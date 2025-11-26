Az utolsó pillanatban harcolta ki a győzelmet az Atlético, öt perc alatt lőtt hármat az Atalanta

Bármily meglepő is, az eddigi négy fordulóban két-két győzelmet, illetve vereséget számláló Atlético Madrid és a mostani sorozatban hibátlan Inter eddig mindössze kétszer találkozott egymással a Bajnokok Ligájában. A két randevú a 2023–2024-es idényben, a nyolcaddöntőben jött össze, s mindkét mérkőzés hazai siker hozott: Milánóban az olaszok Marko Arnautovic góljával nyertek 1–0-ra, amiért Madridban 2–1-gyel vágtak vissza a „matracosok”. A döntés a szétlövésre maradt, amelyben a fekete-kékektől Hakan Calhanoglu értékesített tizenegyese után Alexis Sánchez, Davy Klaassen és Lautaro Martínez is hibázott, míg a túloldalon csak Saúl Nígueznek nem sikerült a kapuba találnia – az Atleti lépett tovább a legjobb nyolc közé.

Akár háromgólos előnybe is kerülhetett volna a vendégcsapat a Metropolitanóban az első tíz percben – Federico Dimarco egy percen belül kettőt is hibázott –, mégis az Atleti játékosainak karja lendülhetett először a magasba. Igaz, némi késéssel, mert Julián Álvarez találatánál alaposan meg kellett vizsgálni, hogy a gólpasszt adó Álex Baena kézzel ért-e a labdába. Francois Letexier játékvezetőnek ki is kellett mennie „tévézni”, s a visszajátszásokból úgy látta, a spanyol támadó melléről tovább pattanó labda nem érintette a szóban forgó végtagot – ezen az ítéleten az internet népe alighanem napokig elcsámcsog majd… A folytatásban leginkább Giuliano Simeone színészkedései borzolták a kedélyeket – az argentin szélső két ízben is tizenegyest szeretett volna kiharcolni –, ám a francia bíró nem volt vevő az alakításokra.

A szünet után megint rákapcsolt az Inter, előbb Nicoló Barella lőtte telibe a lécet, majd Dimarco elpuskázta ki tudja, hányadik helyzetét, de egyenlítenie nem sikerült az olasz csapatnak. Legalábbis az 54. percig, ekkor ugyanis nagyszerű kombináció végén Ange-Yoan Bonny passzából Piotr Zielinski bevette Juan Musso kapuját. Negyedórával a vége előtt a csereként beálló Antoine Griezmann eldönthette volna a meccset, de ziccerben Yann Sommerbe lőtt. A hosszabbításig úgy tűnt, Cristian Chivu legényei meg tudják őrizni veretlenségüket, ám a hosszabbítás harmadik percében jött egy Griezmann-szöglet, amelyből José Giménez gólt fejelt – örömünnepet ültek Madridban. 2–1

A két nagyágyúnál eddig összehasonlíthatatlanul kevesebb BL-meccset játszó Eintracht Frankfurt, Atalanta kettős először mérkőzött meg egymással a legrangosabb európai kupasorozatban. A két győzelemmel, egy döntetlennel és egy verséggel álló olasz csapat a rájátszást jelentő 18. helyről vágott neki a találkozónak, míg a házigazda németek 1–1–2-es mérleggel kilenc hellyel hátrébbról, azaz kiesést jelentő pozícióból várhatták a kezdő sípszót.

Míg az első félidőben nem sok mindent lehetett feljegyezni esemény gyanánt, a másodikban megtáltosodtak a vendégek, akik öt perc alatt lerendeztek minden vitás kérdést: a 60. percben Ademola Lookman, a 62.-ben Ederson, a 65.-ben pedig Charles De Ketelaere talált be a kapuba. A bergamóiak „villámháborúja” meg is tette a hatását, a németek kedve teljesen elment a futballtól, az olasz csapat pedig sikerével közelebb került ahhoz, hogy odaérjen a rájátszásra. 0–3

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (J. Álvarez 9., J. Giménez 90+3., ill. Zielinski 54.)

Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 0–3 (Lookman 60., Ederson 62., De Ketelaere 65.)