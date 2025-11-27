Arne Slot a súlyos BL-vereség után sem aggódik az állása miatt
„Lehangoltak és csalódottak vagyunk. Ahogyan az első gólt kaptuk, az különösen bosszantó – kezdte Arne Slot a PSV elleni találkozót követően. – Ugyanakkor tetszett a reakció, ahogy nulla-egy után visszajöttünk a meccsbe. Megvoltak a lehetőségeink arra is, hogy kettő-egyre vezessünk. Szerintem senki sem gondolta volna, hogy egy-négy lesz a vége.”
Hiába Szoboszlai gólja, a PSV három góllal győzött az Anfielden a BL-alapszakaszban
A szakember kitért Virgil van Dijk reklamálására is, aki a tizenegyeshez vezető jelenetet nehezményezte: „Volt egy apró lökés, amitől elveszítette az egyensúlyát, ezért került fel a keze. Innen jött a kezezés...”
A második félidő elején kapott gól törte meg igazán a Liverpool lendületét. „A szünet után túl korán kaptuk a második gólt. Ennek ellenére még mindig voltak jó helyzeteink az egyenlítésre. A végéhez közeledve aztán újabb gólt kaptunk – ezt nehéz elfogadni.”
Slot ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hozzáállásban látott pozitívumokat. „Az első félidőben nagyon tetszett az átmenetek kezelése. A játékosok reakciója olyan volt, amit Liverpool-futballistáktól elvárok. Egy-egynél nem azt éreztem, hogy bajban vagyunk – sokkal inkább azt, hogy vezetnünk kellene.”
A meccs utáni helyzetértékelés értelemszerűen felvetette a kérdést: félti-e az állását? Slot azonban egyértelműen visszautasította ezt.
„Nem aggódom – jelentette ki. – Másra koncentrálok, nem a saját pozíciómra. Elemzem a helyzetet, próbálok segíteni a játékosoknak, de nyilvánvaló, hogy idén eddig nem sikerült úgy, mint tavaly. Az egyéni hibák is csapatproblémákból fakadnak. Nekem is jobban kell dolgoznom – minden nap azon vagyok, hogy fejlődjünk.”
A holland tréner szavai alapján a Liverpoolnak most elsősorban mentálisan kell megerősödnie, hogy kilábaljon a hullámvölgyből: „Az egyetlen út előre vezet. Szembe kell néznünk a helyzetünkkel és keményen megküzdenünk érte.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–PSV (holland) 1–4 (1–1)
Liverpool, Anfield, 59 964 néző. Vezette: Alejandro Hernández (spanyol)
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté (Chiesa, 76.), Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (Isak, 61.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
PSV: Kovár – Szalah-Eddin, Gasiorowski, Schouten, Dest – Szaibari, Mauro Júnior, Veerman – Man (Bajraktarevic, 89.), G. Til (Pepi, 70.), Perisic (Driouech, 70.). Vezetőedző: Peter Bosz
Gólszerző: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), G. Til (56.), Driouech (73., 90+1.)
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|3. Bayern München
|5
|4
|–
|1
|15–6
|+9
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Sporting
|5
|3
|1
|1
|11–5
|+6
|10
|9. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|27. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|28. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|31. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|32. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|33. Olympiakosz Pireusz
|5
|–
|2
|3
|5–13
|–8
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|5
|–
|1
|4
|4–14
|–10
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0