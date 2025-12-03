A Napoli tizenegyesekkel, az Atalanta és az Inter kiütéssel jutott be a nyolc közé az Olasz Kupában
Berat Djimsiti fejes góljával szerzett vezetést az Atalanta, majd Seydou Fini kiállításával emberhátrányba is került a Genoa. A második félidőben Marten de Roon növelte az előnyt, amikor 20 méterről kapu bal oldalába lőtt, a hajrában pedig Mario Pasalic és Honest Ahanor biztosította be a hazaiak győzelmét. 4–0
A 28. percben Antonio Vergara ívelt középre a tizenhatos jobb sarkáról, Lorenzo Lucca pedig közelről a jobb alsóba fejelt. Közel egy félidőnyi időn át őrizte előnyét a Napoli, ekkor szerencsésen pattant a labda Sebastiano Esposito elé, aki ziccerben a kapu jobb oldalába lőtt. A hazaiak igyekeztek lezárni a mérkőzést, de nem voltak túl meggyőzőek, így döntetlennel zárult a meccs, azaz jöhetett a tizenegyespárbaj. Az első három párban nem hibáztak a lövők, majd Mattia Felici a lécre bombázott a Cagliariban, Rasmus Höjlund pedig a bal alsóba lőtt, ezzel a nápolyiaknál volt az előny. Esposito felvarrta a labdát a bal felsőbe, és mivel David Neres próbálkozását kivédte Elia Caprile, folytatódtak a rúgások. A 10. sorozatban dőlt el a szétlövés, Zito Luvumbo hibázott – Vanja Milinkovics-Szavics kivédte –, ez pedig a Napoli továbbjutását jelentette. 1–1 – 11-esekkel 9–8
Már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás kérdését az Inter, előbb Andy Diouf lőtt ziccerben a jobb alsóba, majd két percre rá Pio Esposito lőtte ki 22 méterről a bal alsót. Marcus Thuram ugyanilyen távolságból talált be a jobb alsóba még az első félidőben, majd a szünet után közeli fejesével volt eredményes. Ugyan szépített a Venezia, a meccs utolsó találatát is így a milánóiak szerezték, Ange-Yoan Bonny 17 méterről lőtt bombagólt a bal felsőbe. Simán továbbment az Internazionale, a velenceiek kiesésével búcsúzott az utolsó alsóbb osztályú csapat is az Olasz Kupából is. 5–1
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Atalanta–Genoa 4–0 (Djimsiti 19., De Roon 54., Pasalic 82., Ahanor 90+1.)
Kiállítva: Fini (36., Genoa)
Napoli–Cagliari 1–1 (Lucca 28., ill. Se. Esposito 67.) – 11-esekkel 9–8
Internazionale–Venezia (II.) 5–1 (A. Diouf 18., P. Esposito 20., M. Thuram 34., 51., Bonny 75., ill. Sagrado 66.)
Csütörtökön játsszák
18.00: Bologna–Parma (Tv: Arena4)
21.00: Lazio–Milan (Tv: Arena4)
Január 13-án játsszák
21.00: Roma–Torino
Január 27-én játsszák
21.00: Fiorentina–Como
Kedden játszották
Juventus–Udinese 2–0 (Palma 23. – öngól, Locatelli 68. – 11-esből)