A dánok Jörgensen és Scaglione vezérletével 14 góllal verték meg Szenegált a mieink csoportjában

Norvégia hihetetlen lendülettel verte meg a svédeket. Villámgyorsan, már az első félidőben tíz fölé nőtt a különbség annak ellenére, hogy az elején még Linn Blohmék vezette, 1–0-ra, 2–1-re, és 3–2-re is. A félidőben 24–11 volt az állás, és a végén is maradt a 13 gólos különbség, noha a második 30 perc során 16 gól is volt közte.

A norvégoknál Kristine Breistöl és Henny Reistad is hat-hat gólt dobott, a kapuban a 45 éves Katrine Lunde 50 százalékkal védett. A magyar ligában játszó légiósok közül a győri Kristine Breistöl négy, Emilie Hovden három, Veronica Kristiansen két gólt dobott, míg a Ferencváros játékosa, Vilde Ingstad háromszor zörgette meg a hálót.

A svédeknél a győri Linn Blohm öt gólt szerzett, Nathalie Hagman nem volt eredményes, míg Anna Lagerquist nem volt a keretben. A DVSC klasszisa, Kristin Thorleifsdóttir két gólt dobott.

A IV. csoportban a dánok sem adtak sok esélyt Szenegálnak. A 40–26-os győzelemből a győri Kristina Jörgensen nyolc góllal vette ki a részét – a meccs legjobb játékosának választották meg –, míg Helena Elver ezúttal nem talált be. Julie Scaglione nem kevesebb mint 11 góllal terhelte meg az ellenfél hálóját.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

Dánia–Szenegál 40–26 (20–11)

Japán–Svájc 27–21 (13–10)

MAGYARORSZÁG–Románia 34–29 (18–16)

1. Dánia 3 3 – – 115–76 +39 6 2. MAGYARORSZÁG 3 3 – – 92–71 +21 6 3. Románia 3 1 – 2 91–100 –9 2 4. Svájc 3 1 – 2 71–83 –12 2 5. Japán 3 1 – 2 73–88 –15 2 6. Szenegál 3 – – 3 67–91 –24 0 I. CSOPORT

IV. CSOPORT (DORTMUND)

Norvégia–Svédország 39–26 (24–11)

Csehország–Angola 25–28 (13–15)

Brazília–Dél-Korea 32–25 (16–11)