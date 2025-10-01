Nemzeti Sportrádió

Remekelt a De Bruyne, Höjlund páros Nápolyban, ikszelt a Juventus Spanyolországban

2025.10.01. 23:03
A nápolyi Rasmus Höjlund (balról a második) két gólt szerzett, mindkettőt az őt köszöntő Kevin De Bruyne előkészítéséből (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Juventus Sporting CP Napoli Villarreal
A Juventus 2–2-es döntetlent játszott a Villarreal otthonában, míg a Napoli hazai pályán 2–1-re megverte a lisszaboni Sportingot a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapján.

NAPOLI–SPORTING 2–1

Az első játékrészben a Napoli futballozott kezdeményezőbben, aminek a 36. percben beérett a gyümölcse: a hazaiak megakasztottak egy Sporting-támadást, a labda Kevin De Bruynéhez került, aki egy cselt és lendületes labdavezetést követően mesterien kiugratta Rasmus Höjlundot, ő pedig 14 méteres lapos lövéssel higgadtan fejezte be az ellencsapást (1–0).

A Sporting a második félidő derekán egyenlített: a szerelni igyekvő Matteo Politano elvétette az ütemet a 16-oson belül, Maxi Araújo nagyot esett, és a megítélt tizenegyesből Luis Suárez magabiztosan a kapuba lőtt (1–1).

Dacára az egyenlítésnek, nem jutottak ponthoz a lisszaboniak, ugyanis a 79. percben megint ellenállhatatlanul dolgozott a De Bruyne, Höjlund kettős: a belga középpályás bal oldali beíveléséből a dán támadó fejjel csúsztatott a hálóba (2–1).

Egy kis stat: az Opta az alábbi posztot még az első nápolyi gól után adta ki, de mi aktualizáltuk: Kevin De Bruyne a 26. és a 27 gólpasszát jegyezte a Bajnokok Ligájában, ezzel a középpályások rangsorában megelőzte Zinédine Zidane-t és Andrés Iniestát (26-26). Már csak Ryan Giggs (41), Ángel Di María (38), David Beckham (36) és Xavi (31) áll előtte. (Opta)

Nem sokkal a lefújás előtt megnyílt az esély az egyenlítésre, csakhogy Morten Hjulmand fejesét Vanja Milinkovics-Szavics nagy bravúrral kivédte.

Mindkét csapat egy-egy győzelemmel és vereséggel várja a folytatást.

VILLARREAL–JUVENTUS 2–2

A vendégek letámadással igyekeztek zavart kelteni a sárga mezesek védelmében, de nem volt kellően hatékony a kezdeti próbálkozás, és gyorsan jött a büntetés. A 18. percben remek, háromhúzásos támadásépítés végén a felezővonal közeléből meglóduló Zsorzs Mikautadze kirobbant két védő közül, és bár elsőre leütközték a 16-os közelében, a labda Nicolas Pépéhez került, aki visszapasszolt az időközben felpattanó grúzhoz, és ő közelről laposan a hálóba lőtt (1–0).

A folytatásban nemcsak a hazaiaknak, hanem a torinóiaknak is voltak veszélyes támadásaik, és a második félidőben ők folytatták a gólgyártást. A 49. percben egy nagy bedobás után Federico Gatti hanyatt vetődve, szép mozdulattal lőtte a labdát a kapuba (1–1), majd néhány perccel később Francisco Conceicao következett: a szünetben becserélt portugál légiós elcsípte Daniel Parejo pontatlan átadását a felezővonal közelében, és nagy vágta után a hálóba lőtt (1–2).

Egy kis stat: a 2002-ben vagy később született labdarúgók közül Francisco Conceicao a második, akinek van gólja a legutóbbi négy BL-idényben. Karim Adeyemi (Dortmund) a másik. (Opta)

Nem sokon múlt, hogy a torinóiak megőrizzék előnyüket, de nem jártak sikerrel: a 90. percben egy szöglet után Renato Veiga befejelte a Villarreal egyenlítő gólját (2–2).

Mindkét csapat vár még az első győzelmére ebben a BL-kiírásban: a Villarreal az első pontját zsebelte be szerda este, a Juventus két döntetlennel áll.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 2–2 (Mikautadze 18., Renato Veiga 90., ill. Gatti 49., F. Conceicao 56.)
Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 2–1 (R. Höjlund 36., 79., ill. L. Suárez 62. – 11-esből)
További eredmények
Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0–4
Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2–0
Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) 2–0
Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) 1–1
Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2–2
Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 4–1
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2

Kapcsolódó tartalom

Sorozatban harmadszor nyert a Barcelona otthonában a PSG!

Ferran Torres góljával vezettek a spanyolok, de fordítani tudtak a sérülések miatt igencsak tartalékos vendégek.

A Juventus után az Athletic Bilbaónak is négyet lőtt a Borussia Dortmund

A baszkok a második félidőben egy ideig reménykedhettek az egyenlítésben, aztán jött Guirassy és Brandt találata...

Haaland duplája sem volt elég a Citynek a Monaco ellen, hozta a kötelezőt otthon az Arsenal

A Manchester City norvég csatára már 52 gólnál jár első félszáz BL-meccsén.

Belgiumi gálázással javított a BL-ben a Newcastle; a Benfica után a Köbenhavnt is legyőzte a Qarabag

Az angol csapatban a Karl-Heinz Rummenigge által kritizált Nick Woltemade is gólt szerzett.

 

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

  1. Bayern München

2

2

8–2

+6

6

  2. Real Madrid

2

2

7–1

+6

6

  3. Paris SG

2

2

6–1

+5

6

  4. Internazionale

2

2

5–0

+5

6

  5. Arsenal

2

2

4–0

+4

6

  6. Qarabag

2

2

5–2

+3

6

  7. Borussia Dortmund

2

1

1

8–5

+3

4

  8. Manchester City

2

1

1

4–2

+2

4

  9. Tottenham

2

1

1

3–2

+1

4

10. Atlético Madrid

2

1

1

7–4

+3

3

11. Newcastle United

2

1

1

5–2

+3

3

12. Marseille

2

1

1

5–2

+3

3

13. FC Bruges

2

1

1

5–3

+2

3

14. Sporting

2

1

1

5–3

+2

3

15. Eintracht Frankfurt

2

1

1

6–6

0

3

16. Barcelona

2

1

1

3–3

0

3

17. Liverpool

2

1

1

3–3

0

3

18. Chelsea

2

1

1

2–3

–1

3

19. Napoli

2

1

1

2–3

–1

3

20. Royale Union Saint-Gilloise

2

1

1

3–5

–2

3

21. Galatasaray

2

1

1

2–5

–3

3

22. Atalanta

2

1

1

2–5

–3

3

23. Juventus

2

2

6–6

0

2

24. Bodö/Glimt

2

2

4–4

0

2

25. Bayer Leverkusen

2

2

3–3

0

2

26. Villarreal

2

1

1

2–3

–1

1

27. PSV Eindhoven

2

1

1

2–4

–2

1

28. Köbenhavn

2

1

1

2–4

–2

1

29. Olympiakosz

2

1

1

0–2

–2

1

30. Monaco

2

1

1

3–6

–3

1

31. Slavia Praha

2

1

1

2–5

–3

1

32. Pafosz

2

1

1

1–5

–4

1

33. Benfica

2

2

2–4

–2

0

34. Athletic Bilbao

2

2

1–6

–5

0

35. Ajax

2

2

0–6

–6

0

36. Kajrat Almati

2

2

1–9

–8

0

 

 

