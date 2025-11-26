A Monaco öngóllal bukta el a győzelmet Cipruson; már nem nyeretlen a Köbenhavn a BL-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.11.26.
Folarin Balogun
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 5. fordulójának szerdai játéknapján az AS Monaco csak 2–2-t játszott a Pafosz vendégeként, míg a Kajrat Almati hiába kapaszkodott háromgólos hátrányban, 3–2-re kikapott a Köbenhavn otthonában.

Pafosz–Monaco 2–2

Kisebb gödörben van a Monaco, mivel az előző három bajnokiját elveszítette, de még így is a mérkőzés esélyese volt, amelyen korán vezetést szerzett. A volt Liverpool-játékos, Minamino Takumi hét méterről lőtte ki a jobb alsót az 5. percben Maghnes Akliouche passza után. Nagy nyomást helyezett ellenfelére a Pafosz, Anderson még csak a lécet találta el, de az együttes így is hamar egyenlített, a BL-győztes, 57-szeres brazil válogatott David Luiz fejelt a bal felsőbe Mislav Orsic szögletéből.

Egy kis stat: David Luiz 38 évesen és 218 naposan minden idők második legidősebb gólszerzője lett a legrangosabb európai kupasorozatban. A rekordot a portugál Pepe tartja 2023 óta, amikor 40 évesen és 290 naposan volt eredményes.

A vendéglátó kapusa, Neofitosz Mihail tett róla, hogy a ciprusi csapat sokáig ne örüljön, mivel odapasszolta a labdát Folarin Balogunnak, aki az átvétel után kilőtte a bal alsót. Sokáig nem volt benne a meccsben az újabb gól, főleg nem ciprusi, ám a hajrában beszorult a Monaco. Egy helyzetet megúsztak a vendégek, Orsic lövésénél bravúrral védett Lukás Hrádecky, egy perccel később viszont már nem volt szerencséjük, Ivan Sunjic fejese lejött a lécről, ám Mohammed Salisuról a saját kapujába pattant a labda. Öngóllal mentett pontot a Pafosz, így továbbra is csak a Bayern Münchentől szenvedett vereséget a BL-ben.

Köbenhavn–Kajrat Almati 3–2

A két nyeretlen csapat mérkőzésén a dánok szereztek vezetést, Viktor Dadason közeli fejesével a 26. percben, de a több esemény a második félidőben történt. A vendégeknél Jerkin Tapalov eltalálta a kapufát, rá percre pedig a hazaiak jutottak tizenegyeshez, amelyet Jordan Larsson értékesített. A 73. percben úgy tűnt, eldől a meccs, mivel Robert 21 méteres, megpattanó lövése után a labda a bal alsóba vágódott, ám nem adta fel a Kajrat Almati. A hazaiak kapusa, Dominik Kotarski addig tutujgatta a labdát, amíg Dasztan Szatpajev el nem szedte tőle, és aztán az üres kapuba gurított, majd Olzsasz Bajbek remek csel után hét méterről a bal alsóba lőtt. Még hátravolt a ráadás, ám újabb gólt már nem tudtak szerezni a kazahok, így a Köbenhavn megszerezte első győzelmét ebben a kiírásban.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) 2–2 (D. Luiz 18., Salisu 88. – öngól, ill. Minamino 5., Balogun 26.)
Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) 3–2 (Daðason 26., J. Larsson 59., Robert 73., ill. Szatpajev 81., Bajbek 90.)
Később
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Borussia Dortmund531117–11+610
  5. Chelsea531112–6+610
  6. Manchester City531110–5+510
  7. Paris SG43114–5+99
  8. Newcastle United53211–4+79
  9. Real Madrid4318–2+69
10. Liverpool4319–4+59
11. Galatasaray5328–7+19
12. Tottenham4227–2+58
13. Bayer Leverkusen52218–10–28
14. Sporting42118–5+37
15. Barcelona521212–10+27
16. Qarabag52128–9–17
17. Atalanta42113–5–27
18. Napoli52126–9–37
19. Marseille5238–6+26
20. Atlético Madrid42210–9+16
21. Juventus513110–1006
22. Monaco51316–8–26
23. Pafosz51314–7–36
24. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
25. PSV Eindhoven41219–7+25
26. FC Bruges41128–10–24
27. Eintracht Frankfurt41127–11–44
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150

 

 

