Belgiumi gálázással javított a BL-ben a Newcastle; a Benfica után a Köbenhavnt is legyőzte a Qarabag

M. B.M. B.
2025.10.01. 20:54
Simán nyert a Newcastle United (Fotó: Getty Images)
A Newcastle United 4–0-ra győzött a belga Union Saint-Gilloise vendégeként, míg a Qarabag odahaza gyűrte le a dán Köbenhavnt a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójának szerda kora esti mérkőzésein.

UNION SAINT-GILLOISE–NEWCASTLE UNITED

Ellentétes formában kezdték a Bajnokok Ligája alapszakaszát a felek, míg a Newcastle odahaza kikapott a Barcelonától a nyitó fordulóban, addig a belga aranyérmes nyert a holland PSV otthonában. Ezzel együtt Eddie Howe csapata volt a mérkőzés esélyese, s noha az Unionnak (amely az Anderlecht otthonában játssza hazai BL-meccseit – a szerk.) több jó periódusa is volt, a gólokat az angol csapat szerezte. A 17. percben Nick Woltemade (akinek a szerződtetéséért Karl-Heinz Rummenigge „idiótának” nevezte a Newcastle vezérkarát – a szerk.) jó ütemben tette bele a sarkát Tonali átlövésébe, s a labda így védhetetlenül pattant a hálóba.

A folytatásban Anthony Gordon volt a főszereplő, aki a 43. és a 64. percben is gólra váltott egy-egy tizenegyest, eldöntve a lényegi kérdéseket. A hajrában egy kontra végén Harvey Barnes is betalált, így látszólag nagyon simán húzta be a meccset a Newcastle. Fontos kiemelni Nick Pope teljesítményét is: az angol kapus hat védéssel „nullázta le” a hazai támadósort – ellenkező esetben (minőségbeli különbség ide vagy oda) izgalmasabb is lehetett volna a találkozó. 0–4

QARABAG–FC KÖBENHAVN

Az azerbajdzsáni meccs első félidejét a nyitó fordulóban a Benficát általános meglepetésre 2–0-s hátrányból fordítva legyőző Qarabag uralta, s ennek a 28. percben meg is lett az eredménye, Abdellah Zoubir a kapufáról kipattanó labdát pofozta a hálóba. A szünet után átvette az irányítást a dán gárda, de nem tudta bevenni az azeri bajnok kapuját. A 83. percben hazai kontra végén Emmanuel Addai addig kevergetett a 16-os előterében, amíg megtalálta a folyosót a védők között, s 20 méterről a jobb alsóba küldte a labdát. 2–0

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0–4 (Woltemade 17., Gordon 43., 64. — mindkettőt 11-esből, Barnes 80.)
Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2–0 (Zoubir 28., Addai 83.)

Később
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

    
A CSOPORTKÖR ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Bayern München228–2+66
2. Real Madrid227–1+66
3. Internazionale225–0+56
4. Qarabag225–2+36
5. Tottenham2113–2+14
6. Paris SG114–0+43
7. Atlético Madrid2117–4+33
8. Newcastle United2115–2+33
9. Marseille2115–2+33
10. Sporting114–1+33
11. FC Bruges2115–3+23
12. Arsenal112–0+23
13. Manchester City112–0+23
14. Barcelona112–1+13
15. Eintracht Frankfurt2116–603
16. Liverpool2113–303
17. Chelsea2112–3–13
18. Royale Union Saint-Gilloise2113–5–23
19. Galatasaray2112–5–33
20. Atalanta2112–5–33
21. Bodö/Glimt224–402
22. Borussia Dortmund114–401
23. Juventus114–401
24. Bayer Leverkusen112–201
25. Olympiakosz Pireusz110–001
26. Köbenhavn2112–4–21
27. Slavia Praha2112–5–31
28. Pafosz2111–5–41
29. Villarreal110–1–10
30. Benfica222–4–20
31. PSV Eindhoven111–3–20
32. Athletic Bilbao110–2–20
33. Napoli110–2–20
34. Monaco111–4–30
35. Ajax220–6–60
36. Kajrat Almati221–9–80

 

 

