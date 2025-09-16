Nyolcgólos mérkőzéssel nyitotta BL-idényét a Juventus és a Dortmund

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4 (0–0)

Torino, Allianz Stadion. Vezette: Letexier (francia)

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, L. Kelly – McKennie (Joao Mário, 59.), Koopmeiners (Locatelli, 69.), K. Thuram, Cambiaso – Jonathan David (Vlahovics, 60.), Yildiz (Zhegrova, 87.) – Openda (Adzics, 69.). Vezetőedző: Igor Tudor

Dortmund: Kobel – Ryerson, Anton, Benszebaini – Yan Couto, Sabitzer, F. Nmecha (Jobe Bellingham, 71.), D. Svensson – Adeyemi, Beier (Brandt, 71.) – Guirassy (P. Gross, 92.). Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Yildiz (63.), Vlahovics (67., 90+4.), L. Kelly (90+6.), ill. Adeyemi (52.), F. Nmecha (65.), Yan Couto (74.), Benszebaini (86. – 11-esből)

Az előző kiírásban a nyolcaddöntőért vívott rájátszásig jutó Juventus a negyeddöntőig vitézkedő Borussia Dortmund ellen kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A két horvát vezetőedző, Igor Tudor és Niko Kovac irányította csapatok összecsapása igazán emlékezetesre sikeredett, pedig az első félidőben látottak alapján ekkora gólfesztiválra nagy összegekben nem volt érdemes fogadni.

A szünet előtt az torinóiak jártak közelebb ahhoz, hogy betaláljanak, aztán jött a második játékrész és a némileg tartalékos felállásban szereplő dortmundiak lőttek egy kapufát, majd megszerezték a vezetést: Serhou Guirassy passzolt Karim Adeyemihez, aki a tizenhatos közeléből szép gólt zúdított a bal alsóba. Az olaszok tizenkét perc elteltével válaszoltak, a védők által magára hagyott Kenan Yildiz nagyszerűen lőtt a bal felsőbe.

A Juventus drukkereinek java része még talpon ünnepelte a török játékost, amikor a Dortmund villámgyorsan ismét betalált: Adeyemi cselezgetett, majd visszagurított Felix Nmecha elé, aki látványos találatot szerkesztett – szintén – a bal felső sarokba. Ezt követően a németeket érte hideg zuhany: két perc kellett a Juventus egyenlítéséhez, Yildiz ugratta ki Dusan Vlahovicsot, a szerb pedig egy ziccer után, nyolc méterről bevette a jobb alsót.

A Dortmund ekkor erőt vett magán, és elhúzott. Marcus Thuram labdavesztése után Yan Couto a tizenhatoson belülre érve megcélozta a bal alsó sarkot – Michele Di Gregorio képtelen volt megakadályozni, hogy a labda a kapuba surranjon. A 86. percben Lloyd Kelly egy lövésbe bevetődve kézzel ért a labdához, amely Rami Benszebaini tizenegyeséhez és a negyedik dortmundi gólhoz vezetett.

A véghajrára hiába tűztek ki hatpercnyi hosszabbítást, biztosnak tűnt a BVB győzelme. Aztán következett Benszebaini borzalmas passza, a labdát megszerző Pierre Kalulu tökéletesen ívelt a kapu elé, ahol Dusan Vlahovics közelről nem tudott hibázni.

A Juventus erre vérszemet kapott, s Vlahovics labdaszerzése és higgadt beívelése után Kelly jóvátette hibáját – a lesre állításával eredménytelenül próbálkozó, beragadó Dortmund-védők mögé lépett, és a kapuba bólintotta az újbóli egyenlítő gólt, kialakítva a mérkőzés végeredményét. 4–4

A következő körben a Juve a Tottenhamtől kikapó Villarreal otthonába látogat, míg a BVB az Arsenaltól vereséget szenvedő Athletic Bilbaót fogadja.