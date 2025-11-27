Arne Slot a súlyos BL-vereség után sem aggódik az állása miatt

A szakember kitért Virgil van Dijk reklamálására is, aki a tizenegyeshez vezető jelenetet nehezményezte: „Volt egy apró lökés, amitől elveszítette az egyensúlyát, ezért került fel a keze. Innen jött a kezezés...”

A második félidő elején kapott gól törte meg igazán a Liverpool lendületét. „A szünet után túl korán kaptuk a második gólt. Ennek ellenére még mindig voltak jó helyzeteink az egyenlítésre. A végéhez közeledve aztán újabb gólt kaptunk – ezt nehéz elfogadni.”

Slot ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hozzáállásban látott pozitívumokat. „Az első félidőben nagyon tetszett az átmenetek kezelése. A játékosok reakciója olyan volt, amit Liverpool-futballistáktól elvárok. Egy-egynél nem azt éreztem, hogy bajban vagyunk – sokkal inkább azt, hogy vezetnünk kellene.”

A meccs utáni helyzetértékelés értelemszerűen felvetette a kérdést: félti-e az állását? Slot azonban egyértelműen visszautasította ezt.

„Nem aggódom – jelentette ki. – Másra koncentrálok, nem a saját pozíciómra. Elemzem a helyzetet, próbálok segíteni a játékosoknak, de nyilvánvaló, hogy idén eddig nem sikerült úgy, mint tavaly. Az egyéni hibák is csapatproblémákból fakadnak. Nekem is jobban kell dolgoznom – minden nap azon vagyok, hogy fejlődjünk.”

A holland tréner szavai alapján a Liverpoolnak most elsősorban mentálisan kell megerősödnie, hogy kilábaljon a hullámvölgyből: „Az egyetlen út előre vezet. Szembe kell néznünk a helyzetünkkel és keményen megküzdenünk érte.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–PSV (holland) 1–4 (1–1)

Liverpool, Anfield, 59 964 néző. Vezette: Alejandro Hernández (spanyol)

LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté (Chiesa, 76.), Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (Isak, 61.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot

PSV: Kovár – Szalah-Eddin, Gasiorowski, Schouten, Dest – Szaibari, Mauro Júnior, Veerman – Man (Bajraktarevic, 89.), G. Til (Pepi, 70.), Perisic (Driouech, 70.). Vezetőedző: Peter Bosz

Gólszerző: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), G. Til (56.), Driouech (73., 90+1.)