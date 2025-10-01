Belgiumi gálázással javított a BL-ben a Newcastle; a Benfica után a Köbenhavnt is legyőzte a Qarabag

UNION SAINT-GILLOISE–NEWCASTLE UNITED
Ellentétes formában kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát a felek, míg a Newcastle odahaza kikapott a Barcelonától a nyitó fordulóban, addig a belga aranyérmes nyert a holland PSV otthonában. Ezzel együtt Eddie Howe csapata volt a mérkőzés esélyese, s noha az Unionnak (amely az Anderlecht otthonában játssza hazai BL-meccseit – a szerk.) több jó periódusa is volt, a gólokat az angol csapat szerezte. A 17. percben Nick Woltemade (akinek a szerződtetéséért Karl-Heinz Rummenigge „idiótának” nevezte a Newcastle vezérkarát – a szerk.) jó ütemben tette bele a sarkát Tonali átlövésébe, s a labda így védhetetlenül pattant a hálóba.
A folytatásban Anthony Gordon volt a főszereplő, aki a 43. és a 64. percben is gólra váltott egy-egy tizenegyest, eldöntve a lényegi kérdéseket. A hajrában egy kontra végén Harvey Barnes is betalált, így látszólag nagyon simán húzta be a meccset a Newcastle. Fontos kiemelni Nick Pope teljesítményét is: az angol kapus hat védéssel „nullázta le” a hazai támadósort – ellenkező esetben (minőségbeli különbség ide vagy oda) izgalmasabb is lehetett volna a találkozó. 0–4
QARABAG–FC KÖBENHAVN
Az azerbajdzsáni meccs első félidejét a nyitó fordulóban a Benficát általános meglepetésre 2–0-s hátrányból fordítva legyőző Qarabag uralta, s ennek a 28. percben meg is lett az eredménye, Abdellah Zoubir a kapufáról kipattanó labdát pofozta a hálóba. A szünet után átvette az irányítást a dán gárda, de nem tudta bevenni az azeri bajnok kapuját. A 83. percben hazai kontra végén Emmanuel Addai addig kevergetett a 16-os előterében, amíg megtalálta a folyosót a védők között, s 20 méterről a jobb alsóba küldte a labdát. 2–0
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0–4 (Woltemade 17., Gordon 43., 64. — mindkettőt 11-esből, Barnes 80.)
Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2–0 (Zoubir 28., Addai 83.)
Később
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
|A CSOPORTKÖR ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|2
|2
|–
|–
|8–2
|+6
|6
|2. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|7–1
|+6
|6
|3. Internazionale
|2
|2
|–
|–
|5–0
|+5
|6
|4. Qarabag
|2
|2
|–
|–
|5–2
|+3
|6
|5. Tottenham
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|6. Paris SG
|1
|1
|–
|–
|4–0
|+4
|3
|7. Atlético Madrid
|2
|1
|–
|1
|7–4
|+3
|3
|8. Newcastle United
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|9. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–2
|+3
|3
|10. Sporting
|1
|1
|–
|–
|4–1
|+3
|3
|11. FC Bruges
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|12. Arsenal
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|13. Manchester City
|1
|1
|–
|–
|2–0
|+2
|3
|14. Barcelona
|1
|1
|–
|–
|2–1
|+1
|3
|15. Eintracht Frankfurt
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|16. Liverpool
|2
|1
|–
|1
|3–3
|0
|3
|17. Chelsea
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|18. Royale Union Saint-Gilloise
|2
|1
|–
|1
|3–5
|–2
|3
|19. Galatasaray
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|20. Atalanta
|2
|1
|–
|1
|2–5
|–3
|3
|21. Bodö/Glimt
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|22. Borussia Dortmund
|1
|–
|1
|–
|4–4
|0
|1
|23. Juventus
|1
|–
|1
|–
|4–4
|0
|1
|24. Bayer Leverkusen
|1
|–
|1
|–
|2–2
|0
|1
|25. Olympiakosz Pireusz
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|26. Köbenhavn
|2
|–
|1
|1
|2–4
|–2
|1
|27. Slavia Praha
|2
|–
|1
|1
|2–5
|–3
|1
|28. Pafosz
|2
|–
|1
|1
|1–5
|–4
|1
|29. Villarreal
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|30. Benfica
|2
|–
|–
|2
|2–4
|–2
|0
|31. PSV Eindhoven
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0
|32. Athletic Bilbao
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|33. Napoli
|1
|–
|–
|1
|0–2
|–2
|0
|34. Monaco
|1
|–
|–
|1
|1–4
|–3
|0
|35. Ajax
|2
|–
|–
|2
|0–6
|–6
|0
|36. Kajrat Almati
|2
|–
|–
|2
|1–9
|–8
|0