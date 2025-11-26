Vitinha mesterhármast szerzett, nyolcgólos meccsen verte meg a PSG a Tottenhamet

Nemzeti Sportrádió

2025.11.26. 23:02
Vitinha kétszer is életet lehelt a PSG-be, amikor a csapat hátrányban volt (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában a PSG 5–3-ra megverte a Tottenhamet, míg a Sporting 3–0-ra legyőzte az FC Bruges-t.

A PSG a Tottenham ellen szerezte meg negyedik győzelmét az alapszakaszban, ahhoz pedig, hogy ez megtörténjen, nagyban hozzájárult Vitinha. A párizsiak portugál középpályása az első félidő végén és a szünet után elején is betalált (egy kis szöglet után középre adott labdából nagyszerű löketet küldött a léc alá, aztán a tizenötről tekert remekül a kapu jobb oldalába), mindkét alkalommal hátrányból visszahozva az együttest. A második gólja beindította a francia csapatot, amely 13 perc alatt három gólt rámolt be az angoloknak.

A Spursben éppen a PSG kölcsönjátékosaként szereplő Randal Kolo Muani hiába duplázott, 4–3-nál Vitinha ismét lecsapott, ezúttal tizenegyesből – felnőtt játékoskora első mesterhármasát szerezve kialakította a nyolcgólos mérkőzés végeredményét.

Az ötödik fordulót az egyből nyolcaddöntőbe jutást érő nyolcadik helyen tanyázva zárja a Sporting, amely sokkal jobban játszott ellenfelénél, az FC Bruges-nél, és három góllal nyert. A mérkőzés legjobbja az első portugál találatot szerző, a harmadikat pedig előkészítő Geovany Quenda volt.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Paris SG (francia)–Tottenham (angol) 5–3 (Vitinha 45., 53., 76. – a harmadikat 11-esből, Fabián Ruiz 59., Pacho 65., ill. Richarlison 35., Kolo Muani 50., 72.)
Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga) 3–0 (Quenda 24., L. Suárez 31,. Trincao 70.)

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
