Zalánki és Angyal csapata súlyos vereséget mért a Vasasra a vízilabda Bajnokok Ligájában

Nem sok jót jelent, ha az ellenfél centere a mérkőzés elején egy perc leforgása alatt két akciógólt szerez… A Vasas bekkjei nem tudták megfékezni az Olympiakosz ászát, Konsztandinosz Kakariszt, aki akkorát lökött a görögök szekerén, hogy négy negyeden át kitartott a lendület. A férfi vízilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában pont nélkül álló angyalföldieknek nem volt esélyük arra, hogy szoros meccset játsszanak Athénban, már az elején eldőltek a lényegi kérdések.

A házigazda értelemszerűen erőltette a bejátszásokat, a fórokat pedig rendkívül hatékonyan játszotta meg: előfordult, hogy Zalánki Gergő feladásából Angyal Dániel húzta a kapuba a labdát. A túloldalon viszont kimaradtak az emberelőnyök, ráadásul olykor lefordulásból büntetett az Olympiakosz. A görögök magyarjai után a magyarok görögje, Angelosz Foszkolosz is megvillant, az első negyed végén 6–0-s hátrányban törte meg a gólcsendet.

A pireuszi sztárcsapat nem tervezett lassítani, könyörtelenül kihasználta a Vasas hibáit, a kontrákból pedig továbbra is jól érvényesült. A fővárosi piros-kékek támadójátéka az utolsó negyedre állt össze, amikor Gábor Lőrinc kontragóljának és időkérést követően kihasznált fórnak is örülhettünk, de a mérkőzés összképe sajnos nem nézett ki jól – az Olympiakosz 20–8-as győzelmével érvényesítette a papírformát.

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör, 5. forduló

OLYMPIAKOSZ (görög)–VASASPLAKET 20–8 (6–1, 4–2, 6–1, 4–4)

Pireusz, 500 néző. V: Gómez (spanyol), Schopp (német)

OLYMPIAKOSZ: ZERDEVASZ – Alafrangisz, Jeniduniasz 2, Papanasztasziu 2, KAKARISZ 4, Gilasz 1, ZALÁNKI 3. Csere: Dzordzatosz (kapus), ANGYAL 2, Fundulisz 1, Guvisz, Dimu 1, Purosz 1, NIKOLAIDISZ 3. Mb. edző: Nikitasz Kohilasz

VASAS: Fernandes – Djurdjics 2, Bátori 1, Ragács, Szalai P. 1, Csorba, Várnai. Csere: Mizsei (kapus), Foszkolosz 1, GÁBOR L. 2, DALA D. 1, Gyárfás, Sélley-Rauscher, Lakatos S. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 8/7, ill. 8/4

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Nehéz mit mondani egy tizenkét gólos vereség után. Megbeszéltük, mit kell csinálni, mire kell figyelni, de ehhez képest rögtön az első támadásokból kaptunk két gólt centerből, amit nem szabadott volna, és utána sem tudtuk felvenni a kesztyűt. Most jön egy hosszabb szünet, sok mindent át kell beszélni, szükség lesz változásokra, mert nem csak ezen a meccsen voltak problémáink.

A csoport másik mérkőzésén

Radnicski Kragujevac (szerb)–Mladost Zagreb (horvát) 14–11 (0–4, 4–3, 6–4, 4–0)

A csoport állása: 1. Olympiakosz 12 pont, 2. Radnicski 9 (73–70), 3. Mladost 9 (64–65), 4. Vasas 0