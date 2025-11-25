Meglepetés Manchesterben: a Bayer Leverkusen megverte a Cityt a BL-ben
Manchester City–Bayer Leverkusen 0–2
Pep Guardiola alaposan felforgatta csapatát a Premier League-ben szombaton pályára küldött kezdőcsapathoz képest – amikor a City 2–1-re kikapott a Newcastle otthonában –, egyedül Nico González maradt meg „hírmondónak”, így többek között Gianluigi Donnarumma, Phil Foden és Erling Haaland is csak a kispadon kapott helyet a Leverkusen ellen. Akadozott is a manchesteriek játéka, akik támadásban igen keveset mutattak az első félidőben, a vendégek pedig ugyan a védekezésre koncentráltak, de kihasználták a hazaiak hibáját hátul – a játékrész közepén Álex Grimaldo lőtte ki 10 méterről a bal alsót. A szünet előtti másodpercekben egyenlíthettek volna az angolok, ám Tijjani Reijnders nagy helyzetben középre lőtt, így Mark Flekken védeni tudott.
Guardiola hármas cserét hajtott végre a második félidőre – érkezett Foden mellett Jérémy Doku és Nico O'Reilly is –, gólt azonban ismét a „gyógyszergyáriak” szereztek, Patrik Schick csúsztatott a kapu bal oldalába Ibrahim Maza beadásából. Beállt aztán Haaland és Rayan Cherki is, s a 70. percben előbbi került ziccerbe, Flekken azonban „olvasta”, mire készül a norvég csatár, és hárította a lövését. Egyre nőtt az angolok nyomása, ám nem voltak elég élesek, nem tudtak betalálni, így kikaptak, vagyis 2018 szeptembere után ismét vereséget szenvedtek hazai pályán a Bajnokok Ligája alapszakaszában/csoportkörében – akkor a Lyon nyert az Etihadban 2–1-re.
Borussia Dortmund–Villarreal 4–0
Bár a BVB többet birtokolta az első félidőben a labdát, kiegyenlített volt a játék, majd a ráadás során betaláltak a németek, Serhou Guirassy egy méterről fejelt a kapuba. A szünet után felpörögtek az események, Juan Foyth piros lapot kapott – kézzel hárította a kapuba tartó labdát –, ami miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak. Guirassy állt a labda mögé, a gyenge, középre menő lapos lövését lábbal védte Luiz Júnior, ám a kipattanót bepasszolta a kapuba a guineai válogatott csatár. Néhány perc múlva pedig végképp eldőlt a mérkőzés, Karim Adeyemiről pattant a jobb alsóba a labda. A „sárga tengeralattjáró” tíz emberrel már helyzetekig sem igazán jutott, majd megúszott még egy tizenegyest, mivel Fábio Silva abból a lécre lőtt. A Borussiának a két kihagyott büntető is belefért, amely még a hajrában betalált Daniel Svensson fejese révén.
Bodö/Glimt–Juventus 2–3
A norvég csapat hat olasz együttessel is játszott már története során, ám a Juventus nem volt közte – az Internazionale, a Lazio, a Milan, a Napoli, a Roma és a Sampdoria ellen a mérleg összesítve négy győzelem, egy döntetlen és nyolc vereség volt. A Juve norvégokkal szemben még veretlen volt (négyszer nyert, négyszer ikszelt), viszont az első félidőben nem tudott a vendéglátó fölé lőni, sőt, hátrányba is került a 27. percben. Bodö/Glimt-szöglet után Ole Blomberg maradt üresen a hosszún, és közelről a kapuba bombázott, Mattia Perin lábbal csak beleérni tudott.
A fordulás után hamar egalizáltak „zebrák”, Lois Openda vágta be hat méterről a lecsorgót, megszerezve első gólját Juventus-mezben, ráadásul április óta először talált be tétmeccsen. Nem sokkal később Fabio Miretti gólját nem adták meg les miatt, de rá öt percre asszisztot adott a fejjel eredményes Weston McKennie-nek, így már az olaszoknál volt az előny. A hajrában úgy tűnt, mégis elúszik a torinói gárda győzelme, mert Sondre Brunstad Fet tizenegyesből egyenlített, ám a ráadás első percében Jonathan David az üres kapuba lőtt, miután Nyikita Hajkin hárította Kenan Yildiz próbálkozását. A Juve ötgólos találkozót húzott be, így már nem nyeretlen a Bajnokok Ligájában.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Grimaldo 23., Schick 54.)
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 4–0 (Guirassy 45+2., 54., Adeyemi 58., Svensson 90+5.)
Kiállítva: Foyth (50., Villarreal)
Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz) 2–3 (Blomberg 27., Fet 87. – 11-esből, ill. Openda 48., McKennie 59., J. David 90+1.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Internazionale
|4
|4
|–
|–
|11–1
|+10
|12
|4. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|5. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|6. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|7. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|8. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|9. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|10. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|11. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|12. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|13. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|14. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|15. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|16. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|17. Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|18. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|19. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|20. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|21. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|22. Royale Union SG
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|23. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|24. Monaco
|4
|1
|2
|1
|4–6
|–2
|5
|25. Pafosz
|4
|1
|2
|1
|2–5
|–3
|5
|26. FC Bruges
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|27. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|30. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|31. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|32. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|33. Köbenhavn
|4
|–
|1
|3
|4–12
|–8
|1
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0