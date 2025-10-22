Szoboszlai kiválóan futballozott, a Liverpool öt gólt vágott Frankfurtban

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)

Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)

Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller

Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)

Nem megy mostanában a Liverpoolnak, Kerkez Milos mellett kikerült a legutóbbi kezdőcsapatból Mohamed Szalah, Conor Bradley, (a lesérült) Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is – elöl a Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Cody Gakpo trió kezdett a BL-ben két 5–1-es eredménnyel induló Eintracht otthonában.

A hazaiak mestere, Dino Topmöller szintén felforgatta a maga csapatát, kapust cserélt, a támadótriót pedig három vérbeli szélsőből állította össze.

Akik közül a mérkőzés elején Jean-Mattéo Bahoya kihagyott egy ziccert, ellenben Michael Zetterer gyorsan megszolgálta a bizalmat, mert Isak két ziccerénél is nagyot védett. A 19. percben lesérült Jeremie Frimpong, Bradley váltotta, nem pedig Szoboszlai ment hátrább egy sorral.

Erőszakosan, lelkesen játszott a Frankfurt, egy remek kontra végén Rasmus Kristensen betalált – de a Pool az Pool, Bradley kihagyott egy ziccert, mentett egy nagyot a saját kapuja előtt, közben Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk eredményes volt.

Nem akart lemaradni holland védőtársa mellett Ibrahima Konaté sem, Szoboszlai szöglete után ő is fejelt egy szép gólt: 1–3, a félidőre eldőlni látszott a mérkőzés.

Fotó: AFP

Beállt a szünetben Isak helyére Federico Chiesa, aki akrobatikus lövéssel nyitott, a másik oldalon Topmöller klasszikus középcsatárt vezényelt a pályára Jonathan Burkardt személyében, de csak a 60. percben. Nem sokkal később azonban eldőlt a mérkőzés: Szoboszlai labdát szerzett a saját térfelén, indította Wirtzet, az akciót pedig az ezen a mérkőzésen kiválóan játszó Cody Gakpo fejezte be.

Szoboszlai Dominik egyszer rosszul találta el a labdát az ötös előtt, majd túlságosan is önzetlen volt, ám rosszul passzolt, aztán a tanulságokat levonva a 16-os elől jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot… 1–5

A hajrában sem tudott újítani a házigazda, a csereként beálló Szalah két helyzetet is kihagyott, majd Szoboszlai passzát közelről a kapusba vágta Chiesa – véget vetett vereségsorozatának a Liverpool, és ebben a győzelemben Szoboszlai Dominik főszerepet játszott.

Fotó: AFP