Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben

2025.11.25. 23:00
null
Patrik Schick szerezte a Leverkusen második gólját a City ellen (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 5. fordulójában a Bayer Leverkusen idegenben 2–0-ra megverte a Manchester Cityt, a Juventus a Bodö/Glimt vendégeként nyert 3–2-re, míg a Borussia Dortmund hazai pályán 4–0-ra kiütötte a Villarrealt.

Manchester City–Bayer Leverkusen 0–2

Pep Guardiola alaposan felforgatta csapatát a Premier League-ben szombaton pályára küldött kezdőcsapathoz képest – amikor a City 2–1-re kikapott a Newcastle otthonában –, egyedül Nico González maradt meg „hírmondónak”, így többek között Gianluigi Donnarumma, Phil Foden és Erling Haaland is csak a kispadon kapott helyet a Leverkusen ellen. Akadozott is a manchesteriek játéka, akik támadásban igen keveset mutattak az első félidőben, a vendégek pedig ugyan a védekezésre koncentráltak, de kihasználták a hazaiak hibáját hátul – a játékrész közepén Álex Grimaldo lőtte ki 10 méterről a bal alsót. A szünet előtti másodpercekben egyenlíthettek volna az angolok, ám Tijjani Reijnders nagy helyzetben középre lőtt, így Mark Flekken védeni tudott.

Guardiola hármas cserét hajtott végre a második félidőre – érkezett Foden mellett Jérémy Doku és Nico O'Reilly is –, gólt azonban ismét a „gyógyszergyáriak” szereztek, Patrik Schick csúsztatott a kapu bal oldalába Ibrahim Maza beadásából. Beállt aztán Haaland és Rayan Cherki is, s a 70. percben előbbi került ziccerbe, Flekken azonban „olvasta”, mire készül a norvég csatár, és hárította a lövését. Egyre nőtt az angolok nyomása, ám nem voltak elég élesek, nem tudtak betalálni, így kikaptak, vagyis 2018 szeptembere után ismét vereséget szenvedtek hazai pályán a Bajnokok Ligája alapszakaszában/csoportkörében – akkor a Lyon nyert az Etihadban 2–1-re.

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Mark Flekken nagyot védett Erling Haaland helyzeténél, a norvég csereként pályára lépve nem tudott segíteni a Citynek (Fotó: Getty Images)

Borussia Dortmund–Villarreal 4–0

Bár a BVB többet birtokolta az első félidőben a labdát, kiegyenlített volt a játék, majd a ráadás során betaláltak a németek, Serhou Guirassy egy méterről fejelt a kapuba. A szünet után felpörögtek az események, Juan Foyth piros lapot kapott – kézzel hárította a kapuba tartó labdát –, ami miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak. Guirassy állt a labda mögé, a gyenge, középre menő lapos lövését lábbal védte Luiz Júnior, ám a kipattanót bepasszolta a kapuba a guineai válogatott csatár. Néhány perc múlva pedig végképp eldőlt a mérkőzés, Karim Adeyemiről pattant a jobb alsóba a labda. A „sárga tengeralattjáró” tíz emberrel már helyzetekig sem igazán jutott, majd megúszott még egy tizenegyest, mivel Fábio Silva abból a lécre lőtt. A Borussiának a két kihagyott büntető is belefért, amely még a hajrában betalált Daniel Svensson fejese révén.

Bodö/Glimt–Juventus 2–3

A norvég csapat hat olasz együttessel is játszott már története során, ám a Juventus nem volt közte – az Internazionale, a Lazio, a Milan, a Napoli, a Roma és a Sampdoria ellen a mérleg összesítve négy győzelem, egy döntetlen és nyolc vereség volt. A Juve norvégokkal szemben még veretlen volt (négyszer nyert, négyszer ikszelt), viszont az első félidőben nem tudott a vendéglátó fölé lőni, sőt, hátrányba is került a 27. percben. Bodö/Glimt-szöglet után Ole Blomberg maradt üresen a hosszún, és közelről a kapuba bombázott, Mattia Perin lábbal csak beleérni tudott.

A fordulás után hamar egalizáltak „zebrák”, Lois Openda vágta be hat méterről a lecsorgót, megszerezve első gólját Juventus-mezben, ráadásul április óta először talált be tétmeccsen. Nem sokkal később Fabio Miretti gólját nem adták meg les miatt, de rá öt percre asszisztot adott a fejjel eredményes Weston McKennie-nek, így már az olaszoknál volt az előny. A hajrában úgy tűnt, mégis elúszik a torinói gárda győzelme, mert Sondre Brunstad Fet tizenegyesből egyenlített, ám a ráadás első percében Jonathan David az üres kapuba lőtt, miután Nyikita Hajkin hárította Kenan Yildiz próbálkozását. A Juve ötgólos találkozót húzott be, így már nem nyeretlen a Bajnokok Ligájában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Grimaldo 23., Schick 54.)
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 4–0 (Guirassy 45+2., 54., Adeyemi 58., Svensson 90+5.)
Kiállítva: Foyth (50., Villarreal)
Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 2–3 (Blomberg 27., Fet 87. – 11-esből, ill. Openda 48., McKennie 59., J. David 90+1.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Borussia Dortmund531117–11+610
  5. Chelsea531112–6+610
  6. Manchester City531110–5+510
  7. Paris SG43114–5+99
  8. Newcastle United53211–4+79
  9. Real Madrid4318–2+69
10. Liverpool4319–4+59
11. Galatasaray5328–7+19
12. Tottenham4227–2+58
13. Bayer Leverkusen52218–10–28
14. Sporting42118–5+37
15. Barcelona521212–10+27
16. Qarabag52128–9–17
17. Atalanta42113–5–27
18. Napoli52126–9–37
19. Marseille5238–6+26
20. Atlético Madrid42210–9+16
21. Juventus513110–1006
22. Royale Union SG5235–12–76
23. PSV Eindhoven41219–7+25
24. Monaco41214–6–25
25. Pafosz41212–5–35
26. FC Bruges41128–10–24
27. Eintracht Frankfurt41127–11–44
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Benfica5144–8–43
30. Slavia Praha5322–8–63
31. Bodö/Glimt5237–11–42
32. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati4132–11–91
36. Ajax551–16–150

 

 

