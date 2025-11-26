Nemzeti Sportrádió

Az utolsó pillanatban harcolta ki a győzelmet az Atlético, öt perc alatt lőtt hármat az Atalanta

2025.11.26. 23:04
Julián Álvarez szerezte az első madridi gólt (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában az Atlético Madrid José Giménez fejesével a ráadásban harcolta ki a 2–1-es sikert az Internazionale ellen, az Atalanta pedig a második félidő derekához közeledve lerohanta idegenben az Eintracht Frankfurtot.

Bármily meglepő is, az eddigi négy fordulóban két-két győzelmet, illetve vereséget számláló Atlético Madrid és a mostani sorozatban hibátlan Inter eddig mindössze kétszer találkozott egymással a Bajnokok Ligájában. A két randevú a 2023–2024-es idényben, a nyolcaddöntőben jött össze, s mindkét mérkőzés hazai siker hozott: Milánóban az olaszok Marko Arnautovic góljával nyertek 1–0-ra, amiért Madridban 2–1-gyel vágtak vissza a „matracosok”. A döntés a szétlövésre maradt, amelyben a fekete-kékektől Hakan Calhanoglu értékesített tizenegyese után Alexis Sánchez, Davy Klaassen és Lautaro Martínez is hibázott, míg a túloldalon csak Saúl Nígueznek nem sikerült a kapuba találnia – az Atleti lépett tovább a legjobb nyolc közé.

Akár háromgólos előnybe is kerülhetett volna a vendégcsapat a Metropolitanóban az első tíz percben – Federico Dimarco egy percen belül kettőt is hibázott –, mégis az Atleti játékosainak karja lendülhetett először a magasba. Igaz, némi késéssel, mert Julián Álvarez találatánál alaposan meg kellett vizsgálni, hogy a gólpasszt adó Álex Baena kézzel ért-e a labdába. Francois Letexier játékvezetőnek ki is kellett mennie „tévézni”, s a visszajátszásokból úgy látta, a spanyol támadó melléről tovább pattanó labda nem érintette a szóban forgó végtagot – ezen az ítéleten az internet népe alighanem napokig elcsámcsog majd… A folytatásban leginkább Giuliano Simeone színészkedései borzolták a kedélyeket – az argentin szélső két ízben is tizenegyest szeretett volna kiharcolni –, ám a francia bíró nem volt vevő az alakításokra.

A szünet után megint rákapcsolt az Inter, előbb Nicoló Barella lőtte telibe a lécet, majd Dimarco elpuskázta ki tudja, hányadik helyzetét, de egyenlítenie nem sikerült az olasz csapatnak. Legalábbis az 54. percig, ekkor ugyanis nagyszerű kombináció végén Ange-Yoan Bonny passzából Piotr Zielinski bevette Juan Musso kapuját. Negyedórával a vége előtt a csereként beálló Antoine Griezmann eldönthette volna a meccset, de ziccerben Yann Sommerbe lőtt. A hosszabbításig úgy tűnt, Cristian Chivu legényei meg tudják őrizni veretlenségüket, ám a hosszabbítás harmadik percében jött egy Griezmann-szöglet, amelyből José Giménez gólt fejelt – örömünnepet ültek Madridban. 2–1

A két nagyágyúnál eddig összehasonlíthatatlanul kevesebb BL-meccset játszó Eintracht Frankfurt, Atalanta kettős először mérkőzött meg egymással a legrangosabb európai kupasorozatban. A két győzelemmel, egy döntetlennel és egy verséggel álló olasz csapat a rájátszást jelentő 18. helyről vágott neki a találkozónak, míg a házigazda németek 1–1–2-es mérleggel kilenc hellyel hátrébbról, azaz kiesést jelentő pozícióból várhatták a kezdő sípszót.

Míg az első félidőben nem sok mindent lehetett feljegyezni esemény gyanánt, a másodikban megtáltosodtak a vendégek, akik öt perc alatt lerendeztek minden vitás kérdést: a 60. percben Ademola Lookman, a 62.-ben Ederson, a 65.-ben pedig Charles De Ketelaere talált be a kapuba. A bergamóiak „villámháborúja” meg is tette a hatását, a németek kedve teljesen elment a futballtól, az olasz csapat pedig sikerével közelebb került ahhoz, hogy odaérjen a rájátszásra. 0–3

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (J. Álvarez 9., J. Giménez 90+3., ill. Zielinski 54.)
Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 0–3 (Lookman 60., Ederson 62., De Ketelaere 65.)

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
