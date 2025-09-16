Nemzeti Sportrádió

Mbappé két büntetőt is gólra váltott, a Real Madrid legyőzte a Marseille-t

2025.09.16. 23:03
Mbappé két tizenegyest is értékesített az OM ellen (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Real Madrid BL Olympique Marseille Marseille
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Real Madrid hazai pályán a 72. perctől emberhátrányban futballozva 2–1-re legyőzte az Olympique Marseille-t. Kylian Mbappé két tizenegyest is gólra váltott a találkozón.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (1–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 75 000 néző. Vezette: Peljto (bosnyák)
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 5.), Militao, Huijsen, Carreras – Fe. Valverde, Tchouaméni, Güler (R. Asencio, 73.) – Mastantuono (Brahim D., 63.), Rodrygo (Vinícius Jr., 63.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Marseille: Rulli – Medina, Balerdi, Pavard (Egan-Riley, 87.), Emerson (Murillo, 78.) – Greenwood, Kondogbia (Vermeeren, 66.), Höjbjerg, Weah (Gouiri, 78.) – O'Riley (Paixao, 66.), Aubameyang. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Gólszerző: K. Mbappé (28., 82. – mindkettőt 11-esből), ill. Weah (23.)
Kiállítva: Carvajal (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem indult békésen a Marseille madridi vendégjátéka: néhány órával a mérkőzés kezdése előtt a rendőrség gumibotokkal volt kénytelen rendet vágni a magukról megfeledkező vendégszurkolók között a Bernabéu környékén, majd a beléptetésnél voltak fennakadások és nézeteltérések, rengeteg OM-drukker akart ugyanis palesztin zászlót bevinni a lelátóra, amit a napokban véget érő Vuelta tükrében sokkal érzékenyebben kezeltek a helyi erők.

A Real Madrid is okozott némi döbbenetet még a kezdőrúgás előtt, igaz, kizárólag sportszakmai szempontból, Xabi Alonso ugyanis csak a kispadra ültette le a korábban érinthetetlennek tartott Vinícius Júniort. A brazil támadó helyén honfitársa, Rodrygo kezdett, csakúgy, mint augusztus végén az Oviedo ellen, jóllehet a bajnokin aztán az utolsó jó fél órára beszálló Vinícius góllal, gólpasszal zárt. Jude Bellingham is a padon kezdett, ám ő a vállműtéte után csak most tért vissza a csapatba, míg Daniel Carvajal helyett Trent Alexander-Arnold játszott a jobb oldali védő posztján, de csak három percig, mert szinte az első lépések után megsérült, és máris jöhetett a spanyol Európa-bajnok.

Az igazi megrázkódtatás azonban akkor érte a hazai szurkolólak, amikor a félidő derekán egy eladott labdából indított kontrát Timothy Weah góllal fejezett be, az más kérdés, hogy néhány perccel később Kylian Mbappé magabiztosan értékesítette a Rodrygo buktatásáért megítélt tizenegyest, és minden kezdődhetett elölről. A francia támadó sorozatban negyedik idényét kezdte góllal a legrangosabb európai kupasorozatban.

A szünetig fordíthatott volna a Real, ha Gerónimo Rulli nem véd olyan jól, így a folytatásban magasabb fokozatba kellett kapcsolnia a házigazdának. Xabi Alonso egyórányi játék után nyúlt bele először a meccsbe, mert nem változott a játék képe – ekkor állt be Vinícius is –, csakhogy Carvajalt húsz perccel a meccs vége előtt kiállították egy abszolút felesleges megmozdulásért (lefejelte Rullit egy szóváltás végén). A sors végül is kegyes volt a Reallal, Facundo Medina ugyanis véletlenül kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, a jogos tizenegyest Mbappé váltotta gólra – megszerezve a Real Madrid 700. gólját a kupasorozatban.

A folytatásban a madridiak emberhátrányban is biztosan őrizték előnyüket, a Marseille nem tudott igazi helyzetet kialakítani Thibaut Courtois kapuja előtt, így maradt a 2–1-es hazai győzelem, ami azt is jelentette, hogy az európai szövetség statisztikája alapján a Real Madrid az első klub, amely eljutott 200 győzelemig a sorozatban.

A Madridra a BL alapszakaszának következő fordulójában a Kajrat Almati vár, míg a Marseille az Ajaxot fogadja.

 

PERCRŐL PERCRE

