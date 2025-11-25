A Marseille-nek Aubameyang, a Napolinak McTominay volt a nyerőembere

MARSEILLE (francia)–NEWCASTLE (angol)

Két, teljesen ellentétes idényt futó csapat csapott össze, a Ligue 1-ben a PSG-vel versenyt futó Marseille a BL-ben egyelőre szenved, egy győzelemnél és három vereségnél járt a meccs előtt, míg vendége, a Newcastle az európai porondon remekel, s most negyedik győzelmére hajtott, miközben a Premier League-ben csak a 14. helyen áll. Az OM történetének 250. európai kupameccsén azonban így is a „szarkák” voltak valamivel esélyesebbek. Jól is kezdett Eddie Howe csapata, amely a hétvégén a Manchester City ellen duplázó Harvey Barnes góljával szerzett vezetést a 6. percben. Ezután is inkább az angoloknak voltak lehetőségei, de szépen lassan az Olympique is ébredezett, Igor Paixao, Mason Greenwood és Pierre-Emerick Aubameyang is célba vette Nick Pope kapuját, igaz, a szünet előtti pillanatokban a Newcastle, pontosabban Anthony Gordon nagy lehetőséget szalasztott el.

A második játékrész pocsékul indult Pope kapitális hibája miatt a vendégeknek, a kapus ugyanis nagyon rosszul jött ki Darryl Bakola kiugratására, a labdára Aubameyang lecsapott, és bevette az üresen tátongó kaput. Sőt, néhány perccel később a gaboni az állást is megfordította, amikor kiválóan érkezett a rövidre Tim Weah jobb oldali beadására. A Newcastle, bár próbált felpörögni, érezhetően nem tudta a mérkőzés elején mutatott játékát hozni. Eddie Howe ötöt is cserélt, de Anthony Elanga, Nick Woltemade és Jacob Ramsey érkezése után sem tudtak a „szarkák” nagy veszélyt teremteni Gerónimo Rulli kapujára, így az OM győzelemmel ünnepelte története 250. európai kupameccsét. 2–1

NAPOLI (olasz)–QARABAG (azeri)

Bár első ránézésre egyértelműnek tűnt, hogy a Serie A-ban harmadik Napoli még Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour és Leonardo Spinazzola hiányában is esélyese a Qarabag elleni meccsnek, az olaszok két vereség mellett eddig csak négy pontot szereztek a BL-ben, miközben az azeriek nem kis meglepetésre már két sikernél és egy döntetlennél jártak.

Eleinte nem is találtak fogást a nápolyiak a Qarabagon, amelynek kapujára csak két lövés érkezett a szünetig. Ellenben a fordulás után nagy lehetőséggel folytatta a meccset a vendéglátó, amely érezhetően ritmust váltott, és rendkívül közel került a vezető gólhoz is, de Rasmus Höjlund pocsék tizenegyesét védte Mateusz Kochalski, a Qarabag lengyel kapusa. Tíz perccel később mégis góllá érett a nápolyi fölény, Scott McTominay sokadszor bizonyult nyerőembernek, pláne, hogy a 66. percben szerzett gólja után a 72.-ben az ő lövésébe ért bele szerencsétlenül Marko Jankovics, akiről saját kapujába pattant a labda. Ez eldöntötte a három pont sorsát, amivel a Napoli nagyot lépett előre. 2–0

SLAVIA PRAHA (cseh)–ATHLETIC BILBAO (spanyol)

Az Intertől és az Arsenaltól is sima vereséget szenvedő, de a Bodö/Glimttől és az Atalantától is pontot csenő Slavia Praha hazai pályán szerezhette meg első sikerét a BL ligaszakaszában, s erre minden esélye is megvolt a La Ligában az elmúlt hetekben botladozó és a BL-ben is csak egy – Qarabag elleni – sikernél járó Athletic Bilbao ellen. Ugyanakkor a csapatok kissé kioltották egymást, az első félidő mindössze három valamirevaló próbálkozást hozott.

A fordulás után az addigi kiegyenlített csatából Bilbao-egykapuzás lett, a baszkok a második félidő elején nagy nyomást helyeztek a Slavia kapujára, de Jindrich Stanek kapus eszén nem tudtak túljárni. A Bilbao támadói becsülettel próbálkoztak, hiányzott azonban belőlük az átütőerő, így csak egy ponttal távoztak Prágából. 0–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) 2–1 (Aubameyang 46., 50., ill. Barnes 6.)

Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol) 0–0

Napoli (olasz)–Qarabag (azeri) 2–0 (McTominay 66., Jankovics 72. – öngól)

A JÁTÉKNAP TÖBBI MÉRKŐZÉSÉN

Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0

Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 2–3

Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 4–0

Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1

Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2

November 26., szerda

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)