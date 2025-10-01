Sorozatban harmadszor nyert a Barcelona otthonában a PSG!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2 (1–1)

Barcelona, Olimpiai Stadion, 55 000 néző. Vezette: M. Oliver (angol)

Barcelona: Szczesny – Koundé, Eric García (Christensen, 86.), Cubarsí, Gerard Martín (A. Baldé, 72.) – F. de Jong, Pedri (Bernal, 79.) – Yamal, Olmo (Casado, 72.), Rashford (Lewandowski, 72.) – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabián (Goncalo Ramos, 73.) – Mbaye (Lucas Hernandez, 65.), Mayulu (Li Kang In, 80.), Barcola (Ndjantou, 80.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Ferran Torres (19.), ill. Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)

Az Inter és a Real Madrid szurkolóit leszámítva a nemzetközi futballközvélemény zöme minden bizonnyal egyetért azzal, hogy ez a párosítás lett volna az igazi döntő májusban az előző Bajnokok Ligája-idény végén. Jóllehet, a naptári évben korábban verhetetlennek tűnő Paris Saint-Germain páncélzatán mintha repedések tűntek volna fel az utóbbi időben – vereség a Chelsea elleni, nyári klub-világbajnoki döntőben (0–3), de még szembetűnőbb szeptember végi marseille-i betli (0–1) az ősi rivális OM-mel szemben a Ligue 1-ben –, miközben a Barcelona, ha nem is könnyedén, hozza a tőle elvárható erődemonstrációkat.

Persze mindkét oldalon akadnak nehézségek, a katalánok például továbbra is pénzszűkében vannak, a felújítás alatt álló stadionjukba, a Camp Nouba továbbra sem költözhetnek vissza (a BL-címvédőt az Olimpiai Stadionban fogadták), és a hiányzók névsora (Marc-André ter Stegen, Gavi, Joan García, Fermín López, Raphinha) is tekintélyes volt a meccs előtt. De akkor mit mondhattak volna a párizsiak? A végtelenbe nyúló 2024–2025-ös idényt követően szinte nem volt felkészülési időszakuk, a friss aranylabdás, nem mellesleg, exbarcás Ousmane Dembélé mellett pedig Désiré Doué, Marquinhos és Hvicsa Kvarachelia sem állt Luis Enrique edző rendelkezésére.

Fotó: AFP

Külön pikantériát adott a meccsnek, hogy az egykori Barcelona-bálvány, Luís Figo, akiből 2000-ben örök áruló lett, amikor a Real Madridhoz igazolt, az UEFA képviseletében szintén kilátogatott a stadionba, és szinte még akkor is többen voltak ővele elfoglalva, amikor a csapatok már a kifutottak a gyepre melegíteni.

Természetesen, amint elkezdődött a mérkőzés, már a jelen játékosai váltak főszereplőkké, és senkit sem lepett meg, hogy Lamine Yamal vétette észre elsőként magát egy mesteri, bal külsővel adott tűpontos indítással, és bár Ferran Torres már Lucas Chevalier kapus mellett is elvitte a labdát, Ilja Zabarnij bevetődve mentett a gólvonal előtt. Pár perccel később viszont Torres már nem kegyelmezett egy sakk-mattig kijátszott szituáció végén, és az addig sem visszahúzódó csapatok máris berendezkedhettek egy nyílt sisakos meccsre.

Igaz, a hátrányba kerülő PSG csak a félidő második felére tudta igazán összeszedni magát, de a BL-döntőben is eredményes Senny Mayulu így is kiegyenlített a szünet előtt, köszönhetően a mezőny talán legjobb teljesítményét nyújtó Nuno Mendes előkészítésének.

Fotó: AFP

A fordulást követően valamelyest visszavettek a csapatok – eleinte a PSG, a játékrész derekán pedig a Barcelona játszott veszélyesebben, mindkettő többnyire kontrából, de kihagyhatatlan helyzet egyik kapu előtt sem adódott. A visszaérő Asraf Hakimi blokkolt Dani Olmo lövésénél, a hajrában Li Kang In a jobb kapufát találta el, majd a 90. percben a csereként beálló Goncalo Ramos eldöntötte a mérkőzést a párizsiak javára.

Sorozatban harmadszor nyert a Barcelona otthonában a PSG – ilyen nem fordult elő a katalánokkal az európai kupákban más látogatóval szemben!