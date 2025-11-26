Vitinha mesterhármast szerzett, nyolcgólos meccsen verte meg a PSG a Tottenhamet

A PSG a Tottenham ellen szerezte meg negyedik győzelmét az alapszakaszban, ahhoz pedig, hogy ez megtörténjen, nagyban hozzájárult Vitinha. A párizsiak portugál középpályása az első félidő végén és a szünet után elején is betalált (egy kis szöglet után középre adott labdából nagyszerű löketet küldött a léc alá, aztán a tizenötről tekert remekül a kapu jobb oldalába), mindkét alkalommal hátrányból visszahozva az együttest. A második gólja beindította a francia csapatot, amely 13 perc alatt három gólt rámolt be az angoloknak.

A Spursben éppen a PSG kölcsönjátékosaként szereplő Randal Kolo Muani hiába duplázott, 4–3-nál Vitinha ismét lecsapott, ezúttal tizenegyesből – felnőtt játékoskora első mesterhármasát szerezve kialakította a nyolcgólos mérkőzés végeredményét.

Az ötödik fordulót az egyből nyolcaddöntőbe jutást érő nyolcadik helyen tanyázva zárja a Sporting, amely sokkal jobban játszott ellenfelénél, az FC Bruges-nél, és három góllal nyert. A mérkőzés legjobbja az első portugál találatot szerző, a harmadikat pedig előkészítő Geovany Quenda volt.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Paris SG (francia)–Tottenham (angol) 5–3 (Vitinha 45., 53., 76. – a harmadikat 11-esből, Fabián Ruiz 59., Pacho 65., ill. Richarlison 35., Kolo Muani 50., 72.)

Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga) 3–0 (Quenda 24., L. Suárez 31,. Trincao 70.)