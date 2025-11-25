Nemzeti Sportrádió

A Barcelona simán kikapott a Chelsea otthonában

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
Vágólapra másolva!
2025.11.25. 20:50
null
Sima angol győzelem (Fotó: AFP)
Címkék
BL-alapszakasz Barcelona Chelsea
A Bajnokok Ligája alapszakaszában a Chelsea 3–0-ra megverte odahaza a Barcelonát.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0 (1–0)
London, Stamford Bridge. V: Vincic (szlovén)
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto (Andrey Santos, a szünetben), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – Reece James (Acheampong, 82.), M. Caicedo – Estevao (T. George,  83.), Enzo Fernández, Garnacho (Delap, 59.) – Pedro Neto (Gittens, 75.). Menedzser: Enzo Maresca
FC Barcelona: Joan García – Koundé, R. Araújo, Cubarsí, A. Baldé (Gerard Martín, 79.) – Eric García, F. de Jong – Yamal (Olmo, 80.), Fermín López (Christensen, 62.), Ferran Torres (Rashford, a szünetben) – Lewandowski (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)
Kiállítva: R. Araújo (44.)

Több sérült is akadt mind a két oldalon, az angol drukkerek Cole Palmert hiányolták leginkább, a másik oldalon pedig a Gavi, Pedri párost. Robert Lewandowski kezdett középcsatárként a vendégeknél, a balján pedig az a Ferran Torres, aki a mérkőzés elején kihagyott egy óriási helyzetet, de aztán több nagy mentéssel javította a hibáját – egy alkalommal a gólvonalon blokkolta Pedro Neto, az angolok egy szem középcsatára sarkazását, de saját csapattársa, Jules Koundé véletlenül a kapuba pöckölte a labdát, igen furcsa mozdulattal „felbőrözve” Torrest.

Mégsem ő volt a barcelonaiak tragikus hőse, hanem az a Ronald Araújo, aki az első félidő végén teljesen fölöslegesen kiállíttatta magát…

Fotó: AFP

De térjünk rá a Chelsea-re! A szurkolók a világ királyaiként ünnepelték a klubot a kezdő sípszó előtt, a pályán a csapat pedig nagyon hasonlított az előző döntőben látott PSG-re: gyorsan, labdaéhesen, elszántan és kreatívan, de nagyon keményen is futballozva elképesztő futómennyiséggel sokkolták az ellenfelet (és a kapusuk sokkal jobb lábbal, mint a párizsiaké volt…). 

Enzo Fernández két meg nem adott gólig jutott, Reece James nevéhez fűződik a legtöbb lövés, a szűrő Moisés Caicedo remekül irányított és néha söprögetett, szinte már a totális futballt idézte olykor a londoni csapat. 

Az öngól előtti passzt pedig a balhátvéd Marc Cuccurella adta.

Jobbról, jobb lábbal. 

Fotó: AFP

Enzo Maresca beküldte a szünetben Andrey Santost, aki hamar a kapuba lőtt, de lesről indult előtte Alejandro Garnacho. Hans-Dieter Flick Ferran helyére Marcus Rashfordot állította, majd a labdával nem sokszor találkozó Lewandowski helyére Raphinhát vezényelte, de ekkor már két góllal vezettek a hazaiak, a fiatal Estevao lőtt a léc alá az ötös jobb sarkáról. 

Fiatal… A Chelsea kezdőjének átlagéletkora 24 év volt (a Barcáé majdnem 25), sorrendben egy 21, egy 22, egy 21 és két 19 éves játékos szállt be; a 18 éves Estevao pedig sorozatban a 3. BL-mérkőzésén volt eredményes.

A mérkőzést a 74. percben végleg eldöntő Liam Delap 22 éves – a vendégek üstökösének, Lamine Yamalnak ellenben nem ment, a hajrában lecserélték.

Nagyon simán nyert a Chelsea, nehéz ebben a mérkőzésben bármiféle pozitívumot találnia a Barcának.
 

 

 

BL-alapszakasz Barcelona Chelsea
Legfrissebb hírek

Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben

Bajnokok Ligája
2 perce

Tovább zuhan a Liverpool; már nem a PSG van az élen – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
10 órája

Féken tartani Lamine Yamalt – ez lehet a Chelsea-védelem küldetése a BL-rangadón

Bajnokok Ligája
12 órája

A Bajnokok Ligájában is az új Camp Nouban játszhat az FC Barcelona

Bajnokok Ligája
2025.11.19. 16:03

Ousmane Dembélé-sorozat, 2. rész: sérülések, gyorskaja, éjszakai videójáték

Képes Sport
2025.11.19. 14:40

Az FC Barcelona szombaton visszatér a Camp Nouba – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.11.17. 15:51

Videó: amikor a barcelonai romantikát Lionel Messi zavarja meg...

Spanyol labdarúgás
2025.11.12. 10:22

Lamine Yamal 7-10 napra kidőlt a válogatott szünet előtt – áll a bál a spanyol szövetség és a Barcelona között

Spanyol labdarúgás
2025.11.11. 14:53
Ezek is érdekelhetik