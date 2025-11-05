Háromszor vezetett a Bruges a Barcelona ellen, iksz lett a vége

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) 3–3 (2–1)

Brugge, Jan Breydel Stadion. Vezette: Taylor (angol)

FC Bruges: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – A. Sztankovics, Onyedika (Audoor, 84.; Vetlesen, 88.) – Forbs (Diakhon, 78.), Vanaken, Colisz – Tresoldi (Vermant, 78.). Vezetőedző: Nicky Hayen

Barcelona: Szczesny – Koundé, R. Araújo, E. García (Cubarsí, 90+4.), Balde (G. Martín, 90+4.) – Casado, F. de Jong – Yamal, F. López (Olmo, 58.), Rashford (Bardghji, 83.) – F. Torres (Lewandowski, 58.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Tresoldi (6.), Forbs (17., 64.), ill. F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (77. – öngól)

A Barcelona az eddigi négy meccsén háromszor megverte az FC Bruges-t, egyszer ikszelt, hátrányba pedig még egyszer sem került vele szemben – ez a sorozat most megtört, már a 6. percben. Carlos Forbs lépett ki a leshatáron, ziccerbe hozta Nicolo Tresoldit, aki nem hibázott, Wojciech Szczesny hóna alatt bejutott a labda a kapuba.

Egy kis stat: a Barca zsinórban a kilencedik találkozóján kapott gólt, ilyen hosszú sorozata 2013 óta nem volt a katalánoknak – akkor 13 mérkőzésen át tartott a rossz széria.

Viszont gyorsan, két perc múlva jött az egyenlítés, Fermín López jobb oldali beadása után Ferran Torres 10 méterről a kapu bal oldalába lőtt. Közel jártak a vendégek a fordításhoz, Fermín López a kapufát találta el, majd Marcus Rashford a kapu fölé lőtt, de katalán gól helyett belga érkezett, ismét egy kontrából. A hazaiak remekül játszották le a szögletből induló ellentámadást, Hrisztosz Colisz passzát követően Carlos Forbs kihasználta a ziccert.

Egy kis stat: a Barcelona 16 perc 35 másodperc alatt kapott két gólt, ilyen korán még sosem rezdült meg kétszer a hálója a Bajnokok Ligájában.

Carlos Forbs (kék-feketében) volt a meccs embere: két gólt lőtt, egy gólpasszt adott (Fotó: Getty Images)

Igyekeztek ismét hamar egalizálni a gránátvörös-kékek, de az első félidőben nem sikerült betalálniuk, pedig azért akadt néhány lehetőségük, még ha nem is rengeteg. Egyszer Jules Koundé forgácsolta szét a lécet (Nordin Jackers ujjheggyel beleért a labdába), majd Rashfordnak volt egy lapos, kaput eltaláló lövése, a játékrész vége előtt pedig Ferran Torres gurított a jobb kapufa mellé ziccerben.

A fordulás után Joaquin Seys dolgoztatta meg Szczesnyt, a másik oldalon pedig Lamine Yamal került ajtó-ablak helyzetbe, de középre lőtt, így Jackers kiütötte a labdát. Azért ezt leszámítva túlságosan nem forgott veszélyben az FC Bruges kapuja, Hansi Flick is érezhette, hogy változtatni kell, mert pályára küldte Robert Lewandowskit és Dani Olmót. Nem ennek hatására, de egy perc múlva újra eltalálta a Barca a kapufát, Eric García távolról bombázott a lécre. Nem kellett sokat várni viszont az egyenlítő gólra, Fermín Lópeztől kapta vissza a labdát Lamine Yamal, és bal külsővel elgurította a kapus mellett.

Szinte azonnal válaszolhatott volna a vendéglátó, Carlos Forbs előtt volt ott a lehetőség, ám a léc fölé emelt 10 méterről. Nem kellett azonban sokáig bánkódnia az elpuskázott helyzet miatt a 21 éves portugál szélsőnek, mert két perccel később Hans Vanakentől remek labdát kapott, és ziccerben belöbbölte a bal alsóba.

Maradt ezt követően is a Barcelona-fölény, és Yamal igyekezett villantani valamit, a tizenhatoson kívülről tekert, Jackers nagyot védett. A kontrák levédekezésével viszont továbbra is hadilábon álltak a katalánok, és gyors ellentámadás után majdnem tizenegyest ítélt ellenük Anthony Taylor, ám a VAR segítségével kiderült, hogy Forbs rúgott bele Alejandro Balde lábába, nem fordítva. Ekkor nem volt benne a vendégek játékában a gól, de a szerencse ezúttal melléjük szegődött, mivel Yamal beadásába Hrisztosz Colisz úgy tette bele a fejét, hogy a labda a saját kapujába hullott – öngól.

Lamine Yamal gólt lőtt, és az öngólból is „kivette a részét” (Fotó: Getty Images)

Következett a hajrá, és ahelyett, hogy a Barca beszorította volna ellenfelét a kapuja elé, inkább a szabálytalanságról szólt a mérkőzés, sokat állt a játék. A 91. percben Szczesny majdnem összehozta a belgák negyedik gólját, mert elkezdett cselezgetni, Romeo Vermant pedig elszedte tőle a labdát, majd az üres kapuba gurított. A visszajátszásból látszott, szabálytalanság történt, így az angol játékvezető visszavonta a találatot, azaz a lengyel kapus megúszta, hogy rajta menjen el a meccs…

Egy pontot megmentett tehát a Barcelona, amely ennek ellenére aligha lehet boldog, mert az előző hét tétmérkőzéséből csupán hármat tudott megnyerni – három vereség mellett most döntetlent játszott. 3–3