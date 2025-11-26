Vitinha mesterhármast szerzett, nyolcgólos meccsen verte meg a PSG a Tottenhamet
A PSG a Tottenham ellen szerezte meg negyedik győzelmét az alapszakaszban, ahhoz pedig, hogy ez megtörténjen, nagyban hozzájárult Vitinha. A párizsiak portugál középpályása az első félidő végén és a szünet után elején is betalált (egy kis szöglet után középre adott labdából nagyszerű löketet küldött a léc alá, aztán a tizenötről tekert remekül a kapu jobb oldalába), mindkét alkalommal hátrányból visszahozva az együttest. A második gólja beindította a francia csapatot, amely 13 perc alatt három gólt rámolt be az angoloknak.
A Spursben éppen a PSG kölcsönjátékosaként szereplő Randal Kolo Muani hiába duplázott, 4–3-nál Vitinha ismét lecsapott, ezúttal tizenegyesből – felnőtt játékoskora első mesterhármasát szerezve kialakította a nyolcgólos mérkőzés végeredményét.
Az ötödik fordulót az egyből nyolcaddöntőbe jutást érő nyolcadik helyen tanyázva zárja a Sporting, amely sokkal jobban játszott ellenfelénél, az FC Bruges-nél, és három góllal nyert. A mérkőzés legjobbja az első portugál találatot szerző, a harmadikat pedig előkészítő Geovany Quenda volt.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Paris SG (francia)–Tottenham (angol) 5–3 (Vitinha 45., 53., 76. – a harmadikat 11-esből, Fabián Ruiz 59., Pacho 65., ill. Richarlison 35., Kolo Muani 50., 72.)
Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga) 3–0 (Quenda 24., L. Suárez 31,. Trincao 70.)
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|3. Bayern München
|5
|4
|–
|1
|15–6
|+9
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Sporting
|5
|3
|1
|1
|11–5
|+6
|10
|9. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|27. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|28. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|31. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|32. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|33. Olympiakosz Pireusz
|5
|–
|2
|3
|5–13
|–8
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|5
|–
|1
|4
|4–14
|–10
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0