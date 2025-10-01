Remekelt a De Bruyne, Höjlund páros Nápolyban, ikszelt a Juventus Spanyolországban

NAPOLI–SPORTING 2–1

Az első játékrészben a Napoli futballozott kezdeményezőbben, aminek a 36. percben beérett a gyümölcse: a hazaiak megakasztottak egy Sporting-támadást, a labda Kevin De Bruynéhez került, aki egy cselt és lendületes labdavezetést követően mesterien kiugratta Rasmus Höjlundot, ő pedig 14 méteres lapos lövéssel higgadtan fejezte be az ellencsapást (1–0).

A Sporting a második félidő derekán egyenlített: a szerelni igyekvő Matteo Politano elvétette az ütemet a 16-oson belül, Maxi Araújo nagyot esett, és a megítélt tizenegyesből Luis Suárez magabiztosan a kapuba lőtt (1–1).

Dacára az egyenlítésnek, nem jutottak ponthoz a lisszaboniak, ugyanis a 79. percben megint ellenállhatatlanul dolgozott a De Bruyne, Höjlund kettős: a belga középpályás bal oldali beíveléséből a dán támadó fejjel csúsztatott a hálóba (2–1).

Egy kis stat: az Opta az alábbi posztot még az első nápolyi gól után adta ki, de mi aktualizáltuk: Kevin De Bruyne a 26. és a 27 gólpasszát jegyezte a Bajnokok Ligájában, ezzel a középpályások rangsorában megelőzte Zinédine Zidane-t és Andrés Iniestát (26-26). Már csak Ryan Giggs (41), Ángel Di María (38), David Beckham (36) és Xavi (31) áll előtte. (Opta)

26 - Kevin De Bruyne (26) has equalled Zinedine Zidane and Andrés Iniesta at 5th place among midfielders with the most assists in Champions League, only Giggs (41), Di María (38), Beckham (36) and Xavi (31) provided more. Vision.#UCL #NapoliSportingCP pic.twitter.com/UR5WEila1U — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 1, 2025

Nem sokkal a lefújás előtt megnyílt az esély az egyenlítésre, csakhogy Morten Hjulmand fejesét Vanja Milinkovics-Szavics nagy bravúrral kivédte.

Mindkét csapat egy-egy győzelemmel és vereséggel várja a folytatást.

VILLARREAL–JUVENTUS 2–2

A vendégek letámadással igyekeztek zavart kelteni a sárga mezesek védelmében, de nem volt kellően hatékony a kezdeti próbálkozás, és gyorsan jött a büntetés. A 18. percben remek, háromhúzásos támadásépítés végén a felezővonal közeléből meglóduló Zsorzs Mikautadze kirobbant két védő közül, és bár elsőre leütközték a 16-os közelében, a labda Nicolas Pépéhez került, aki visszapasszolt az időközben felpattanó grúzhoz, és ő közelről laposan a hálóba lőtt (1–0).

A folytatásban nemcsak a hazaiaknak, hanem a torinóiaknak is voltak veszélyes támadásaik, és a második félidőben ők folytatták a gólgyártást. A 49. percben egy nagy bedobás után Federico Gatti hanyatt vetődve, szép mozdulattal lőtte a labdát a kapuba (1–1), majd néhány perccel később Francisco Conceicao következett: a szünetben becserélt portugál légiós elcsípte Daniel Parejo pontatlan átadását a felezővonal közelében, és nagy vágta után a hálóba lőtt (1–2).

Egy kis stat: a 2002-ben vagy később született labdarúgók közül Francisco Conceicao a második, akinek van gólja a legutóbbi négy BL-idényben. Karim Adeyemi (Dortmund) a másik. (Opta)

2002 - Francisco Conceição is one of only two players born since 2002 to have scored in each of the last four Champions League seasons, along with Karim Adeyemi. Speed.#VillarrealJuventus #UCL pic.twitter.com/bgjpjZ9e4B — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 1, 2025

Nem sokon múlt, hogy a torinóiak megőrizzék előnyüket, de nem jártak sikerrel: a 90. percben egy szöglet után Renato Veiga befejelte a Villarreal egyenlítő gólját (2–2).

Mindkét csapat vár még az első győzelmére ebben a BL-kiírásban: a Villarreal az első pontját zsebelte be szerda este, a Juventus két döntetlennel áll.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 2–2 (Mikautadze 18., Renato Veiga 90., ill. Gatti 49., F. Conceicao 56.)

Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 2–1 (R. Höjlund 36., 79., ill. L. Suárez 62. – 11-esből)

További eredmények

Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0–4

Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 2–0

Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) 2–0

Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) 1–1

Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2–2

Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 4–1

Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2