Marcus Thuram fejjel duplázott, az Inter megverte az Ajaxot

Ötször találkozott eddig a két csapat egymással, s az Ajax csupán egyszer tudott nyerni, az viszont rendkívül fontos győzelem volt, hiszen az 1972-es BEK-döntőben 2–0-ra megverte az Intert – azóta egy döntetlen mellett három milánói siker született. A holland klubfutball rég nincs olyan szinten már, így nyilván az olaszok voltak az esélyesek, de az első fél óra nem igazán hozott izgalmakat.

Az első félidő utolsó harmada azonban már mozgalmasan telt, előbb Marcus Thuram lőtt a jobb alsó mellé, majd ismét ő volt a főszereplő, amikor Youri Baas visszahúzta a tizenhatoson belül. Michael Oliver játékvezető tizenegyest ítélt, ám a VAR segítségével kiderült, hogy először a francia válogatott csatár húzta a holland védő mezét, ezért mégsem lett belőle büntető. Három percre rá Mika Godts került ziccerbe, de Yann Sommer bravúrral védett, a kihagyott helyzetre pedig ráfáztak a hazaiak, ugyanis két perccel később Hakan Calhanoglu szöglete után Thuram a bal alsóba fejelt.

A második játékrész elején gyakorlatilag megismétlődött a gólnál történt eset, Calhanoglu jobbról ismét középre ívelt a sarokrúgásnál, és ismét Thuram érkezett, aki ezúttal a jobb alsóba bólintotta a labdát – a 28 éves támadó így már öt gólnál jár az idényben, pedig a Serie A-ból is csak három forduló telt el. Ez a találat teljesen unalmassá tette a mérkőzést, ugyanis az amszterdamiak nem tudtak veszélyeztetni, az Internazionale pedig nem igazán erőltette még a kontratámadásokat sem. Eseménytelenség ide, eseménytelenség oda, az előző évadban BL-döntős Inter győzelemmel kezdett. 0–2

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Ajax (holland)–Internazionale (olasz) 0–2 (M. Thuram 42., 47.)

Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2 (Robertson 4., Szalah 6., Van Dijk 90+2., ill. M. Llorente 45+3., 82.)

Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3–1 (Chalobah 20. – öngól, Kane 27., 63. – az elsőt 11-esből, ill. C. Palmer 29.)

Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) 4–0 (Marquinhos 3., Kvarachelia 39., Nuno Mendes 51., G. Ramos 90+1.)

Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 0–0

Kiállítva: Bruno (26., Pafosz)

Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2–2 (Mbodji 22., 74., ill. Bassi 78., Fet 90.)