként magát egy mesteri, bal külsővel adott tűpontos indítással, és bár Ferran Torres már Lucas Chevalier kapus mellett is elvitte a labdát, Ilja Zabarnij bevetődve mentett a gólvonal előtt. Pár perccel később viszont Torres már nem kegyelmezett egy sakk-mattig kijátszott szituáció végén, és az addig sem visszahúzódó csapatok máris berendezkedhettek egy nyílt sisakos meccsre.

Igaz, a hátrányba kerülő PSG csak a félidő második felére tudta igazán összeszedni magát, de a BL-döntőben is eredményes Senny Mayulu így is kiegyenlített a szünet előtt, köszönhetően a mezőny talán legjobb teljesítményét nyújtó Nuno Mendes előkészítésének.

Fotó: AFP

A fordulást követően valamelyest visszavettek a csapatok – eleinte a PSG, a játékrész derekán pedig a Barcelona játszott veszélyesebben, mindkettő többnyire kontrából, de kihagyhatatlan helyzet egyik kapu előtt sem adódott. A visszaérő Asraf Hakimi blokkolt Dani Olmo lövésénél, a hajrában Li Kang In a jobb kapufát találta el, majd a 90. percben a csereként beálló Goncalo Ramos eldöntötte a mérkőzést a párizsiak javára.

Sorozatban harmadszor nyert a Barcelona otthonában a PSG – ilyen nem fordult elő a katalánokkal az európai kupákban más látogatóval szemben!

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Bayern München228–2+66
2. Real Madrid227–1+66
3. Paris SG226–1+56
4. Internazionale225–0+56
5. Arsenal224–0+46
6. Qarabag225–2+36
7. Borussia Dortmund2118–5+34
8. Manchester City2114–2+24
9. Tottenham2113–2+14
10. Atlético Madrid2117–4+33
11. Newcastle United2115–2+33
12. Marseille2115–2+33
13. FC Bruges2115–3+23
14. Sporting2115–3+23
15. Eintracht Frankfurt2116–603
16. Barcelona2113–303
17. Liverpool2113–303
18. Chelsea2112–3–13
19. Napoli2112–3–13
20. Royale Union Saint-Gilloise2113–5–23
21. Galatasaray2112–5–33
22. Atalanta2112–5–33
23. Juventus226–602
24. Bodö/Glimt224–402
25. Bayer Leverkusen223–302
26. Villarreal2112–3–11
27. PSV Eindhoven2112–4–21
28. Köbenhavn2112–4–21
29. Olympiakosz2110–2–21
30. Monaco2113–6–31
31. Slavia Praha2112–5–31
32. Pafosz2111–5–41
33. Benfica222–4–20
34. Athletic Bilbao221–6–50
35. Ajax220–6–60
36. Kajrat Almati221–9–80

 

 

