Nemzeti Sportrádió

Hansi Flick szerint a Barcelona új szintre emelkedett az Atlético Madrid ellen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 07:45
null
Hansi Flick öröme az Atlético Madrid elleni rangadón (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Diego Simeone Barcelona spanyol foci Hansi Flick Atlético Madrid La Liga
Mint ismert, kedden este az FC Barcelona hazai pályán 3–1-re legyőzte az Atlético Madridot a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójának rangadóján. A találkozó után a győztes csapat mestere, Hansi Flick érthetően elégedetten és boldogan nyilatkozott, de a vesztes madridiakat irányító Diego Simeone sem tudta elmarasztalni övéit a vereség miatt, sőt, kimondottan jókat mondott csapata játékáról.

„Azt hiszem, a teljesítményünk egy új szintre emelkedett, együtt küzdöttünk, ami fantasztikus – kezdte mérkőzés utáni értékelését a katalán csapat vezetőedzője, Hansi Flick, aki szerint kulcsfontosságú volt, hogy több sérült játékosa is visszatérhetett a rangadóra. – Nagyon fontos, hogy a játékosok visszanyerjék az erőnlétüket, néhányan még nincsenek százszázalékos formában, ezért le kellett cserélnünk őket. A labdával jobban uraltuk a helyzeteket, és több teret teremtettünk magunknak.”

A német szakember külön is kitért a meghatározó egyéni teljesítményekre: dicsérte Raphinha és Pedri játékát, és elismerően beszélt Dani Olmóról, akinek a sérüléséről egyelőre nem tudott konkrétummal szolgálni: „Pedri jól van, csak egy kicsit elfáradt. Dani Olmónak vállproblémái vannak, majd meglátjuk holnap (az interjú kedden készült – a szerk.), hogy mi a helyzet” – fogalmazott.

Flick aztán úgy folytatta, hogy meglátása szerint csapata rengeteget fejlődött a találkozóra: „Ez volt az a lépés előre, amit még kerestem. Nagyon jól játszottunk, minden tekintetben sokat fejlődtünk. Az Atlético az első három, négy vagy öt percben uralta a játékot, de aztán átvettük az irányítást. Nem adtuk fel, büszke vagyok arra, amit láttam a csapattól.”

Hozzátette, hogy a múltban elszenvedett vereségeket mostanra teljesen elfelejtette a csapat: „A PSG, a Real Madrid vagy a Chelsea elleni vereségek már a múlté. A következő mérkőzésre koncentrálunk, ami szintén fontos. Nem érdekel a múlt vagy a múlt idény. (...) A tabella élén állunk, és elégedett vagyok azzal, ahogy mennek a dolgok, azonban nem mondhatjuk, hogy ez lenne a legmagasabb szint. Mindig fejlődni és tanulni akarunk, ilyen a mentalitásunk és a hozzáállásunk. A bajnokság megnyerésééig még hosszú út vezet.”

Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone is elégedetten értékelt a lefújás után, annak ellenére, hogy csapata elveszítette a találkozót: „Nagyon nyugodt és elégedett vagyok azzal, amit a csapat tett a mérkőzésen. Ez a meccs segíteni fog nekünk a fejlődésben. (...) Vannak módok, ahogy elhagyhatod a pályát, ha veszítesz. Ma a csapat keményen dolgozott, kereste a lehetőségeket és egy remek csapat ellen szerepelt. Egyértelmű, hogy bármilyen versenysorozat megnyeréséhez ilyen együttesekkel kell megküzdened.”

A fővárosiak mestere sportszerűen külön is dicsérte az FC Barcelona egyenlítő találatát szerző Raphinha játékát: „Imádom őt. Mindenhol képes játszani, bárhová is teszik, és gyönyörű gólokat szerez. Nem értem, hogyhogy nem nyerte meg az Aranylabdát, én őt választottam volna.”

Simeone elmondta azt is, hogy szerinte a 3–1-es végeredmény egy kissé túlzó a látottakhoz képest, ennek ellenére elégedetten távozott a lefújás után: „A jövőre nézve sok pozitív tanulsággal távozom” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte csapata elég jól játszott a jobb eredményhez, azonban mint mondta, ilyen a futball, szemrehányást nem tehet senkinek a vereség miatt.

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ (ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS)
FC BARCELONA–ATLÉTICO MADRID 3–1 (1–1)
Barcelona, Camp Nou, 45 205 néző. Vezette: Ricardo de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, A. Balde – Pedri (D. Fernández, 73.), E. García, Dani Olmo (F. Torres, 67.) – Lamine Yamal (A. Christensen, 87.), Lewandowski (Rashford, 67.), Raphinha (M. Casadó, 73.). Vezetőedző: Hansi Flick
ATLÉTICO: Oblak – N. Molina, J. M. Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (Koke, 14.; Griezmann, 75.), P. Barrios – Giu. Simeone (Sörloth, 62.), Baena (Almada, 62.), N. González (Gallagher, a szünetben) – J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Raphinha (26.), Dani Olmo (65.), F. Torres (90+6.), ill. Baena (19.)

Spanyol labdarúgás
10 órája

A Barcelona hátrányból felállva, három gólt szerezve győzte le az Atléticót

Robert Lewandowski tizenegyest hibázott, négyszer is sérülés miatt kellett cserélnie a vezetőedzőknek.

 

 

FC Barcelona Diego Simeone Barcelona spanyol foci Hansi Flick Atlético Madrid La Liga
Legfrissebb hírek

A Barcelona hátrányból felállva, három gólt szerezve győzte le az Atléticót

Spanyol labdarúgás
10 órája

Hat nappal visszatérése után újra kidőlt Ferland Mendy

Spanyol labdarúgás
15 órája

Toni Kroos csak egy tanácsot tudott adni Xabi Alonsónak

Spanyol labdarúgás
18 órája

Veserák miatt kórházba került az Atlético Madrid korábbi támadója, sokan aggódnak érte

Minden más foci
Tegnap, 9:35

Talán senkit sem lepett meg: ikszelt egymással a Rayo és a Valencia

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 23:04

Lamine Yamal életfilozófiája: Csak élvezni az életet és a futballt

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 17:02

Ilyet is ritkán látni: a legendás játékvezető kapott piros lapot

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 12:19

Hiába Mbappé gólja, zsinórban harmadik bajnokiját sem tudta megnyerni a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.11.30. 22:58
Ezek is érdekelhetik