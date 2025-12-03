Hansi Flick szerint a Barcelona új szintre emelkedett az Atlético Madrid ellen

„Azt hiszem, a teljesítményünk egy új szintre emelkedett, együtt küzdöttünk, ami fantasztikus – kezdte mérkőzés utáni értékelését a katalán csapat vezetőedzője, Hansi Flick, aki szerint kulcsfontosságú volt, hogy több sérült játékosa is visszatérhetett a rangadóra. – Nagyon fontos, hogy a játékosok visszanyerjék az erőnlétüket, néhányan még nincsenek százszázalékos formában, ezért le kellett cserélnünk őket. A labdával jobban uraltuk a helyzeteket, és több teret teremtettünk magunknak.”

A német szakember külön is kitért a meghatározó egyéni teljesítményekre: dicsérte Raphinha és Pedri játékát, és elismerően beszélt Dani Olmóról, akinek a sérüléséről egyelőre nem tudott konkrétummal szolgálni: „Pedri jól van, csak egy kicsit elfáradt. Dani Olmónak vállproblémái vannak, majd meglátjuk holnap (az interjú kedden készült – a szerk.), hogy mi a helyzet” – fogalmazott.

Flick aztán úgy folytatta, hogy meglátása szerint csapata rengeteget fejlődött a találkozóra: „Ez volt az a lépés előre, amit még kerestem. Nagyon jól játszottunk, minden tekintetben sokat fejlődtünk. Az Atlético az első három, négy vagy öt percben uralta a játékot, de aztán átvettük az irányítást. Nem adtuk fel, büszke vagyok arra, amit láttam a csapattól.”

Hozzátette, hogy a múltban elszenvedett vereségeket mostanra teljesen elfelejtette a csapat: „A PSG, a Real Madrid vagy a Chelsea elleni vereségek már a múlté. A következő mérkőzésre koncentrálunk, ami szintén fontos. Nem érdekel a múlt vagy a múlt idény. (...) A tabella élén állunk, és elégedett vagyok azzal, ahogy mennek a dolgok, azonban nem mondhatjuk, hogy ez lenne a legmagasabb szint. Mindig fejlődni és tanulni akarunk, ilyen a mentalitásunk és a hozzáállásunk. A bajnokság megnyerésééig még hosszú út vezet.”

Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone is elégedetten értékelt a lefújás után, annak ellenére, hogy csapata elveszítette a találkozót: „Nagyon nyugodt és elégedett vagyok azzal, amit a csapat tett a mérkőzésen. Ez a meccs segíteni fog nekünk a fejlődésben. (...) Vannak módok, ahogy elhagyhatod a pályát, ha veszítesz. Ma a csapat keményen dolgozott, kereste a lehetőségeket és egy remek csapat ellen szerepelt. Egyértelmű, hogy bármilyen versenysorozat megnyeréséhez ilyen együttesekkel kell megküzdened.”

A fővárosiak mestere sportszerűen külön is dicsérte az FC Barcelona egyenlítő találatát szerző Raphinha játékát: „Imádom őt. Mindenhol képes játszani, bárhová is teszik, és gyönyörű gólokat szerez. Nem értem, hogyhogy nem nyerte meg az Aranylabdát, én őt választottam volna.”

Simeone elmondta azt is, hogy szerinte a 3–1-es végeredmény egy kissé túlzó a látottakhoz képest, ennek ellenére elégedetten távozott a lefújás után: „A jövőre nézve sok pozitív tanulsággal távozom” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte csapata elég jól játszott a jobb eredményhez, azonban mint mondta, ilyen a futball, szemrehányást nem tehet senkinek a vereség miatt.

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ (ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS)

FC BARCELONA–ATLÉTICO MADRID 3–1 (1–1)

Barcelona, Camp Nou, 45 205 néző. Vezette: Ricardo de Burgos

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, A. Balde – Pedri (D. Fernández, 73.), E. García, Dani Olmo (F. Torres, 67.) – Lamine Yamal (A. Christensen, 87.), Lewandowski (Rashford, 67.), Raphinha (M. Casadó, 73.). Vezetőedző: Hansi Flick

ATLÉTICO: Oblak – N. Molina, J. M. Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (Koke, 14.; Griezmann, 75.), P. Barrios – Giu. Simeone (Sörloth, 62.), Baena (Almada, 62.), N. González (Gallagher, a szünetben) – J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Raphinha (26.), Dani Olmo (65.), F. Torres (90+6.), ill. Baena (19.)