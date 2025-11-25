Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben

Manchester City–Bayer Leverkusen 0–2

Pep Guardiola alaposan felforgatta csapatát a Premier League-ben szombaton pályára küldött kezdőcsapathoz képest – amikor a City 2–1-re kikapott a Newcastle otthonában –, egyedül Nico González maradt meg „hírmondónak”, így többek között Gianluigi Donnarumma, Phil Foden és Erling Haaland is csak a kispadon kapott helyet a Leverkusen ellen. Akadozott is a manchesteriek játéka, akik támadásban igen keveset mutattak az első félidőben, a vendégek pedig ugyan a védekezésre koncentráltak, de kihasználták a hazaiak hibáját hátul – a játékrész közepén Álex Grimaldo lőtte ki 10 méterről a bal alsót. A szünet előtti másodpercekben egyenlíthettek volna az angolok, ám Tijjani Reijnders nagy helyzetben középre lőtt, így Mark Flekken védeni tudott.

Guardiola hármas cserét hajtott végre a második félidőre – érkezett Foden mellett Jérémy Doku és Nico O'Reilly is –, gólt azonban ismét a „gyógyszergyáriak” szereztek, Patrik Schick csúsztatott a kapu bal oldalába Ibrahim Maza beadásából. Beállt aztán Haaland és Rayan Cherki is, s a 70. percben előbbi került ziccerbe, Flekken azonban „olvasta”, mire készül a norvég csatár, és hárította a lövését. Egyre nőtt az angolok nyomása, ám nem voltak elég élesek, nem tudtak betalálni, így kikaptak, vagyis 2018 szeptembere után ismét vereséget szenvedtek hazai pályán a Bajnokok Ligája alapszakaszában/csoportkörében – akkor a Lyon nyert az Etihadban 2–1-re.

Mark Flekken nagyot védett Erling Haaland helyzeténél, a norvég csereként pályára lépve nem tudott segíteni a Citynek (Fotó: Getty Images)

Borussia Dortmund–Villarreal 4–0

Bár a BVB többet birtokolta az első félidőben a labdát, kiegyenlített volt a játék, majd a ráadás során betaláltak a németek, Serhou Guirassy egy méterről fejelt a kapuba. A szünet után felpörögtek az események, Juan Foyth piros lapot kapott – kézzel hárította a kapuba tartó labdát –, ami miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak. Guirassy állt a labda mögé, a gyenge, középre menő lapos lövését lábbal védte Luiz Júnior, ám a kipattanót bepasszolta a kapuba a guineai válogatott csatár. Néhány perc múlva pedig végképp eldőlt a mérkőzés, Karim Adeyemiről pattant a jobb alsóba a labda. A „sárga tengeralattjáró” tíz emberrel már helyzetekig sem igazán jutott, majd megúszott még egy tizenegyest, mivel Fábio Silva abból a lécre lőtt. A Borussiának a két kihagyott büntető is belefért, amely még a hajrában betalált Daniel Svensson fejese révén.

Bodö/Glimt–Juventus 2–3

A norvég csapat hat olasz együttessel is játszott már története során, ám a Juventus nem volt közte – az Internazionale, a Lazio, a Milan, a Napoli, a Roma és a Sampdoria ellen a mérleg összesítve négy győzelem, egy döntetlen és nyolc vereség volt. A Juve norvégokkal szemben még veretlen volt (négyszer nyert, négyszer ikszelt), viszont az első félidőben nem tudott a vendéglátó fölé lőni, sőt, hátrányba is került a 27. percben. Bodö/Glimt-szöglet után Ole Blomberg maradt üresen a hosszún, és közelről a kapuba bombázott, Mattia Perin lábbal csak beleérni tudott.

A fordulás után hamar egalizáltak „zebrák”, Lois Openda vágta be hat méterről a lecsorgót, megszerezve első gólját Juventus-mezben, ráadásul április óta először talált be tétmeccsen. Nem sokkal később Fabio Miretti gólját nem adták meg les miatt, de rá öt percre asszisztot adott a fejjel eredményes Weston McKennie-nek, így már az olaszoknál volt az előny. A hajrában úgy tűnt, mégis elúszik a torinói gárda győzelme, mert Sondre Brunstad Fet tizenegyesből egyenlített, ám a ráadás első percében Jonathan David az üres kapuba lőtt, miután Nyikita Hajkin hárította Kenan Yildiz próbálkozását. A Juve ötgólos találkozót húzott be, így már nem nyeretlen a Bajnokok Ligájában.