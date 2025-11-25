A Barcelona simán kikapott a Chelsea otthonában

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol) 3–0 (1–0)

London, Stamford Bridge. V: Vincic (szlovén)

Chelsea: Robert Sánchez – Gusto (Andrey Santos, a szünetben), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – Reece James (Acheampong, 82.), M. Caicedo – Estevao (T. George, 83.), Enzo Fernández, Garnacho (Delap, 59.) – Pedro Neto (Gittens, 75.). Menedzser: Enzo Maresca

FC Barcelona: Joan García – Koundé, R. Araújo, Cubarsí, A. Baldé (Gerard Martín, 79.) – Eric García, F. de Jong – Yamal (Olmo, 80.), Fermín López (Christensen, 62.), Ferran Torres (Rashford, a szünetben) – Lewandowski (Raphinha, 62.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Koundé (27. – öngól), Estevao (55.), Delap (73.)

Kiállítva: R. Araújo (44.)

Több sérült is akadt mind a két oldalon, az angol drukkerek Cole Palmert hiányolták leginkább, a másik oldalon pedig a Gavi, Pedri párost. Robert Lewandowski kezdett középcsatárként a vendégeknél, a balján pedig az a Ferran Torres, aki a mérkőzés elején kihagyott egy óriási helyzetet, de aztán több nagy mentéssel javította a hibáját – egy alkalommal a gólvonalon blokkolta Pedro Neto, az angolok egy szem középcsatára sarkazását, de saját csapattársa, Jules Koundé véletlenül a kapuba pöckölte a labdát, igen furcsa mozdulattal „felbőrözve” Torrest.

Mégsem ő volt a barcelonaiak tragikus hőse, hanem az a Ronald Araújo, aki az első félidő végén teljesen fölöslegesen kiállíttatta magát…

Fotó: AFP

De térjünk rá a Chelsea-re! A szurkolók a világ királyaiként ünnepelték a klubot a kezdő sípszó előtt, a pályán a csapat pedig nagyon hasonlított az előző döntőben látott PSG-re: gyorsan, labdaéhesen, elszántan és kreatívan, de nagyon keményen is futballozva elképesztő futómennyiséggel sokkolták az ellenfelet (és a kapusuk sokkal jobb lábbal, mint a párizsiaké volt…).

Enzo Fernández két meg nem adott gólig jutott, Reece James nevéhez fűződik a legtöbb lövés, a szűrő Moisés Caicedo remekül irányított és néha söprögetett, szinte már a totális futballt idézte olykor a londoni csapat.

Az öngól előtti passzt pedig a balhátvéd Marc Cuccurella adta.

Jobbról, jobb lábbal.

Fotó: AFP

Enzo Maresca beküldte a szünetben Andrey Santost, aki hamar a kapuba lőtt, de lesről indult előtte Alejandro Garnacho. Hans-Dieter Flick Ferran helyére Marcus Rashfordot állította, majd a labdával nem sokszor találkozó Lewandowski helyére Raphinhát vezényelte, de ekkor már két góllal vezettek a hazaiak, a fiatal Estevao lőtt a léc alá az ötös jobb sarkáról.

Fiatal… A Chelsea kezdőjének átlagéletkora 24 év volt (a Barcáé majdnem 25), sorrendben egy 21, egy 22, egy 21 és két 19 éves játékos szállt be; a 18 éves Estevao pedig sorozatban a 3. BL-mérkőzésén volt eredményes.

A mérkőzést a 74. percben végleg eldöntő Liam Delap 22 éves – a vendégek üstökösének, Lamine Yamalnak ellenben nem ment, a hajrában lecserélték.

Nagyon simán nyert a Chelsea, nehéz ebben a mérkőzésben bármiféle pozitívumot találnia a Barcának.

