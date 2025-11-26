Az utolsó pillanatban harcolta ki a győzelmet az Atlético, öt perc alatt lőtt hármat az Atalanta
Bármily meglepő is, az eddigi négy fordulóban két-két győzelmet, illetve vereséget számláló Atlético Madrid és a mostani sorozatban hibátlan Inter eddig mindössze kétszer találkozott egymással a Bajnokok Ligájában. A két randevú a 2023–2024-es idényben, a nyolcaddöntőben jött össze, s mindkét mérkőzés hazai siker hozott: Milánóban az olaszok Marko Arnautovic góljával nyertek 1–0-ra, amiért Madridban 2–1-gyel vágtak vissza a „matracosok”. A döntés a szétlövésre maradt, amelyben a fekete-kékektől Hakan Calhanoglu értékesített tizenegyese után Alexis Sánchez, Davy Klaassen és Lautaro Martínez is hibázott, míg a túloldalon csak Saúl Nígueznek nem sikerült a kapuba találnia – az Atleti lépett tovább a legjobb nyolc közé.
Akár háromgólos előnybe is kerülhetett volna a vendégcsapat a Metropolitanóban az első tíz percben – Federico Dimarco egy percen belül kettőt is hibázott –, mégis az Atleti játékosainak karja lendülhetett először a magasba. Igaz, némi késéssel, mert Julián Álvarez találatánál alaposan meg kellett vizsgálni, hogy a gólpasszt adó Álex Baena kézzel ért-e a labdába. Francois Letexier játékvezetőnek ki is kellett mennie „tévézni”, s a visszajátszásokból úgy látta, a spanyol támadó melléről tovább pattanó labda nem érintette a szóban forgó végtagot – ezen az ítéleten az internet népe alighanem napokig elcsámcsog majd… A folytatásban leginkább Giuliano Simeone színészkedései borzolták a kedélyeket – az argentin szélső két ízben is tizenegyest szeretett volna kiharcolni –, ám a francia bíró nem volt vevő az alakításokra.
A szünet után megint rákapcsolt az Inter, előbb Nicoló Barella lőtte telibe a lécet, majd Dimarco elpuskázta ki tudja, hányadik helyzetét, de egyenlítenie nem sikerült az olasz csapatnak. Legalábbis az 54. percig, ekkor ugyanis nagyszerű kombináció végén Ange-Yoan Bonny passzából Piotr Zielinski bevette Juan Musso kapuját. Negyedórával a vége előtt a csereként beálló Antoine Griezmann eldönthette volna a meccset, de ziccerben Yann Sommerbe lőtt. A hosszabbításig úgy tűnt, Cristian Chivu legényei meg tudják őrizni veretlenségüket, ám a hosszabbítás harmadik percében jött egy Griezmann-szöglet, amelyből José Giménez gólt fejelt – örömünnepet ültek Madridban. 2–1
A két nagyágyúnál eddig összehasonlíthatatlanul kevesebb BL-meccset játszó Eintracht Frankfurt, Atalanta kettős először mérkőzött meg egymással a legrangosabb európai kupasorozatban. A két győzelemmel, egy döntetlennel és egy verséggel álló olasz csapat a rájátszást jelentő 18. helyről vágott neki a találkozónak, míg a házigazda németek 1–1–2-es mérleggel kilenc hellyel hátrébbról, azaz kiesést jelentő pozícióból várhatták a kezdő sípszót.
Míg az első félidőben nem sok mindent lehetett feljegyezni esemény gyanánt, a másodikban megtáltosodtak a vendégek, akik öt perc alatt lerendeztek minden vitás kérdést: a 60. percben Ademola Lookman, a 62.-ben Ederson, a 65.-ben pedig Charles De Ketelaere talált be a kapuba. A bergamóiak „villámháborúja” meg is tette a hatását, a németek kedve teljesen elment a futballtól, az olasz csapat pedig sikerével közelebb került ahhoz, hogy odaérjen a rájátszásra. 0–3
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (J. Álvarez 9., J. Giménez 90+3., ill. Zielinski 54.)
Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 0–3 (Lookman 60., Ederson 62., De Ketelaere 65.)
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|3. Bayern München
|5
|4
|–
|1
|15–6
|+9
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Sporting
|5
|3
|1
|1
|11–5
|+6
|10
|9. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|27. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|28. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|31. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|32. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|33. Olympiakosz Pireusz
|5
|–
|2
|3
|5–13
|–8
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|5
|–
|1
|4
|4–14
|–10
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0