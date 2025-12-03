Az Union Berlin két-két tizenegyes- és öngólig jutott, a Bayern búcsúztatta Schäferéket a Német Kupában

Korán, a 12. percben vezetéshez jutott a Bayern, a labda Joshua Kimmich szögletét követően Ilyas Ansah combjáról pattant be a hazai kapuba – öngól. Megduplázódott a percek száma, ezzel együtt a vendéggóloké is, mivel Kimmich sarokrúgásából Harry Kane csúsztatott az ötösön belülről a kapuba, Tom Rothe hiába igyekezett menteni, a fejéről, majd a lécről befelé pattant a labda. Nem adta fel az Union, Schäfer András el is eresztett egy jó lövést 18 méterről, a labda nem sokkal kerülte el a bal felsőt. Majd Jonathan Tah kezezése miatt tizenegyeshez jutottak a hazaiak, Leopold Querfeld pedig higgadtan a jobb alsóba lőtt. Mégis kétgólos előnnyel mehetett szünetre a bajor csapat, mivel Diogo Leite a saját kapujába csúsztatott – újabb öngól.

A második félidőben ismét büntetőhöz jutott a berlini együttes, ezúttal Kane könyöklése miatt, ismét Querfeld állt a labda mögé, és újfent a jobb alsóba lőtt. Egyre jobban elhitték a hazaiak, hogy van keresnivalójuk – ugyan a másik oldalon Kane-nek volt egy helyzete, Frederik Rönnow szépen védett –, és többször is veszélyeztettek. Többek között Schäfer, aki ezúttal a jobb alsót vette célba, Manuel Neuernek, de adódott lehetőség Leite és Ansah előtt is. A vendégek kontrákból igyekeztek lezárni a meccset, ám Luis Díaz csak lesről talált be.

A hajrában Querfeld szerezhette volna meg a harmadik gólját, azonban a jobb alsó mellé csúsztatott. Bár az utolsó percekben is nyomott az Union, egyenlítenie már nem sikerült, a Bayern kihúzta az összecsapás végét, és bejutott a legjobb nyolc közé. 2–3

A többi mérkőzésen

Vincenzo Grifo tizenegyesből szerzett vezetést a Freiburgnak a szünet, a második félidőben Lucas Höler növelte az előnyt. A hazaiaknak még az is belefért a hajrában emberhátrányba kerülő Darmstadt ellen, hogy Grifo a következő büntetőjét kihagyta (2–0). Bochumban a hazaiak védője, Philipp Strompf nem élete meccsét játszotta, mivel a 12. percben a saját kapujába fejelve szerzett öngólt, majd az első félidő végén piros lapot kapott. A szünet után Deniz Undav csúsztatott a kapuba, bebiztosítva a Stuttgart győzelmét és továbbjutását (0–2).

A negyeddöntő sorsolását vasárnap tartják, míg a legjobb nyolc között a mérkőzéseket február 3. és 11. között rendezik majd.

NÉMET KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, szerdai mérkőzések

Freiburg–Darmstadt (II.) 2–0 (Grifo 42. – 11-esből, Höler 69.)

Kiállítva: Maglica (88., Darmstadt)

Bochum (II.)–VfB Stuttgart 0–2 (Strompf 12. – öngól, Undav 47.)

Kiállítva: Strompf (45+1.)

Hamburg–Holstein Kiel (II.) 0–0 – tart a hosszabbítás

Union Berlin–Bayern München 2–3 (Querfeld 40., 55. – mindkettőt 11-esből, ill. Ansah 12. – öngól, Kane 24., Leite 45+4. – öngól)

Kedden játszották

Hertha BSC (II.)–Kaiserslautern (II.) 6–1 (Schuler 5., 60., Winkler 20., Eichhorn 31., Kownacki 75,. Krattenmacher 80., ill. Ritter 45+2.)

Mönchengladbach–St. Pauli 1–2 (Tabakovic 56., ill. Kaars 43., Oppie 83.)

Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0–1 (Maza 34.)

RB Leipzig–Magdeburg (II.) 3–1 (Nusa 19., Baumgartner 29., 54., ill. Gnaka 11. – 11-esből)