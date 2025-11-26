A Monaco öngóllal bukta el a győzelmet Cipruson; már nem nyeretlen a Köbenhavn a BL-ben

Pafosz–Monaco 2–2

Kisebb gödörben van a Monaco, mivel az előző három bajnokiját elveszítette, de még így is a mérkőzés esélyese volt, amelyen korán vezetést szerzett. A volt Liverpool-játékos, Minamino Takumi hét méterről lőtte ki a jobb alsót az 5. percben Maghnes Akliouche passza után. Nagy nyomást helyezett ellenfelére a Pafosz, Anderson még csak a lécet találta el, de az együttes így is hamar egyenlített, a BL-győztes, 57-szeres brazil válogatott David Luiz fejelt a bal felsőbe Mislav Orsic szögletéből.

Egy kis stat: David Luiz 38 évesen és 218 naposan minden idők második legidősebb gólszerzője lett a legrangosabb európai kupasorozatban. A rekordot a portugál Pepe tartja 2023 óta, amikor 40 évesen és 290 naposan volt eredményes.

A vendéglátó kapusa, Neofitosz Mihail tett róla, hogy a ciprusi csapat sokáig ne örüljön, mivel odapasszolta a labdát Folarin Balogunnak, aki az átvétel után kilőtte a bal alsót. Sokáig nem volt benne a meccsben az újabb gól, főleg nem ciprusi, ám a hajrában beszorult a Monaco. Egy helyzetet megúsztak a vendégek, Orsic lövésénél bravúrral védett Lukás Hrádecky, egy perccel később viszont már nem volt szerencséjük, Ivan Sunjic fejese lejött a lécről, ám Mohammed Salisuról a saját kapujába pattant a labda. Öngóllal mentett pontot a Pafosz, így továbbra is csak a Bayern Münchentől szenvedett vereséget a BL-ben.

Köbenhavn–Kajrat Almati 3–2

A két nyeretlen csapat mérkőzésén a dánok szereztek vezetést, Viktor Dadason közeli fejesével a 26. percben, de a több esemény a második félidőben történt. A vendégeknél Jerkin Tapalov eltalálta a kapufát, rá percre pedig a hazaiak jutottak tizenegyeshez, amelyet Jordan Larsson értékesített. A 73. percben úgy tűnt, eldől a meccs, mivel Robert 21 méteres, megpattanó lövése után a labda a bal alsóba vágódott, ám nem adta fel a Kajrat Almati. A hazaiak kapusa, Dominik Kotarski addig tutujgatta a labdát, amíg Dasztan Szatpajev el nem szedte tőle, és aztán az üres kapuba gurított, majd Olzsasz Bajbek remek csel után hét méterről a bal alsóba lőtt. Még hátravolt a ráadás, ám újabb gólt már nem tudtak szerezni a kazahok, így a Köbenhavn megszerezte első győzelmét ebben a kiírásban.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) 2–2 (D. Luiz 18., Salisu 88. – öngól, ill. Minamino 5., Balogun 26.)

Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) 3–2 (Daðason 26., J. Larsson 59., Robert 73., ill. Szatpajev 81., Bajbek 90.)

Később

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)