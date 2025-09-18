Korai kiállítás döntött, a Manchester City két góllal legyőzte a Napolit

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

MANCHESTER CITY (angol)–NAPOLI (olasz) 2–0 (0–0)

Manchester, City of Manchester Stadion. Vezette: Felix Zwayer (Robert Kempter, Christian Dietz) – németek

MANCHESTER CITY: Donnarumma – Khusanov, R. Días, Gvardiol (Aké, 80.), O'Reilly – Rodri (N. González, 60.) – B. Silva, Reijnders (R. Lewis, 80.), Foden, Doku (Savinho, 69.) – Haaland (Bobb, 80.). Menedzser: Pep Guardiola

NAPOLI: V. Milinkovics-Szavics – Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola – Lobotka (Gilmour, 72.) – Politano (Juan Jesus, 55.), Anguissa (Elmasz, 71.), De Bruyne (M. Olivera, 26.), McTominay – R. Höjlund (David Neres, 71.). Vezetőedző: Antonio Conte

Gólszerző: Haaland (56.), Doku (65.)

Kiállítva: Di Lorenzo (21.)

Az előző idényhez hasonlóan ismét egy olasz csapat ellen, hazai pályán kezdte meg Bajnokok Ligája-szereplését a Manchester City. Az olasz bajnoki címvédő Napoli kezdőcsapatában ott volt Kevin De Bruyne is, aki az elmúlt tíz szezonban a City mezében több mint 100 gólt szerzett 400-nál is több mérkőzésen.

Az első húsz percben kiegyenlített játékot láthattunk, azonban a 21. percben emberhátrányba kerültek a vendégek. Phil Foden ugratta ki Erling Haalandot, akit az elkéső Giovanni Di Lorenzo buktatott a 16-os előterében. A játékvezető elsőre továbbot intett, azonban a VAR jelezte, hogy szabálytalanság történhetett. Felix Zwayer rövid videózás után megváltoztatta ítéletét és kiállította a Napoli csapatkapitányát. A folytatás hatalmas hazai fölényt hozott, de a vendégek szerb kapusa, Vanja Milinkovics-Szavics több nagy bravúrt is bemutatva megőrizte kapuját a góltól.

A második félidőben húsz perc alatt eldöntötte a találkozót a Manchester City. Az 56. percben Foden lágy emelése után Haaland bólintott a bal alsó sarokba, majd a 65. percben Tijjani Reijnders passza után Jérémy Doku szlalomozott át a védők között, majd öt méterről a bal alsó sarokba lőtt. 2–0

