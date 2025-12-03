Megvertük a románokat, nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

Magyarország–Románia 34–29 (18–16)

Rotterdam, 550 néző. Vezette: Jovandics, Szekulics (szerbek)

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 3, KLUJBER 7 (2), VÁMOS P. 5, TÓVIZI 5, KUCZORA 4, Márton G. 3. Csere: JANURIK (kapus), Papp N., Simon P. 1, Faragó Lea 1, Bordás R. 1, Kovács Anett, Hársfalvi 1, ALBEK 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

ROMÁNIA: Dumanska – Seraficeanu 2, Rosu 4, OSTASE 5, Skrobic, BOICIUC 4, Dumitrascu 1. Csere: CURMENT (kapus), Laslo, GROZAV 7 (3), Vasiliu, Mihai 3, Popa 1, Necula, El-Gaoui 1, Kerekes 1. Szövetségi kapitány: Ovidiu Mihai Mihaila

Az eredmény alakulása. 9. perc: 6–5. 15. p.: 10–5. 20. p.: 13–7. 22. p.: 13–11. 27. p.: 17–13. 37. p.: 20–19. 45. p.: 25–22. 53. p.: 29–24. 57. p.: 30–28

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

Több mint százszor hozta össze a sors Magyarországot és Romániát női kézilabdában az 1961 óta eltelt hat és fél évtizedben. A mérlegünk (59 győzelem, 9 döntetlen, 34 vereség) és a legutóbbi emlékünk is pozitív ellene, a 2024-es Európa-bajnokságon Debrecenben 37–29-re megnyert középdöntős találkozó óta nem sokat változtak az erőviszonyok, így a legújabb fejezetet is optimistán várhattuk.

Míg a rivális már a csoportkörben is Rotterdamban játszott, a mieinknek kedden át kellett utazniuk oda ’s-Hertogenboschból. Szerencsére itt már csak az ország méretéből fakadóan sem kell valami óriási túrára gondolni, nagyjából másfél óra a távolság a két helyszín között.

A középdöntő előtt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány változtatni kényszerült a keretén: Grosch Vivien izomsérülést szenvedett, ezért a középdöntőben Kovács Anettnek (aki a vb első szakaszáról szintén sérülés miatt maradt le) kell Falusi-Udvardi Laurával közösen megoldania a jobbszélsőposztot. A 16-os meccskeretből a kapus Bukovszky Anna és a beálló Szmolek Apollónia maradt ki.

(Fotó: Árvai Károly)

Az Ahoy Arénában annyi helyiség van, hogy némi túlzással akár egy Grand Slam-tenisztornát is megrendezhetnének benne, ezekben a napokban a kézilabdával párhuzamosan a pályakerékpár szerelmeseit is kiszolgálja. A főbejárattól nagyjából hét-nyolc perc sétára lévő teremben rendezték be a vb fő helyszínét, a 9000 férőhelyes mobil lelátók többnyire lila fényben pompáznak, hogy a játékosok a normális megvilágításban még inkább tündököljenek.

Már az első pillanatban magához ragadta a kezdeményezést Eb-bronzérmes csapatunk, Kuczora Csenge volt az, aki nagy gólokat szerzett, az első tíz percben hármat is. A meccs ritmusát mi diktáltuk, emellett a védőfalunknak is sikerült a Szemerey Zsófinak legkedvezőbb pozíciókba vezetni az ellenfél támadásbefejezéseit. A 100. válogatott mérkőzésén pályára lépő Vámos Petra jól szervezte a támadójátékot, sőt, fegyelmezetten visszafutva még az ellenfél leforduló szélsőjét is megállította. Így lett a 15. perc elejére 10–5-ös előnyünk.

Fotó: Árvai Károly

Hat percen át nem kaptunk gólt, a rossz szériából Lorena Ostase és Sorina Grozav góljai mellett Bianca Curment védései rángatták ki a románokat. A gyors középkezdésünk jól működött, Vámos és Klujber Katrin szokás szerint lekövethetetlen volt. Néhány könnyűnek tűnő lövést elrontottunk, Románia visszajött mínusz kettőre.

Az első félidő utolsó perceiben egy kettős emberhátrányt is meg kellett oldanunk, majd Faragó Leát is kiállították. Az 50. válogatott meccsét játszó Simon Petra gondoskodott arról, hogy ekkor se álljunk le, és Klujber is a léc alá bombázott egy hétméterest. Grozav személyében mintha az ikertestvérét figyeltük volna, pontosan ugyanolyan energikus és váratlan volt minden megmozdulása. Ha ő nincs, sokkal simábban miénk lett volna az első játékrész, mint 18–16.

A zaklatottan induló második félidő első perceiben a rivális többször is támadhatott az egyenlítésért, először Alisia Boiciuc pattintotta mellé a labdát, majd ismét Vámos futott vissza remekül, lehalászva a labdát, Janurik Kinga pedig ziccert hárított. Vámos mindenhol ott volt, világklasszis teljesítményt nyújtott, fontos góljai mellett Tóvizi Petrát és Falusi-Udvardi Laurát is kiszolgálta (24–21).

(Fotó: Árvai Károly)

Albek Anna átlövéseivel megalapozta egy nyugodtabb végjáték lehetőségét, a fiatal játékos a védekezésből is kivette a részét. Nyolc perccel a vége előtt öttel megléptünk, innen már nem kellett gondot okoznia a két pont begyűjtésének. Curment nagyokat fogott, de Kuczora gólja, majd Janurik hárítása eldöntötte a rangadót.

A magyar válogatott 34–29-re legyőzte Romániát, amivel megőrizte százszázalékos mérlegét. S ha péntek este hat órától a Svájcot meglepően simán felülmúló Japán ellen is érvényesíti a papírformát, akkor már az utolsó, Dánia elleni mérkőzés eredményétől függetlenül bejut a legjobb nyolc közé.

Korábban

Japán–Svájc 27–21 (13–10)