Szoboszlai kiválóan futballozott, a Liverpool öt gólt vágott Frankfurtban
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1–5 (1–3)
Frankfurt, Frankfurt Stadion, 58 700 néző. Vezette: Letexier (francia)
Eintracht Frankfurt: Zetterer – R. Kristensen (N. Collins, 59.), Amenda, Koch, Theate – M. Götze (Csaibi, 65.), Larsson – Bahoya (Burkardt, 59.), Doan (Uzun, 64.), N. Brown – Knauff (Szhiri, 76.). Vezetőedző: Dino Toppmöller
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (Bradley, 19.), I. Konaté (Joe Gomez, 74.), Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Curtis Jones, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 74.), Isak (Chiesa, a szünetben), Gakpo (A. Mac Allister, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), I. Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)
Nem megy mostanában a Liverpoolnak, Kerkez Milos mellett kikerült a legutóbbi kezdőcsapatból Mohamed Szalah, Conor Bradley, (a lesérült) Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is – elöl a Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Cody Gakpo trió kezdett a BL-ben két 5–1-es eredménnyel induló Eintracht otthonában.
A hazaiak mestere, Dino Topmöller szintén felforgatta a maga csapatát, kapust cserélt, a támadótriót pedig három vérbeli szélsőből állította össze.
Akik közül a mérkőzés elején Jean-Mattéo Bahoya kihagyott egy ziccert, ellenben Michael Zetterer gyorsan megszolgálta a bizalmat, mert Isak két ziccerénél is nagyot védett. A 19. percben lesérült Jeremie Frimpong, Bradley váltotta, nem pedig Szoboszlai ment hátrább egy sorral.
Erőszakosan, lelkesen játszott a Frankfurt, egy remek kontra végén Rasmus Kristensen betalált – de a Pool az Pool, Bradley kihagyott egy ziccert, mentett egy nagyot a saját kapuja előtt, közben Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk eredményes volt.
Nem akart lemaradni holland védőtársa mellett Ibrahima Konaté sem, Szoboszlai szöglete után ő is fejelt egy szép gólt: 1–3, a félidőre eldőlni látszott a mérkőzés.
Beállt a szünetben Isak helyére Federico Chiesa, aki akrobatikus lövéssel nyitott, a másik oldalon Topmöller klasszikus középcsatárt vezényelt a pályára Jonathan Burkardt személyében, de csak a 60. percben. Nem sokkal később azonban eldőlt a mérkőzés: Szoboszlai labdát szerzett a saját térfelén, indította Wirtzet, az akciót pedig az ezen a mérkőzésen kiválóan játszó Cody Gakpo fejezte be.
Szoboszlai Dominik egyszer rosszul találta el a labdát az ötös előtt, majd túlságosan is önzetlen volt, ám rosszul passzolt, aztán a tanulságokat levonva a 16-os elől jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot… 1–5
A hajrában sem tudott újítani a házigazda, a csereként beálló Szalah két helyzetet is kihagyott, majd Szoboszlai passzát közelről a kapusba vágta Chiesa – véget vetett vereségsorozatának a Liverpool, és ebben a győzelemben Szoboszlai Dominik főszerepet játszott.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|13–3
|+10
|9
|2. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|12–2
|+10
|9
|3. Internazionale
|3
|3
|–
|–
|9–0
|+9
|9
|4. Arsenal
|3
|3
|–
|–
|8–0
|+8
|9
|5. Real Madrid
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
|9
|6. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|12–7
|+5
|7
|7. Manchester City
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|8. Newcastle United
|3
|2
|–
|1
|8–2
|+6
|6
|9. Barcelona
|3
|2
|–
|1
|9–4
|+5
|6
|10. Liverpool
|3
|2
|–
|1
|8–4
|+4
|6
|11. Sporting
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|12. Chelsea
|3
|2
|–
|1
|7–4
|+3
|6
|13. Qarabag
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|14. Galatasaray
|3
|2
|–
|1
|5–6
|–1
|6
|15. Tottenham
|3
|1
|2
|–
|3–2
|+1
|5
|16. PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8–6
|+2
|4
|17. Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|18. Marseille
|3
|1
|–
|2
|6–4
|+2
|3
|19. Atlético Madrid
|3
|1
|–
|2
|7–8
|–1
|3
|20. FC Bruges
|3
|1
|–
|2
|5–7
|–2
|3
|21. Athletic Bilbao
|3
|1
|–
|2
|4–7
|–3
|3
|22. Eintracht Frankfurt
|3
|1
|–
|2
|7–11
|–4
|3
|23. Napoli
|3
|1
|–
|2
|4–9
|–5
|3
|24. Royale Union SG
|3
|1
|–
|2
|3–9
|–6
|3
|25. Juventus
|3
|–
|2
|1
|6–7
|–1
|2
|26. Bodö/Glimt
|3
|–
|2
|1
|5–7
|–2
|2
|27. Monaco
|3
|–
|2
|1
|3–6
|–3
|2
|28. Slavia Praha
|3
|–
|2
|1
|2–5
|–3
|2
|29. Pafosz
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|30. Bayer Leverkusen
|3
|–
|2
|1
|5–10
|–5
|2
|31. Villarreal
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|32. Köbenhavn
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|33. Olympiakosz Pireusz
|3
|–
|1
|2
|1–8
|–7
|1
|34. Kajrat Almati
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|35. Benfica
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0
|36. Ajax
|3
|–
|–
|3
|1–11
|–10
|0