Gálázott az Atlético Madrid, a Tottenham a hajrában mentett pontot a Bodö/Glimt ellen

2025.09.30. 23:05
A mester fia, Giuliano Simeone is betalált az Atlético Maridban (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Eintrach Frankfurt Atlético Madrid
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában az Atlético Madrid 5–1-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot, és az Olympique Marseille is négygólos különbséggel nyert az Ajax ellen. Az El-győztes Tottenham csak egy öngól után mentett pontot a Bodö/Glimt ellen.

Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)

A spanyolok gyorsan, már az első félidőben eldöntötték a meccs sorsát. Bár a németek valamivel többet birtokolták a labdát, a hazaiak sokkal több helyzetet dolgoztak ki, és teljesen megélrdemelten vezettek három góllal a szünetben – Giacomo Raspadori, Robin Le Normand és Antoine Griezmann is betalált.

A második félidőben Jonathan Burkardt szépített, ám Diego Simeone vezetőedző fia, Guiliano ismét háromra növelte a különbséget. Majd a hajrában Julián Álvarez büntetőből tette teljessé az Atlético-diadalt. 5–1

Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)

A játéknapon sokáig ez a meccs volt az egyetlen, amelyen nem esett gól. Ehhez az is kellett, hogy a hazaiak részéről Kasper Högh a 35. percben büntetőt hibázzon. Összességében a norvégok jobban futballoztak az első 45 perc során, de nem sikerült a kapuba találniuk.

A második félidő elején Jens Petter Hauge megszerezte a vezetést a Bodö/Glimtnek, amit gyorsan kiegyenlített volna az angol csapat, ha Rodrigo Bentancur gólját nem érvénytelenítik szabálytalanság miatt. Hauge a 66. percben duplázott, de az angolok innen is visszajöttek. Előbb Micky van de Ven révén szépítettek, a 89. percben pedig Jostein Gundersen öngólja már a döntetlent jelentette Thomas Frank csapatának. 2–2

Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland)

Igor Paixao 11 perc alatt két gólt szerzett – egy rávezetéses ziccert értékesített, majd távolról lőtt szép gólt –, aztán Mason Greenwood találata már a 26. percben eldöntötte a meccs sorsát. A fiatal játékosokból álló hollandok vezettek néhány ígéretes akciót, de a francia együttes túl erősnek bizonyult.

A második félidő sem hozott túl sok változást, Pierre-Emerick Aubameyang még az 52. percben eredményes volt, így 4–0 lett a vége.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5–1 (Raspadori 4., Le Normand 33., Griezmann 45+1., Simeone 70., J. Álvarez 82. – 11-esből, ill. Burkardt 57.)
Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2–2 (Hauge 53., 66., ill. Van de Ven 68. Gundersen 89. – öngól)
Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4–0 (Paixao 6., 11., Greenwood 26., Aubameyang 52.)
További eredmények
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0
Pafosz (ciprusi)–Bayern München 1–5
Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2–1
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0–5
Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3–0
Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1–0

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL-KGkP
1. Bayern München228–2+66
2. Real Madrid227–1+66
3. Internazionale225–0+56
4. Tottenham2113–2+14
5. Paris SG114–0+43
6. Atlético Madrid2117–4+33
7. Marseille2115–2+33
8. Sporting114–1+33
9. FC Bruges2115–3+23
10. Royale Union Saint-Gilloise113–1+23
11. Arsenal112–0+23
12. Manchester City112–0+23
13. Qarabag113–2+13
14. Barcelona112–1+13
15. Eintracht Frankfurt2116–603
16. Liverpool2113–303
17. Chelsea2112–3–13
18. Galatasaray2112–5–33
19. Atalanta2112–5–33
20. Bodö/Glimt224–402
21. Borussia Dortmund114–401
22. Juventus114–401
23. Bayer Leverkusen112–201
24. Köbenhavn112–201
25. Olympiakosz Pireusz110–001
26. Slavia Praha2112–5–31
27. Pafosz2111–5–41
28. Newcastle United111–2–10
29. Villarreal110–1–10
30. Benfica222–4–20
31. PSV Eindhoven111–3–20
32. Athletic Bilbao110–2–20
33. Napoli110–2–20
34. Monaco111–4–30
35. Ajax220–6–60
36. Kajrat Almati221–9–80

 

 

