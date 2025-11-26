A Monaco öngóllal bukta el a győzelmet Cipruson; már nem nyeretlen a Köbenhavn a BL-ben
Pafosz–Monaco 2–2
Kisebb gödörben van a Monaco, mivel az előző három bajnokiját elveszítette, de még így is a mérkőzés esélyese volt, amelyen korán vezetést szerzett. A volt Liverpool-játékos, Minamino Takumi hét méterről lőtte ki a jobb alsót az 5. percben Maghnes Akliouche passza után. Nagy nyomást helyezett ellenfelére a Pafosz, Anderson még csak a lécet találta el, de az együttes így is hamar egyenlített, a BL-győztes, 57-szeres brazil válogatott David Luiz fejelt a bal felsőbe Mislav Orsic szögletéből.
Egy kis stat: David Luiz 38 évesen és 218 naposan minden idők második legidősebb gólszerzője lett a legrangosabb európai kupasorozatban. A rekordot a portugál Pepe tartja 2023 óta, amikor 40 évesen és 290 naposan volt eredményes.
A vendéglátó kapusa, Neofitosz Mihail tett róla, hogy a ciprusi csapat sokáig ne örüljön, mivel odapasszolta a labdát Folarin Balogunnak, aki az átvétel után kilőtte a bal alsót. Sokáig nem volt benne a meccsben az újabb gól, főleg nem ciprusi, ám a hajrában beszorult a Monaco. Egy helyzetet megúsztak a vendégek, Orsic lövésénél bravúrral védett Lukás Hrádecky, egy perccel később viszont már nem volt szerencséjük, Ivan Sunjic fejese lejött a lécről, ám Mohammed Salisuról a saját kapujába pattant a labda. Öngóllal mentett pontot a Pafosz, így továbbra is csak a Bayern Münchentől szenvedett vereséget a BL-ben.
Köbenhavn–Kajrat Almati 3–2
A két nyeretlen csapat mérkőzésén a dánok szereztek vezetést, Viktor Dadason közeli fejesével a 26. percben, de a több esemény a második félidőben történt. A vendégeknél Jerkin Tapalov eltalálta a kapufát, rá percre pedig a hazaiak jutottak tizenegyeshez, amelyet Jordan Larsson értékesített. A 73. percben úgy tűnt, eldől a meccs, mivel Robert 21 méteres, megpattanó lövése után a labda a bal alsóba vágódott, ám nem adta fel a Kajrat Almati. A hazaiak kapusa, Dominik Kotarski addig tutujgatta a labdát, amíg Dasztan Szatpajev el nem szedte tőle, és aztán az üres kapuba gurított, majd Olzsasz Bajbek remek csel után hét méterről a bal alsóba lőtt. Még hátravolt a ráadás, ám újabb gólt már nem tudtak szerezni a kazahok, így a Köbenhavn megszerezte első győzelmét ebben a kiírásban.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) 2–2 (D. Luiz 18., Salisu 88. – öngól, ill. Minamino 5., Balogun 26.)
Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) 3–2 (Daðason 26., J. Larsson 59., Robert 73., ill. Szatpajev 81., Bajbek 90.)
Később
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Internazionale
|4
|4
|–
|–
|11–1
|+10
|12
|4. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|5. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|6. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|7. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|8. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|9. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|10. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|11. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|12. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|13. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|14. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|15. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|16. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|17. Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|18. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|19. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|20. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|21. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|22. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|23. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|24. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|25. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|26. FC Bruges
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|27. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|31. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|32. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|33. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|5
|–
|1
|4
|4–14
|–10
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0