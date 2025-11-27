Nemzeti Sportrádió

Arne Slot a súlyos BL-vereség után sem aggódik az állása miatt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2025.11.27. 09:07
Azt nem lehet állítani, hogy Arne Slot ne lenne megviselt... (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Liverpool Arne Slot Liverpool FC Kerkez Milos
A Liverpool FC hazai pályán 4–1-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája-alapszakasz 5. fordulójában, Arne Slot vezetőedző pedig a mérkőzés után érthetően csalódottan értékelt. A holland tréner szerint csapata játékában voltak pozitív jelek, ám a védekezési hibák és a kulcspillanatok rossz kezelése megpecsételte a sorsukat.

„Lehangoltak és csalódottak vagyunk. Ahogyan az első gólt kaptuk, az különösen bosszantó – kezdte Arne Slot a PSV elleni találkozót követően. – Ugyanakkor tetszett a reakció, ahogy nulla-egy után visszajöttünk a meccsbe. Megvoltak a lehetőségeink arra is, hogy kettő-egyre vezessünk. Szerintem senki sem gondolta volna, hogy egy-négy lesz a vége.”

Bajnokok Ligája
11 órája

Hiába Szoboszlai gólja, a PSV három góllal győzött az Anfielden a BL-alapszakaszban

Szoboszlai Dominik megszerezte a Liverpool történetének 500. európai kupagólját, a PSV 17 év után győzött újra angol csapat otthonában.

A szakember kitért Virgil van Dijk reklamálására is, aki a tizenegyeshez vezető jelenetet nehezményezte: „Volt egy apró lökés, amitől elveszítette az egyensúlyát, ezért került fel a keze. Innen jött a kezezés...”

A második félidő elején kapott gól törte meg igazán a Liverpool lendületét. „A szünet után túl korán kaptuk a második gólt. Ennek ellenére még mindig voltak jó helyzeteink az egyenlítésre. A végéhez közeledve aztán újabb gólt kaptunk – ezt nehéz elfogadni.”

Slot ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hozzáállásban látott pozitívumokat. „Az első félidőben nagyon tetszett az átmenetek kezelése. A játékosok reakciója olyan volt, amit Liverpool-futballistáktól elvárok. Egy-egynél nem azt éreztem, hogy bajban vagyunk – sokkal inkább azt, hogy vezetnünk kellene.”

A meccs utáni helyzetértékelés értelemszerűen felvetette a kérdést: félti-e az állását? Slot azonban egyértelműen visszautasította ezt.

„Nem aggódom – jelentette ki. – Másra koncentrálok, nem a saját pozíciómra. Elemzem a helyzetet, próbálok segíteni a játékosoknak, de nyilvánvaló, hogy idén eddig nem sikerült úgy, mint tavaly. Az egyéni hibák is csapatproblémákból fakadnak. Nekem is jobban kell dolgoznom – minden nap azon vagyok, hogy fejlődjünk.”

A holland tréner szavai alapján a Liverpoolnak most elsősorban mentálisan kell megerősödnie, hogy kilábaljon a hullámvölgyből: „Az egyetlen út előre vezet. Szembe kell néznünk a helyzetünkkel és keményen megküzdenünk érte.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–PSV (holland) 1–4 (1–1)
Liverpool, Anfield, 59 964 néző. Vezette: Alejandro Hernández (spanyol)
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté (Chiesa, 76.), Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (Isak, 61.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
PSV: Kovár – Szalah-Eddin, Gasiorowski, Schouten, Dest – Szaibari, Mauro Júnior, Veerman – Man (Bajraktarevic, 89.), G. Til (Pepi, 70.), Perisic (Driouech, 70.). Vezetőedző: Peter Bosz
Gólszerző: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), G. Til (56.), Driouech (73., 90+1.)

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

 

