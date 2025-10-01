Belgiumi gálázással javított a BL-ben a Newcastle; a Benfica után a Köbenhavnt is legyőzte a Qarabag

UNION SAINT-GILLOISE–NEWCASTLE UNITED

Ellentétes formában kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát a felek, míg a Newcastle odahaza kikapott a Barcelonától a nyitó fordulóban, addig a belga aranyérmes nyert a holland PSV otthonában. Ezzel együtt Eddie Howe csapata volt a mérkőzés esélyese, s noha az Unionnak (amely az Anderlecht otthonában játssza hazai BL-meccseit – a szerk.) több jó periódusa is volt, a gólokat az angol csapat szerezte. A 17. percben Nick Woltemade (akinek a szerződtetéséért Karl-Heinz Rummenigge „idiótának” nevezte a Newcastle vezérkarát – a szerk.) jó ütemben tette bele a sarkát Tonali átlövésébe, s a labda így védhetetlenül pattant a hálóba.

A folytatásban Anthony Gordon volt a főszereplő, aki a 43. és a 64. percben is gólra váltott egy-egy tizenegyest, eldöntve a lényegi kérdéseket. A hajrában egy kontra végén Harvey Barnes is betalált, így látszólag nagyon simán húzta be a meccset a Newcastle. Fontos kiemelni Nick Pope teljesítményét is: az angol kapus hat védéssel „nullázta le” a hazai támadósort – ellenkező esetben (minőségbeli különbség ide vagy oda) izgalmasabb is lehetett volna a találkozó. 0–4

QARABAG–FC KÖBENHAVN

Az azerbajdzsáni meccs első félidejét a nyitó fordulóban a Benficát általános meglepetésre 2–0-s hátrányból fordítva legyőző Qarabag uralta, s ennek a 28. percben meg is lett az eredménye, Abdellah Zoubir a kapufáról kipattanó labdát pofozta a hálóba. A szünet után átvette az irányítást a dán gárda, de nem tudta bevenni az azeri bajnok kapuját. A 83. percben hazai kontra végén Emmanuel Addai addig kevergetett a 16-os előterében, amíg megtalálta a folyosót a védők között, s 20 méterről a jobb alsóba küldte a labdát. 2–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0–4 (Woltemade 17., Gordon 43., 64. — mindkettőt 11-esből, Barnes 80.)

Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2–0 (Zoubir 28., Addai 83.)

Később

21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)

21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)

21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)

21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!