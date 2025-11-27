„Az ilyen futballra nincs mentség” – kiakadtak a Liverpool legendái

„A Liverpool nem az klub, amelyik kirugdossa az edzőit. A Liverpool abban különbözik szinte minden más európai klubtól, hogy a menedzser időt kap, a menedzser a király. A Liverpool még sosem rúgott ki olyan edzőt, aki az előző idényben bajnokságot nyert. A történelem folyamán soha. Ezért nem akartam hinni a fülemnek, amikor a Nottingham Forest elleni hazai vereség után beszéltem a drukkerekkel, akik a vezetőedző állásáról beszéltek. És ez csak erősödni fog – idézi Jamie Carraghert a Sky Sports. – Én mindig azok táborát erősítettem, akik az edző pártján állnak. Nagyon, nagyon mérges vagyok a játékosokra. De minden menedzser esetében eljön az a pillanat, amikor helyzet – az én kifejezésemmel élve – tarthatatlan. Jómagam még nem tartok itt, de tudom, hogy egy csomó szurkoló igen.”

Carragher szerint a jelenlegi helyzet előrevetíti, mi lesz, ha a „vörösök” korosodó magjához tartozó játékosok távoznak a klubtól, Virgil van Dijk ugyanis tizenegyest hozott össze a PSV ellen, Mohamed Szalah sokadszor formán kívül futballozott, Alisson pedig sérülés miatt nem volt bevethető.

„A csapat gerincét sokáig Alisson, Van Dijk és Szalah alkotta. Alisson sokat sérült, Van Dijk sem ugyanaz a játékos már, Szalahnak pedig teljesen talajt vesztett. Nem szeretem kritizálni őket, és sokan bántották őket igazságtalanul. De akkor, amikor a csapatnak nem megy, a vezéreknek kell előlépniük. Szalahnak most interjút kellene adnia, és elmondani a szurkolóknak, mit szándékoznak csinálni a játékosok, mi folyik az öltözőben, reményt kellene adnia a drukkereknek, hogy a dolgok jobbra fordulnak majd” – fogalmazott Carragher.

Egykori csapattársához hasonló hangnemet ütött meg a másik klublegenda, Steven Gerrard is.

„Krízisről nem beszélnék, ezt a szót akkor használnám, ha évekig tartana visszajuttatni a csapatot a legjobbak közé – jelentette ki BL-győztes egykori csapatkapitány. – De az, ami most van, rossz. Az ilyen futballra nincs mentség ennél a klubnál. A krízis nagyon erős szó, és tiszteletlenség lenne azokkal a játékosokkal és azzal az edzővel szemben használni, akik három hónappal ezelőtt letettek valamit az asztalra. De az sem tagadható, hogy a csapat szenved. Szörnyű sorozatban vannak, az önbizalmuk történelmi mélypontra süllyedt. És tovább véreznek, tovább kapják a gólokat, teljesen kiszolgáltatottak, és amíg a menedzser nem találja meg a válaszokat és nem stabilizálja a csapatot, ez folytatódni fog.”