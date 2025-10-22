Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai kiválóan futballozott, a Liverpool öt gólt vágott Frankfurtban

2025.10.22. 22:53
Szoboszlai Dominik sokak szerint a mezőny legjobbja volt
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában az Eintracht Frankfurt 5–1-re kikapott odahaza a Liverpooltól.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)
Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)
Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)

Nem megy mostanában a Liverpoolnak, Kerkez Milos mellett kikerült a legutóbbi kezdőcsapatból Mohamed Szalah, Conor Bradley, (a lesérült) Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is – elöl a Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Cody Gakpo trió kezdett a BL-ben két 5–1-es eredménnyel induló Eintracht otthonában.

A hazaiak mestere, Dino Topmöller szintén felforgatta a maga csapatát, kapust cserélt, a támadótriót pedig három vérbeli szélsőből állította össze. 

Akik közül a mérkőzés elején Jean-Mattéo Bahoya kihagyott egy ziccert, ellenben Michael Zetterer gyorsan megszolgálta a bizalmat, mert Isak két ziccerénél is nagyot védett. A 19. percben lesérült Jeremie Frimpong, Bradley váltotta, nem pedig Szoboszlai ment hátrább egy sorral.

Erőszakosan, lelkesen játszott a Frankfurt, egy remek kontra végén Rasmus Kristensen betalált – de a Pool az Pool, Bradley kihagyott egy ziccert, mentett egy nagyot a saját kapuja előtt, közben Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk eredményes volt.

Nem akart lemaradni holland védőtársa mellett Ibrahima Konaté sem, Szoboszlai szöglete után ő is fejelt egy szép gólt: 1–3, a félidőre eldőlni látszott a mérkőzés.

Fotó: AFP

Beállt a szünetben Isak helyére Federico Chiesa, aki akrobatikus lövéssel nyitott, a másik oldalon Topmöller klasszikus középcsatárt vezényelt a pályára Jonathan Burkardt személyében, de csak a 60. percben. Nem sokkal később azonban eldőlt a mérkőzés: Szoboszlai labdát szerzett a saját térfelén, indította Wirtzet, az akciót pedig az ezen a mérkőzésen kiválóan játszó Cody Gakpo fejezte be.

Szoboszlai Dominik egyszer rosszul találta el a labdát az ötös előtt, majd túlságosan is önzetlen volt, ám rosszul passzolt, aztán a tanulságokat levonva a 16-os elől jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot… 1–5

A hajrában sem tudott újítani a házigazda, a csereként beálló Szalah két helyzetet is kihagyott, majd Szoboszlai passzát közelről a kapusba vágta Chiesa – véget vetett vereségsorozatának a Liverpool, és ebben a győzelemben Szoboszlai Dominik főszerepet játszott.

Fotó: AFP
    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG3313–3+109
  2. Bayern München3312–2+109
  3. Internazionale339–0+99
  4. Arsenal338–0+89
  5. Real Madrid338–1+79
  6. Borussia Dortmund32112–7+57
  7. Manchester City3216–2+47
  8. Newcastle United3218–2+66
  9. Barcelona3219–4+56
10. Liverpool3218–4+46
11. Sporting3217–4+36
12. Chelsea3217–4+36
13. Qarabag3216–5+16
14. Galatasaray3215–6–16
15. Tottenham3123–2+15
16. PSV Eindhoven31118–6+24
17. Atalanta31112–5–34
18. Marseille3126–4+23
19. Atlético Madrid3127–8–13
20. FC Bruges3125–7–23
21. Athletic Bilbao3124–7–33
22. Eintracht Frankfurt3127–11–43
23. Napoli3124–9–53
24. Royale Union SG3123–9–63
25. Juventus3216–7–12
26. Bodö/Glimt3215–7–22
27. Monaco3213–6–32
28. Slavia Praha3212–5–32
29. Pafosz3211–5–42
30. Bayer Leverkusen3215–10–52
31. Villarreal3122–5–31
32. Köbenhavn3124–8–41
33. Olympiakosz Pireusz3121–8–71
34. Kajrat Almati3121–9–81
35. Benfica332–7–50
36. Ajax331–11–100

 

 

