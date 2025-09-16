A Qarabag idegenben kétgólos hátrányból győzte le a Benficát

Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol)

Őrült góllal kezdődött a találkozó. A negyedik percben Luiz Júnior kivetődött Lucas Bergvall beadására, ám hiába volt könnyen védhető a lövés, a labda kiperdült a Villarreal kapusának kezéből, és bepörgött a vendégek kapujába (videó itt). Ugyan Tajon Buchanannak elég jó esélye volt az egyenlítésre, de kihagyta a helyzetét, így az első 45 perc végén maradt az 1–0.

A második félidőben kissé lassabb lett a játék, de jó tíz perc után a spanyolok fokozták az iramot az egyenlítésért. Igazán nagy helyzetet azonban nem tudtak kialakítani, nem született több gól, így az előző évadban El-döntőt megnyerő angolok értékes sikerrel kezdtek.

Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)

A portugálok már negyedóra után két góllal vezettek, az azeriek védelme egyik találatnál sem remekelt (1. gól itt, 2. gól itt). Igaz, a Qarabag nem sokkal később megállította a rohamokat, és Leandro Andrade révén szépített (gól itt). A játék képe alapján nagy esély volt arra, hogy az Qarabag egyenlít is, ám végül is 2–1-es hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.

Késett, de nem múlott, a Qarabag Camilo Durán révén a második félidő elején egyenlített, a kolumbiai játékos éles szögből lőtt a kapuba.

Ajóval esélyesebbnek számító Benfica számára a totális sokk a 86. percben jött el: a 77. percben becserélt Olekszij Kascsuk megszerezte a vezetést a vendégeknek; a Benfica védői nem sok vizet zavartak: videó itt.

Ez maradt a vége, a Qarabag nagy győzelmet aratott! 2–3

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3 (Barrenechea 6. Pavlidisz 16., ill. L. Andrade 30., Durán 48., Kascsuk 86.)

Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1–0 (L. Júnior 4. – öngól)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3 (R. van Bommel 90., ill. Promise 9. – 11-esből, Ait El Hadj 39., K. Mac Allister 81.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0–2 (Martinelli 72., Trossard 87.)

Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4 (Yildiz 63., Vlahovics 67., 90+4., L. Kelly 90+6., ill. Adeyemi 52., F. Nmecha 65., Yan Couto 74., Benszebaini 86. – 11-esből)

Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (K. Mbappé 28., 82. – mindkettőt 11-esből, ill. Weah 23.)